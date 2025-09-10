Skip to content
10 Sep 2025
Blog – Clash of Clans

Acara Gegap Gempita Mini: Naga Super!

Naga Super memenangkan suara komunitas untuk acara Gegap Gempita Mini!

Meski kompetisi yang sengit, Naga Super melayang ke puncak dengan 34% suara dan Yeti Super berada tak jauh di 31,4%. Yang jelas, suaramu menempatkan Naga Super di Gegap Gempita Mini!

Acara dimulai:
9 September 08.00 UTC

Acara berakhir:
16 September 08.00 UTC

Toko ditutup pada 18 September 08.00 UTC

Setelah Acara berakhir pada 16 Agustus,kamu masih bisa mengakses tab Acara di Pedagang dan Bangunan Acara Medali selama 2 hari ke depan hingga 18 September, 08.00 UTC.

Tersedia untuk Pemain BK 7 ke atas.

Peleton Acara: Naga Super

Sumber Daya Acara

Mata Uang Pertama: Kubus Es!

Mata Uang Kedua: Medali Super!

Bangunan Acara: Mandi Es!

Toko Acara

Dekorasi Super

Bonsai Sakura

Latar Pegunungan Babi

Latar Pegunungan Macan

Wali Sihir

Jawara Sihir

Raja Musik

Ratu Pemburu Cinta