Naga Super memenangkan suara komunitas untuk acara Gegap Gempita Mini!

Meski kompetisi yang sengit, Naga Super melayang ke puncak dengan 34% suara dan Yeti Super berada tak jauh di 31,4%. Yang jelas, suaramu menempatkan Naga Super di Gegap Gempita Mini!

Acara dimulai:

9 September 08.00 UTC

Acara berakhir:

16 September 08.00 UTC

Toko ditutup pada 18 September 08.00 UTC

Setelah Acara berakhir pada 16 Agustus ,kamu masih bisa mengakses tab Acara di Pedagang dan Bangunan Acara Medali selama 2 hari ke depan hingga 18 September, 08.00 UTC.

Tersedia untuk Pemain BK 7 ke atas.