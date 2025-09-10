Acara Gegap Gempita Mini: Naga Super!
Naga Super memenangkan suara komunitas untuk acara Gegap Gempita Mini!
Meski kompetisi yang sengit, Naga Super melayang ke puncak dengan 34% suara dan Yeti Super berada tak jauh di 31,4%. Yang jelas, suaramu menempatkan Naga Super di Gegap Gempita Mini!
Acara dimulai:
9 September 08.00 UTC
Acara berakhir:
16 September 08.00 UTC
Toko ditutup pada 18 September 08.00 UTC
Setelah Acara berakhir pada 16 Agustus,kamu masih bisa mengakses tab Acara di Pedagang dan Bangunan Acara Medali selama 2 hari ke depan hingga 18 September, 08.00 UTC.
Tersedia untuk Pemain BK 7 ke atas.
Peleton Acara: Naga Super
Sumber Daya Acara
Mata Uang Pertama: Kubus Es!
Mata Uang Kedua: Medali Super!
Bangunan Acara: Mandi Es!
Toko Acara
Dekorasi Super
Bonsai Sakura
Latar Pegunungan Babi
Latar Pegunungan Macan
Wali Sihir
Jawara Sihir
Raja Musik
Ratu Pemburu Cinta