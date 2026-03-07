Gunakan Naga Super untuk meningkatkan jumlah Sisik Naga yang bisa kamu raih dari pertempuran. Kumpulkan sisik untuk membuka hadiah dan Medali Berlian. Gunakan Medali Sisik di Toko Pedagang untuk mendapatkan lebih banyak hadiah!!

Acara dimulai:

7 Maret 08.00 UTC

Acara berakhir:

14 Maret 08.00 UTC

Toko ditutup pada 16 Maret 08.00 UTC

Setelah Acara berakhir pada 14 Maret , kamu masih bisa mengakses tab Acara di Pedagang dan Bangunan Acara Medali hingga 2 hari kemudian, yaitu tanggal 16 Maret, pukul 08.00 UTC.

Tersedia untuk Pemain Balai Kota 6+