7 Mar 2026
Blog – Clash of Clans
Acara Medali Mini: Serbuan Naga!
Gunakan Naga Super untuk meningkatkan jumlah Sisik Naga yang bisa kamu raih dari pertempuran. Kumpulkan sisik untuk membuka hadiah dan Medali Berlian. Gunakan Medali Sisik di Toko Pedagang untuk mendapatkan lebih banyak hadiah!!
Acara dimulai:
7 Maret 08.00 UTC
Acara berakhir:
14 Maret 08.00 UTC
Toko ditutup pada 16 Maret 08.00 UTC
Setelah Acara berakhir pada 14 Maret, kamu masih bisa mengakses tab Acara di Pedagang dan Bangunan Acara Medali hingga 2 hari kemudian, yaitu tanggal 16 Maret, pukul 08.00 UTC.
Tersedia untuk Pemain Balai Kota 6+
Peleton Acara: Naga Super
Sumber Daya Acara
Mata Uang Primer: Sisik Naga
Mata Uang Sekunder: Medali Naga
Bangunan Acara: Air Mancur Naga
Detail Toko Acara
|Item
|Batas Pembelian
|Hadiah/unit dalam Token
|Dekorasi: Bayi Ptah
|1
|550
|Dekorasi: Patung Naga Goblin
|1
|550
|Dekorasi - Patung Naga Hias
|1
|550
|Dekorasi: Patung Naga
|1
|550
|Latar Bajak Laut
|1
|2.266
|Latar Festival Clash
|1
|2.266
|Raja Imlek
|1
|2.266
|Ratu Era Kegelapan
|1
|2.266
|Wali Pelukis
|1
|2.266
|Jawara Piksel
|1
|2.266
|Ramuan Pahlawan
|3
|309
|Rune Emas
|2
|2.060
|Rune Eliksir
|2
|2.060
|Ramuan Sumber Daya
|6
|124
|Ramuan Super
|2
|309
|Cincin Tembok 5x
|10
|361
|Sekop Penghalang
|5
|1.030
|Ramuan Riset
|7
|247
|125.000 Eliksir
|20
|15
|125.000 Emas
|20
|15
|2.000 Eliksir Hitam
|20
|31
Detail Jalan Acara
|Poin (kumulatif)
|Poin diperlukan
|Jalan Gratis
|Jumlah
|Jalan Premium
|Jumlah
|80
|80
|Naga Super
|1
|Langka
|30
|250
|170
|Medali
|300
|Medali
|500
|500
|250
|Umum
|500
|Langka
|30
|800
|300
|Pelaju Latihan
|30
|Medali
|1.050
|1.250
|450
|Medali
|350
|Langka
|40
|1.700
|450
|Langka
|10
|Medali
|500
|2.150
|450
|Umum
|750
|Langka
|40
|2.600
|450
|Langka
|25
|Medali
|1.050
|3050
|450
|Medali
|550
|Langka
|60
|3.550
|500
|Langka
|30
|Medali
|700
|4.050
|500
|Umum
|1.000
|Langka
|60
|4.550
|500
|Langka
|50
|Epik
|15
|5.050
|500
|Medali
|600
|Langka
|80
|5.550
|500
|Langka
|35
|Dekorasi
|1
|6.050
|500
|Umum
|1.250
|Langka
|80
|6.800
|750
|Langka
|60
|Epik
|20
|7.550
|750
|Medali
|650
|Langka
|90
|8.350
|800
|Langka
|40
|Medali
|1.200
|9.150
|800
|Medali
|700
|Langka
|90
|10.000
|850
|Dekorasi
|1
|Epik
|45
|1.000
|Medali
|130
|2.000
|Medali
|130
|4.000
|Medali
|130
|6.000
|Medali
|130
|8.000
|Medali
|130
|11.000
|Medali
|130
|14.000
|Medali
|130
|17.000
|Medali
|130
|20.000
|Medali
|130