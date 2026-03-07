Skip to content
7 Mar 2026
Blog – Clash of Clans

Acara Medali Mini: Serbuan Naga!

Gunakan Naga Super untuk meningkatkan jumlah Sisik Naga yang bisa kamu raih dari pertempuran. Kumpulkan sisik untuk membuka hadiah dan Medali Berlian. Gunakan Medali Sisik di Toko Pedagang untuk mendapatkan lebih banyak hadiah!!

Acara dimulai:

  • 7 Maret 08.00 UTC

Acara berakhir:

  • 14 Maret 08.00 UTC

Toko ditutup pada 16 Maret 08.00 UTC

Setelah Acara berakhir pada 14 Maret, kamu masih bisa mengakses tab Acara di Pedagang dan Bangunan Acara Medali hingga 2 hari kemudian, yaitu tanggal 16 Maret, pukul 08.00 UTC.

Tersedia untuk Pemain Balai Kota 6+

Peleton Acara: Naga Super

Sumber Daya Acara

Mata Uang Primer: Sisik Naga

Mata Uang Sekunder: Medali Naga

Bangunan Acara: Air Mancur Naga

Detail Toko Acara

ItemBatas PembelianHadiah/unit dalam Token
Dekorasi: Bayi Ptah1550
Dekorasi: Patung Naga Goblin1550
Dekorasi - Patung Naga Hias1550
Dekorasi: Patung Naga1550
Latar Bajak Laut12.266
Latar Festival Clash12.266
Raja Imlek12.266
Ratu Era Kegelapan12.266
Wali Pelukis12.266
Jawara Piksel12.266
Ramuan Pahlawan3309
Rune Emas22.060
Rune Eliksir22.060
Ramuan Sumber Daya6124
Ramuan Super2309
Cincin Tembok 5x10361
Sekop Penghalang51.030
Ramuan Riset7247
125.000 Eliksir2015
125.000 Emas2015
2.000 Eliksir Hitam2031

Detail Jalan Acara

Poin (kumulatif)Poin diperlukanJalan GratisJumlahJalan PremiumJumlah
8080Naga Super1Langka30
250170Medali300Medali500
500250Umum500Langka30
800300Pelaju Latihan30Medali1.050
1.250450Medali350Langka40
1.700450Langka10Medali500
2.150450Umum750Langka40
2.600450Langka25Medali1.050
3050450Medali550Langka60
3.550500Langka30Medali700
4.050500Umum1.000Langka60
4.550500Langka50Epik15
5.050500Medali600Langka80
5.550500Langka35Dekorasi1
6.050500Umum1.250Langka80
6.800750Langka60Epik20
7.550750Medali650Langka90
8.350800Langka40Medali1.200
9.150800Medali700Langka90
10.000850Dekorasi1Epik45
1.000Medali130
2.000Medali130
4.000Medali130
6.000Medali130
8.000Medali130
11.000Medali130
14.000Medali130
17.000Medali130
20.000Medali130