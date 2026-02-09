Acara Medali Prajurit Darma kini tiba!
Setelah usil mengorat-oret gulungan gurunya, Raja Monyet kini harus pergi melakukan perjalanan mencari Gulungan Darma ke negeri jauh, dan dia mengajakmu ikut serta! Bersiaplah untuk Acara Medali Prajurit Darma!
Saya Mau Ikut!
Acara Medali Prajurit Darma tersedia bagi para pemain dengan Balai Kota level 6 ke atas.
Kapan?
Acara dimulai:
9 Februari, pukul 15.00 WIB (08.00 UTC)
Acara berakhir:
26 Februari, pukul 15.00 WIB (08.00 UTC)
Setelah Acara berakhir pada 26 Februari, kamu masih bisa mengakses tab Acara di Pedagang dan bangunan Acara Medali hingga 2 hari kemudian, yaitu hingga 28 Februari, pukul 08.00 UTC.
Sumber Daya Acara
Gulungan Darma
Dengan pengetahuan kaya yang tersimpan, Gulungan Darma ini tersebar di seluruh bangunan dalam pertempuran multipemain. Kumpulkan Gulungan Darma dalam pertempuran untuk menambah progres dalam jalan acara serta membuka hadiah dan Medali Jengkel. Mencari ilmu tak pernah seberbahaya ini!
Medali Jengkel
Medali berwajah cemberut ini bisa didapatkan dari jalan hadiah acara. Gunakan untuk membeli item dari Toko Pedagang, termasuk Peralatan Epik yang baru: Kuda Kayu!
Peralatan Epik Baru untuk Raja Barbar: Kuda Kayu
Ada yang berlari cepat ke Toko Pedagang! Buka Peralatan Epik Kuda Kayu dengan Medali Jengkel selama acara supaya Raja Barbar bisa melompati tembok dengan kecepatan dan kerusakan yang lebih tinggi selama jangka waktu tertentu setelah dikerahkan.
Peleton Sementara Kembali!
Peleton sementara bikin Tahun Kuda Api makin panas! Selamat datang kembali:
Naga Nilakandi
Penembak Mercon
Penunggang Domba
Para prajurit hebat ini terbuka dari jalan Acara Medali!
Gegap Gempita Peleton Sementara
Perhatian! Selama acara, setiap peleton sementara akan mendapatkan perlakuan spesial karena mereka akan ditambahkan ke tentara regulermu secara gratis! Ayo lihat detailnya:
9–15 Februari: 10 Penembak Mercon ditambahkan ke tentara reguler
**15–21 Februari:**3 Naga Nilakandi ditambahkan ke tentara reguler
21–27 Februari: 8 Penunggang Domba ditambahkan ke tentara reguler
Dekorasi Acara
Bangunan Acara: Gulungan Tampan
Ada yang menggambar wajah pria berkumis di gulungan suci ini! Bukan maksud menuduh siapa pun, tapi sepertinya ini ulah monyet!
Dekorasi Super: Kuda Membara
Nyalakan Dekorasi Super bangsawan ini di desamu dan rayakan Imlek dengan penuh gaya!
Dekorasi: Sepatu Keberuntungan
Disemir sampai berkilau murni, dekorasi Sepatu Keberuntungan ini memang tidak menjamin kemujuran, tapi tidak ada salahnya untuk dicoba.