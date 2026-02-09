Setelah usil mengorat-oret gulungan gurunya, Raja Monyet kini harus pergi melakukan perjalanan mencari Gulungan Darma ke negeri jauh, dan dia mengajakmu ikut serta! Bersiaplah untuk Acara Medali Prajurit Darma!

Acara Medali Prajurit Darma tersedia bagi para pemain dengan Balai Kota level 6 ke atas.

Acara dimulai:

9 Februari, pukul 15.00 WIB (08.00 UTC)

Acara berakhir:

26 Februari, pukul 15.00 WIB (08.00 UTC)

Setelah Acara berakhir pada 26 Februari , kamu masih bisa mengakses tab Acara di Pedagang dan bangunan Acara Medali hingga 2 hari kemudian, yaitu hingga 28 Februari, pukul 08.00 UTC.