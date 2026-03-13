Lihat ke atas, Chief! Acara Serbuan Klan kembali! Semua karena para Naga sang Adipati melelehkan emas desa!

Bersama Klan, kumpulkan Emas dari pertempuran Desa Asal, serangan Perang Klan, serangan Pemain Tunggal, tambang, serta Gerobak Rampasan untuk mengisi penyimpanan dan mengontribusikan Emas Meleleh. Gunakan Adipati Naga untuk mendapat lebih banyak Emas Meleleh dan selesaikan jalan hadiah untuk membuka dekorasi Patung Naga Elektro berukuran 3x3!

Saya Mau Ikut!

Acara Serbuan Klan tersedia bagi para pemain dengan Balai Kota level 6 ke atas.

Kapan?

Acara dimulai:

13 Maret, 08.00 UTC

Acara berakhir:

20 Maret, 08.00 UTC

Setelah acara berakhir pada 20 Maret , kamu masih bisa mengakses bangunan acara satu hari lagi (sampai 21 Maret pukul 08.00 UTC) untuk mengklaim hadiah.

Hadiah Gemerlap!

Emas. Emas yang indah, berkilau, dan menggunung. Inti Serbuan Naga adalah menyerbu musuh dan merampas Emas sebanyak mungkin. Tiap koin Emas yang diperoleh dari pertempuran, serangan Pemain Tunggal, tambang, serta Gerobak Rampasan akan diubah menjadi Emas Meleleh untuk Klanmu. Demam Emas sedang melanda acara ini, Chief. Hanya ada satu cara mengatasinya: kumpulkan Emas sebanyak-banyaknya!

Sumber Daya Acara: Emas Meleleh

Semua Emas yang dikumpulkan Klan bukan cuma hiasan. Emas itu akan dilebur menjadi Emas Meleleh, sumber daya acara yang panas membara guna mendorong progres Serbuan Klan. Makin banyak Emas Meleleh, makin cepat Klan bisa mengubahnya menjadi dekorasi megah.

Bebaskan Adipati Naga

Ingin lebih banyak Emas Meleleh? Naikkan suhu dengan Adipati Naga. Saat menggunakannya dalam serangan, kamu akan mendapat Emas Meleleh ekstra dari Emas yang kamu peroleh. Artinya, lelehan lebih banyak, progres lebih cepat, lebih banyak harta memenuhi Tungku Tempa Klan. Jika minat bergabung dalam penyerbuan Emas, lebih baik bawa naga, Chief.

Pelaju Acara!

Pada 19 Maret, jumlah Emas Meleleh yang kamu dapat per Emas rampasan akan ditambah di seluruh klan!

Hadiah: Patung Naga Elektro dan Banyak Lagi!

Kontribusikan Emas Meleleh bersama Klan untuk membuka Peti dan Kue Kastel Klan di jalan hadiah. Selesaikan acara untuk membuka dekorasi Patung Naga Elektro 3x3.

Mengklaim Hadiah

Untuk mengklaim hadiah, kamu harus:

Berada dalam Klan

Memberikan setidaknya satu kontribusi ke Klanmu saat ini selama acara berlangsung

Mengklaim hadiah dalam 1 hari terhitung setelah acara berakhir

Berpindah Klan

Kamu bisa pindah ke Klan lain selama Acara Serbuan Klan berlangsung meskipun kamu sudah berkontribusi ke jalan hadiah di Klan sebelumnya. Selama Klan baru punya lebih sedikit dari 100 kontributor, kamu bisa ikut berpartisipasi dengan Klan tersebut.

Saat acara berakhir, selama kamu memberikan minimal satu kontribusi dalam Klan, kamu akan mendapatkan hadiah dari Klan tempat kamu berada (hanya satu Klan).