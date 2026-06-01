Dua tahun lalu, Clash Anime menyambangi desa dan para Pahlawan tak pernah rehat sejak itu. Mereka melampaui batasan, memperluas domain, menembus langit, mencapai level kekuatan hingga sekian ribu lebih, dan tak lupa dengan "ORA ORA ORA!"

Sekuel baru akhirnya tiba: Amarah Anime Musim 2 telah dimulai! Saksikan enam Pahlawan yang menapaki enam Jalur, seorang Pelindung yang tumbang, dan kisah lanjutan bergaya anime yang akan dirilis sepanjang bulan Juni. Bangkitkan amarah di dalam dirimu, tunjukkan wujud terkuatmu, dan biarkan takdir memandu anak panahmu. Walau mungkin ujung-ujungnya kena tembok ...

Juni 1–30 Juni: Tiket Emas: Amarah Anime - Buka hadiah, percepat progres, dan klaim Kostum Pahlawan unggulan: Adipati Amarah Anime. Pahlawan ini adalah jelmaan kekacauan dan malapetaka. Dia memburu lawan yang sepadan dan membakar hangus siapa pun yang tersisa. Kamu akan memasuki babak kelam, tapi kami tidak akan menghentikanmu.

1–30 Juni: Kostum Pahlawan Amarah Anime - Mulai dari tampilan es dan api Raja Amarah Anime hingga pesona permaisuri kupu-kupu Ratu Amarah Anime, setiap Pahlawan menjelma menjadi wujud baru yang sebelumnya dianggap mustahil. Enam kostum. Enam Jalur. Satu perdebatan takhta kekuatan yang siap pecah kapan saja.

1–10 Juni: Manga Clash of Clans - Sepuluh bab, sepuluh komikus Jepang, dan satu kisah kelas Shounen tentang kekelaman sang Adipati Amarah Anime dan para Pahlawan yang bangkit untuk menentangnya. Setiap hari akan terbut satu bab, dan berlangsung selama sepuluh hari. Tiap bab akan memiliki gaya gambar berbeda, dan bisa dibaca di dalam game. Jangan sampai ada bab yang terlewat!

1–10 Juni: Liga Perang Klan: Kobarkan perang melawan tujuh Klan lain dalam mode 15v15 atau 30v30. Dapatkan rampasan bonus, XP Klan, dan Medali Liga. Pemimpin Klan diberi waktu 2 hari untuk mendaftar setelah acara dimulai. Pengumuman - Liga Perang Klan kedua akan hadir bulan ini. Jangan lupa latihan!

2 Juni: Latar XL Amarah Anime - Suara pedang yang beradu memecah kesunyian di kuil suci ini. Di bawah naungan patung raksasa, para petarung legendaris bertarung demi menjemput takdir ... atau menjemput ajal.

2 Juni: Mecha + Nenek Sihir Kurir Massal (BK10+) - Peleton Anime hadir kembali. M.E.C.H.A. dan Nenek Sihir Kurir akan bergabung dalam tentara reguler untuk satu hari. Si pilot mengemban takdir. Si nenek mengemban paket. Mereka datang tanpa penjelasan.

3–9 Juni: Level Tantangan: Anarki Anime - Terbanglah di atas altar perang kuno ini dan rebut hadiah 3 bintang dengan Peralatan Panah Monolit baru. Tetap fokus saat membidik! Makin banyak Kapasitas yang dikerahkan, makin lemah kekuatannya. Dunia ini kejam, tetapi begitu indah.

4–13 Juni: Acara Medali Amarah Anime - Ayo bertarung demi menyelesaikan tugas anime, kumpulkan Medali Meong, dan tukarkan di Toko Pedagang dengan hadiah keren seperti Peralatan Epik Panah Monolit atau Dekorasi Super Figurin Amarah. Bangkitlah, para master! Tepat di tengah desamu, Pahlawan Amarah Anime bergonta-ganti pose sulit (Dubstep Aztek tidak termasuk). Catatan: Toko acara akan tetap buka hingga dua hari setelah acara berakhir. Jadi, kobarkan jiwamu dan raih hadiah!

9 Juni: Acara Pemanggil + Mantra Pembangkit - Bawa mereka ke sini. Seret mereka. Bawa lagi kemari. Mundur dari medan tempur, Chief! Pahlawanmu gugur, kamu memutar balik waktu, dan kamu tetap raih kemenangan 3 bintang. Semoga berhasil!

13–15 Juni: Festival Sumber Daya #1 (BK8+) - Pengumpul Sumber Daya yang ditingkatkan, Tukang Goblin, dan Ilmuwan Goblin akan tersedia dalam periode yang sama. Siang bersantai ala Slice-Of-Life, kalau malam fokus mengurus teknik pembangunan.

15–30 Juni: Angkara Bola Sepak - Amarah Anime mengoper trofi ke Angkara Bola Sepak. Bola ada di kaki, penonton menyoraki, dan di suatu tempat Orang Barbar berteriak, "AKULAH PENGUASA LAPANGAN!" Kostum Pahlawan, peleton sepak bola yang pernah hadir, acara peleton sepak bola massal, dan lain-lain akan hadir di Clash. Penonton mulai berkumpul, begitu juga dengan tentaramu.

15–25 Juni: Liga Perang Klan (11v11) - Liga Perang Klan kembali dengan format Angkara Bola Sepak spesial. Ada Perang 11v11, grafis bertema sepak bola, dan hadiah bertema sepak bola. Ini adalah Liga Perang Klan 11v11 pertama. Jangan lewatkan! Sebelas petarung penuh ego memasuki Arena, satu Klan akan keluar sebagai juara.

Catatan: Format 15v15 dan 30v30 biasa juga akan tersedia.

15–30 Juni: Peleton Sementara Angkara Bola Sepak - Orang Barbar Penendang, Raksasa Pelempar, dan Mantra Kartu Kuning. Turunkan mereka ke lapangan, Pelatih! Peleton sepak bola kembali dari episode latihan dan siap memberikan monolog panjang sebelum bola sampai ke gawang.

15–30 Juni: Wali Paruh Waktu (Eksklusif Toko Liga Perang Klan) - Raih kemenangan di lapangan untuk mendapatkannya. Pakai ke mana saja! Kostum ini hanya tersedia di Toko Liga Perang Klan. Begitu peluit ditiup, langsung ludes terjual!

15 Juni: Kostum dan Latar Juni 2025 (Hari Kelam) Kembali - Musim mafia hitam putih dari Juni 2025 kembali di tab Kosmetik. Ada Raja Butcher, Ratu Fatale, Wali Godfather, Jawara Diva, Inspektur Minion, plus Latar Hari Kelam. Di hadapanku ada tiga hal: seorang wanita, sebuah dekorasi, dan kesempatan kedua. Salah satunya akan menghancurkanku dan meraih 3 bintang ...

16–30 Juni: Latar XL Arena Kejayaan - Lampu, kamera, kick-off! Pusat gelora olah raga ini menjadi tempat berlangsungnya pertandingan yang paling indah sekaligus brutal. Sorak penonton, tiupan trompet, dan para legenda pun lahir.

16–20 Juni: Serbuan Klan - Gelombang energi ganas membakar semangat juang para petarung. Raih Eliksir Amarah bersama Klan dari pertempuran, serangan Pemain Tunggal, Pengumpul, dan Gerobak Rampasan. Selesaikan jalan acara untuk membuka dekorasi Amarah Orang Barbar. Gunakan peleton Anime untuk mendapatkan bonus Eliksir Amarah!

19–30 Juni: Kostum Pahlawan Paruh Waktu tiba - Sorotan kamera mengikuti mereka ke mana pun pergi. Ratu Paruh Waktu dan Jawara Paruh Waktu berlenggok memasuki lapangan!

20 Juni: Acara Peleton Orang Barbar Penendang + Raksasa Pelempar Massal - Tak ada yang jadi cadangan dalam acara sehari ini. Bintang, tiang gol, dan kekacauan total. Bola adalah teman.

22–28 Juni: Permainan Klan - Ada tugas dengan hadiah ekstra di ronde ini. Pemain bisa mendapatkan poin lebih banyak daripada biasanya dari tugas-tugas tertentu. Himpun anggota Klan, waktunya menggenjot progres, dan sapu bersih seluruh jalan hadiah. Ini adalah episode festival budaya, jadi semuanya harus ikut andil. Tidak ada yang boleh bolos!

27–30 Juni: Acara Perburuan Harta Karun - Petualangan untuk mencari peti harta karun tersembunyi yang tersebar di seluruh penjuru desa lawan. Ini peluang untuk mempercepat progres bagi pemain yang masih mengejar. Untuk Balai Kota 3 hingga 16. Konon, ada seseorang yang pergi mencari satu keping harta karun. Entah kenapa cuma mau satu, tapi ya ... selera orang beda-beda.

27–29 Juni: Festival Sumber Daya #2 (BK8+) - Pengumpul Sumber Daya yang ditingkatkan, Tukang Goblin, dan Ilmuwan Goblin akan kembali dalam gelombang kedua. Chief, Musim Final Pun Tiba: Bagian 2, Kur 2, Bab Terakhir, Episode Rekap. Siapkan persediaan sebelum episode terakhir. Episode terakhir sungguhan. Kali ini kami serius.

30 Juni: Mantra Kartu Kuning Massal - Satu dek penuh Mantra Kartu Kuning di setiap tentara. Paksa pertahanan dan Pahlawan milik lawan keluar dari pertempuran untuk sementara. Hari terakhir di bulan Juni, hari terakhir Angkara Bola Sepak, dan hari pertandingan terakhir musim ini. Lawan bertanya-tanya apakah mereka punya peluang. Jawabannya tidak. Kamulah yang akan menang.