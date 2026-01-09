Siapkan helm untuk acara eksplosif yang baru hadir! Dapatkan Mineral untuk mencoba Peralatan Pahlawan di acara Ledakan Peralatan! Kumpulkan Dinamit dalam pertempuran untuk membantu Prospektor meledakkan gua mineral dan menggali hadiah, Mineral, serta Medali Relik yang bisa digunakan untuk Peralatan Pahlawan!

Saya Mau Ikut!

Acara Ledakan Peralatan tersedia untuk pemain dengan Balai Kota 8 ke atas.

Acara Ledakan Peralatan dimulai:

Tanggal: Jumat, 9 Januari 2026

Waktu: 08.00 UTC

Acara Ledakan Peralatan berakhir:

Tanggal: Jumat, 23 Januari 2026

Waktu: 08.00 UTC

Setelah acara berakhir

Setelah acara berakhir pada 23 Januari, kamu masih bisa mengakses tab Acara Pedagang dan bangunan acara Detonator Prospektor selama dua hari lagi. Dengan kata lain, kamu bisa menukarkan Medali Relik dengan hadiah hingga 25 Januari pukul 08.00 UTC.

Cara bermain

Kumpulkan Dinamit dari pertempuran (Pertempuran dan Pertempuran Mode Peringkat). Dinamit memajukan progres jalan Acara Ledakan Peralatan dan membuka hadiah. Dengan terus meraih progres di jalan, kamu akan membuka Medali Relik di Gua Mineral Prospektor. Gunakan Medali Relik di Toko Pedagang untuk item dan Peralatan Pahlawan lama.