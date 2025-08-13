Bersiaplah Untuk Acara Klan Balapan Pahlawan!
Panggil Klanmu, Acara Serbuan Klan sudah kembali! Kali ini, kamu akan mengumpulkan Eliksir Hitam dan menyumbangkan sumber daya baru, Eliksir Pop!
Bersama Rekan Klanmu, sumbangkan Eliksir Pop ke Stan Soda Frank dan buka hadiah bersama yang mencakup Latar Clash-A-Rama!
Acara Klan Balapan Pahlawan tersedia bagi para pemain dengan Balai Kota level 7 ke atas.
Kapan?
Acara dimulai:
13 Agustus, 08.00 UTC
Acara berakhir:
20 Agustus, 08.00 UTC
Dapatkan Eliksir Hitam—Serang Pahlawan!
Mengklaim sumber daya dari Pengumpul dan Gerobak Rampasan adalah cara yang bagus untuk mendapatkan Eliksir Hitam, tetapi mengalahkan Pahlawan dalam serangan akan jauh lebih baik! Jadikan Penyimpanan Eliksir dan para Pahlawan penikmat Eliksir Pop sebagai target serangan. Pahlawan dengan level yang lebih tinggi akan menjatuhkan lebih banyak Eliksir Hitam saat dikalahkan, jadi ayo bertempur dan buat Desamu bangga!
Pahlawan Tak Kenal Cuti
Acara Pahlawan Tak Kenal Cuti akan diselenggarakan bersamaan dengan Acara Balapan Pahlawan. Bersiaplah untuk melancarkan aksi heroik bahkan saat Pahlawan sedang ditingkatkan!
Sumber Daya Acara: Eliksir Pop
Eliksir Pop yang misterius dan manis kini dapat disimpan di Penyimpanan Eliksir Hitam. Kumpulkan Eliksir Hitam dari serangan, Pengumpul, serta Gerobak Rampasan dan kamu akan meraih Eliksir Pop dalam jumlah yang sama.
Bersama Klan, sumbangkan Eliksir Pop ke Stan Soda Frank dan dapatkan hadiah bersama! Aku yakin Frank juga akan berterima kasih!
Penguat Acara!
Pada waktu tertentu selama acara, jumlah Eliksir Pop yang kamu dapatkan untuk mengumpulkan Eliksir Hitam akan ditingkatkan. Dengan kata lain, kamu bisa menerima konversi Eliksir Hitam ke Eliksir Pop lebih besar dari rasio 1:1. Pantau terus Acara untuk melihat kapan penguat diaktifkan. Ini akan membantu Klanmu menyelesaikan Jalan Hadiah jauh lebih cepat!
Hadiah: Latar Clash-A-Rama dan Banyak Lagi!
Sumbangkan Eliksir Pop dengan Klanmu dan kamu akan mendapatkan hadiah bersama seperti Medali Acara dan Peti. Dengan menyelesaikan jalan hadiah, kamu dan seluruh Klanmu dapat mengklaim Latar Clash-A-Rama!
Mengklaim Hadiah
Untuk mengklaim hadiah, kamu harus:
Berada dalam Klan
Memberikan kontribusi sedikitnya satu ke Klanmu saat ini selama acara
Mengklaim hadiah dalam 2 hari terhitung setelah acara berakhir
Berpindah Klan
Kamu bisa berpindah Klan selagi Acara Balapan Pahlawan berlangsung meskipun kamu sudah berkontribusi ke jalan hadiah Balapan Pahlawan di Klan sebelumnya. Selama Klan baru punya lebih sedikit dari 100 kontributor, kamu bisa ikut berpartisipasi dengan Klan tersebut.
Saat acara berakhir, selama kamu memberikan minimal satu kontribusi dalam Klan, kamu akan mendapatkan hadiah dari Klan tempat kamu berada (hanya satu Klan).