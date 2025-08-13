Panggil Klanmu, Acara Serbuan Klan sudah kembali! Kali ini, kamu akan mengumpulkan Eliksir Hitam dan menyumbangkan sumber daya baru, Eliksir Pop!

Bersama Rekan Klanmu, sumbangkan Eliksir Pop ke Stan Soda Frank dan buka hadiah bersama yang mencakup Latar Clash-A-Rama!

Saya Mau Ikut!

Acara Klan Balapan Pahlawan tersedia bagi para pemain dengan Balai Kota level 7 ke atas.

Kapan?

Acara dimulai:

13 Agustus, 08.00 UTC

Acara berakhir:

20 Agustus, 08.00 UTC

Dapatkan Eliksir Hitam—Serang Pahlawan!

Mengklaim sumber daya dari Pengumpul dan Gerobak Rampasan adalah cara yang bagus untuk mendapatkan Eliksir Hitam, tetapi mengalahkan Pahlawan dalam serangan akan jauh lebih baik! Jadikan Penyimpanan Eliksir dan para Pahlawan penikmat Eliksir Pop sebagai target serangan. Pahlawan dengan level yang lebih tinggi akan menjatuhkan lebih banyak Eliksir Hitam saat dikalahkan, jadi ayo bertempur dan buat Desamu bangga!

Pahlawan Tak Kenal Cuti

Acara Pahlawan Tak Kenal Cuti akan diselenggarakan bersamaan dengan Acara Balapan Pahlawan. Bersiaplah untuk melancarkan aksi heroik bahkan saat Pahlawan sedang ditingkatkan!

Sumber Daya Acara: Eliksir Pop

Eliksir Pop yang misterius dan manis kini dapat disimpan di Penyimpanan Eliksir Hitam. Kumpulkan Eliksir Hitam dari serangan, Pengumpul, serta Gerobak Rampasan dan kamu akan meraih Eliksir Pop dalam jumlah yang sama.

Bersama Klan, sumbangkan Eliksir Pop ke Stan Soda Frank dan dapatkan hadiah bersama! Aku yakin Frank juga akan berterima kasih!

Penguat Acara!

Pada waktu tertentu selama acara, jumlah Eliksir Pop yang kamu dapatkan untuk mengumpulkan Eliksir Hitam akan ditingkatkan. Dengan kata lain, kamu bisa menerima konversi Eliksir Hitam ke Eliksir Pop lebih besar dari rasio 1:1. Pantau terus Acara untuk melihat kapan penguat diaktifkan. Ini akan membantu Klanmu menyelesaikan Jalan Hadiah jauh lebih cepat!