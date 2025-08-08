Gebyur dalam Gebyar Ulang Tahun Clash!
Info Acara Medali Pesta Percikan
Ada lubang raksasa yang mengubah festival Ulang Tahun Clash ini jadi pesta kolam renang yang meriah! Ayo bantu Ratu Clash-A-Rama mengumpulkan Pelampung Feniks untuk memastikan semua bisa bersenang-senang dengan aman di Musim ini.
Saya Mau Ikut!
Acara Medali Pesta Percikan tersedia bagi para pemain dengan Balai Kota level 6 ke atas.
Kapan?
Acara dimulai:
8 Agustus, 08.00 UTC
Acara berakhir:
29 Agustus, 08.00 UTC
Setelah Acara berakhir pada 29 Agustus, kamu masih bisa mengakses tab Acara di Pedagang dan Bangunan Acara Medali selama 2 hari ke depan hingga 31 Agustus, 08.00 UTC.
Peleton Sementara
Kamu akan melihat sejumlah wajah familier di pesta ini! Peleton Sementara akan tampil selama Acara ini dan dapat ditambahkan dalam Tentara. Terus pantau layar Latihan Tentara dan Hub Acara untuk melihat siapa yang datang!
Piñata Panik
Semua, ayo panik! Kamp Tentara akan diganti dengan Piñata di beberapa kesempatan selama Acara ini. Piñata Cerah akan mengerahkan Peleton Sementara bersahabat saat dihancurkan, sedangkan Piñata Gelap akan mengerahkan Peleton Sementara untuk menyerangmu. Tempatkan Piñata dengan cermat untuk membantu pertahanan!
Sumber Daya Acara!
Pelampung Feniks
Bertebaran akibat ditiup Penyapu Udara, Pelampung Feniks akan jadi mata uang paling lucu! Hadir dalam wujud Feniks yang setia, perangkat keselamatan ini akan memastikan Pesta Ulang Tahun Clash berlangsung tanpa cedera! Kamu bisa mendapatkan Pelampung Feniks dari Serangan.
Medali Percikan
Jangan biarkan tampilan ini menipumu! Medali ini tidak mengambang! Meski Medali Percikan ini tak bisa membantumu berenang, kamu bisa menggunakannya di Toko Pedagang untuk mendapatkan hadiah epik.
Peralatan Pahlawan Epik baru: Obor Heroik
Kita perlu sesuatu yang spesial untuk menyalakan lilin Kue Ulang Tahun Clash! Gunakan Medali Percikan di Toko Pedagang untuk membuka Obor Heroik, Peralatan Pahlawan Epik Wali Besar.
Obor membara ini memberikan Peleton terdekat semangat membara untuk berjalan menembus Tembok, bergerak lebih cepat, dan menerima kerusakan lebih sedikit.
Dekorasi
Tengok Toko Pedagang dan lihat Dekorasi Clash-A-Rama spesial apa yang tersedia untuk dibuka selama Acara ini!