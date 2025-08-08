Ada lubang raksasa yang mengubah festival Ulang Tahun Clash ini jadi pesta kolam renang yang meriah! Ayo bantu Ratu Clash-A-Rama mengumpulkan Pelampung Feniks untuk memastikan semua bisa bersenang-senang dengan aman di Musim ini.

Saya Mau Ikut!

Acara Medali Pesta Percikan tersedia bagi para pemain dengan Balai Kota level 6 ke atas.

Kapan?

Acara dimulai:

8 Agustus, 08.00 UTC

Acara berakhir:

29 Agustus, 08.00 UTC

Setelah Acara berakhir pada 29 Agustus , kamu masih bisa mengakses tab Acara di Pedagang dan Bangunan Acara Medali selama 2 hari ke depan hingga 31 Agustus, 08.00 UTC.

Peleton Sementara

Kamu akan melihat sejumlah wajah familier di pesta ini! Peleton Sementara akan tampil selama Acara ini dan dapat ditambahkan dalam Tentara. Terus pantau layar Latihan Tentara dan Hub Acara untuk melihat siapa yang datang!

Piñata Panik

Semua, ayo panik! Kamp Tentara akan diganti dengan Piñata di beberapa kesempatan selama Acara ini. Piñata Cerah akan mengerahkan Peleton Sementara bersahabat saat dihancurkan, sedangkan Piñata Gelap akan mengerahkan Peleton Sementara untuk menyerangmu. Tempatkan Piñata dengan cermat untuk membantu pertahanan!