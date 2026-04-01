Amplifier tercolok, penonton bersorak, dan PERISAI DAGING siap beraksi. Selamat datang di Musim Gaung Clash. Monster, musik, dan mara bahaya bersatu mengubah desamu menjadi panggung festival metal paling menggelegar. Ubah Pahlawanmu menjadi bintang metal legendaris, mainkan musik dahsyat di acara baru, dan persiapkan dirimu untuk menyambut musim paling gahar, liar, dan pastinya keren.

1–30 April: Tiket Emas: Gaung Clash - Guncang desamu dengan Tiket Emas April yang penuh dengan hadiah, fasilitas, dan kebisingan ganas. Buka Kostum Pahlawan Ratu Pembetot, dapatkan hadiah dari semua tingkat, dan buat progresmu makin dahsyat sepanjang musim.

1 April–30 Juli: Pertahanan DIY: Basis Tukang Main Metal - Teknologi Basis Tukang baru siap mengguncang Desa Asalmu. Tiga pertahanan baru akan hadir musim ini:

BOM UDARA Hanya menarget peleton udara Memberi kerusakan percikan dengan muatan balon peledak

Modul Peningkatan: Nyawa Kerusakan per serangan Kecepatan serangan

PENYEMBUR LAVA Hanya menarget peleton darat Kerusakan percikan + membuat genangan lava membara

Modul Peningkatan: Nyawa Kerusakan per detik Jangkauan

PEMANGGANG Menarget peleton darat dan udara Menembakkan ledakan api seperti kembang api mengamuk

Modul Peningkatan: Nyawa Kerusakan per serangan Jumlah ledakan



1–11 April: Liga Perang Klan: Kobarkan perang melawan tujuh Klan lain dalam mode 15v15 atau 30v30! Dapatkan rampasan bonus, XP Klan, dan Medali Liga sambil naik peringkat.

1-30 April: Latar Gaung Clash - Ubah desamu menjadi panggung festival terganas di Clash. Ada lumpur, keramaian, dan monster dalam Latar Ekstra Besar ini, lengkap dengan soundtrack heavy metal yang membuat panggung makin kacau dan menghadirkan dahsyatnya suasana konser langsung di basismu.

5–30 April: Kostum Pahlawan Gaung Clash - Tunjukkan jiwa musik liarmu dengan koleksi Kostum Pahlawan yang terinspirasi dari musik metal. Dari Adipati Vokal Brutal yang bisa menyemburkan api dan Raja Amp yang menghipnosis penonton, tiap Pahlawan siap tampil dan menghancurkan pertahanan

6–15 April: Level Tantangan Adipati Naga - Tunjukkan aksimu dengan Level Tantangan yang menghadirkan Peralatan Epik baru Adipati Naga. Kuasai mekanika permainan, lewati level, dan raih hadiah

8–29 April: Acara Medali Gaung Clash - PERISAI DAGING kini tiba dan siap mengguncang panggung. Kumpulkan Gelang Berduri dari pertempuran, raih Medali Metal, dan gunakan di Toko Pedagang untuk membeli hadiah, dekorasi, dan Peralatan Epik Adipati Naga yang pertama. Penyihir Pesta bergabung sebagai peleton sementara untuk membuat seranganmu makin heboh!

17 April: Bundel Patung Kaki - Promosi Toko istimewa ini hanya ditujukan bagi Chief paling berbudaya dan berselera tinggi. Bundel Patung Kaki tidak akan berjinjit pelan, yang ada malah dekorasi ini siap mengentak dengan kencang! Patung mewah ini yang hanya mampu dipahami nilainya oleh peminat seni berselera tinggi. Milikilah, jika kamu berani. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Prestise adalah kepercayaan diri.

18–22 April: Acara 2x Bonus Bintang - Dapatkan hadiah Bonus Bintang dua kali lipat dan percepat progresmu. Waktu yang tepat untuk mengasah kekuatan sebelum Permainan Klan.

22–28 April: Permainan Klan - Permainan Klan hadir kembali dengan Tugas Kejutan dan tantangan ditingkatkan. Selesaikan tugas, dapatkan poin lebih cepat, dan buka semua jalan hadiah bersama Klanmu.

28 April–3 Mei: Acara Perburuan Harta Karun - Ikuti Acara Perburuan Harta Karun baru setelah pembaruan. Ada banyak hadiah menarik yang menantimu!