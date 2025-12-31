Bahkan di pasir yang tiada henti berdesir, kamu bisa mengukir namamu sebagai legenda Malam Berpasir! Acara mewah menantimu di gurun berpasir. Ayo, kita lihat, Chief!

1–11 Jan: Liga Perang Klan: Sempurnakan strategimu dan bersiaplah untuk bertempur!

1–31 Jan: Tukang Goblin telah kembali: Pengunjung murah senyum ini menawarkan bantuan di desa dengan imbalan sejumlah Permata.

3–31 Jan: Latar Malam Berpasir: Ubah desamu menjadi istana Malam Berpasir yang megah!

5–31 Jan: Kostum Pahlawan Malam Berpasir: Sulap para Pahlawan menjadi legenda Malam Berpasir dengan kostum baru yang menakjubkan.

6 Jan–2 Feb: Promo Spesial Pedagang: Nikmati diskon untuk Barang Sihir, kostum, dan dekorasi di Toko Pedagang. Dengan membeli penawaran Barang Sihir, kamu akan membuka penawaran tambahan dengan diskon lebih kecil di bawahnya! Jika kamu sudah memiliki kostum atau dekorasi dalam suatu penawaran, item tersebut tidak akan ditampilkan sebagai penawaran spesial. Diskon Barang Sihir ditentukan berdasarkan level Balai Kota milikmu.

1–11 Jan: Level Tantangan Pergumulan Gurun: Taklukkan lawanmu dalam tantangan epik dan raih berbagai hadiah!

9–23 Jan: Acara Ledakan Peralatan: Acara baru telah tiba di cakrawala gurun pasir untuk membantu Pahlawanmu mendapatkan Peralatan baru!

22–28 Jan: Permainan Klan kembali hadir: Kerahkan Klanmu dan selesaikan tugas Orang Kuat untuk mendapatkan hadiah!

28 Jan–2 Feb: Perburuan Harta Karun dimulai: Harta karun yang hilang telah ditemukan di hamparan pasir! Kumpulkan peti dalam pertempuran dan buka untuk meraih peluang mendapatkan hadiah epik.