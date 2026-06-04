Seluruh Desa menjadi Plus Ultra! M.E.C.H.A kini kembali (Tidak, bukan warna merah. Ya, kami tahu warna merah bisa membuatnya tiga kali lebih cepat. Jangan banyak tanya). Nenek Sihir Kurir kembali dengan rambut tertiup angin, kucing di pundaknya, dan ancaman terhadap Balai Kota. Ratu Pemanah mendapatkan panah yang begitu besar sampai perlu adegan pembukaan tersendiri. Di balik layar, ada Kucing Keberuntungan yang tengah bersiap memunculkan diri kira-kira enam episode mendatang.

Selamat datang di Acara Medali Amarah Anime! Bertempur, kumpulkan item, dan teriakkan seranganmu saat kamu berusaha meraih hadiah hebat dan kosmetik keren. Percayalah!

Kamu sudah berpartisipasi!

NANI?! Acara Medali Amarah Anime tersedia bagi para pemain dengan Balai Kota level 6 ke atas.

Kapan?

Acara dimulai: 4 Juni pukul 08.00 UTC

Acara berakhir: 15 Juni pukul 08.00 UTC

Setelah acara berakhir, kamu masih dapat mengakses tab Acara di Pedagang dan Bangunan Acara selama dua hari kemudian, yaitu hingga 17 Juni pukul 08.00 UTC. Jangan sampai gagal di arc latihanmu!

Sumber Daya Acara:

Koin Keberuntungan

Tersebar di desa-desa lawan selama acara. Hancurkan bangunan target untuk mengumpulkan koin tersebut dan membuat progres di Jalan Acara. Makin banyak bertempur, makin banyak Medali Meong yang kamu buka, sesuai dengan keikaku.

Catatan penerjemah: keikaku berarti rencana.

Medali Meong

Dapatkan Medali Meong dengan meraih progres di Jalan Acara. Agar Balai Kota selamanya mendapatkan keberuntungan, gunakan item ini di Toko Pedagang untuk mendapatkan hadiah hebat yang mencakup Peralatan Epik terbaru dan Dekorasi Super Figurin Amarah!

Peleton Sementara Kembali!

Dua siluet familier hadir kembali–karena sekuel terbukti lebih baik:

M.E.C.H.A - Cat putih, aksen biru, V-fin kuning. Menarget pertahanan sebagai sasaran utama dan memberikan kerusakan 20x terhadap tembok. Ada Chief yang memanggilnya sang iblis putih.

Nenek Sihir Kurir - Terbang cepat, punya dendam kesumat terhadap Menara Penyihir, dan dapat memunculkan Roh Nenek Sihir saat terkena serangan (dan semua Roh memiliki daya serangan empat kali lebih kuat darinya). Tidak berafiliasi dengan layanan pengiriman tertentu.

Keduanya kembali sebagai peleton sorotan selama Acara Medali Amarah Anime.

Bangunan Acara: Kucing Keberuntungan

Seekor kucing gemas datang ke desa dan menyatakan diri sebagai dewa keberuntungan. Orang Barbar bilang itu adalah yokai. Orang Barbar juga makan batu. Kucing ini minta Koin Keberuntungan sebagai persembahan dan menjanjikan keberuntungan sebagai balasannya, lalu menanyakan apakah kita punya manjuu. Kita tidak punya manjuu. Kita punya Koin Keberuntungan. Rupanya itu sudah cukup.

Toko Pedagang

Jadi... kamu mendekati konter? Bukannya melarikan diri, kamu malah mendatangi kami?

Dapatkan hadiah di sepanjang Jalan Acara dan gunakan Medali Meong untuk membeli barang di Toko Pedagang yang mencakup:

Peralatan Epik Panah Monolit

Dekorasi Super Figurin Amarah

Komponen latar bertema anime (Atap, Tembok, Tanah, Rumah)

Barang Sihir: Rune, Kitab, Sekop Penghalang

Ramuan: Tukang, Kekuatan, Riset, Hewan, Sumber Daya, Menara Jam, Latihan

Mineral: Astral, Gemilang, dan Berkilau

Eliksir dan Emas dalam jumlah besar

Tiket Acara

Buka Tiket Acara untuk mendapatkan hadiah ekstra dan progres lebih cepat di Jalan Acara. Tiket ini melancarkan Insting Ultra untuk membantumu.

Peralatan Epik Ratu Pemanah Baru: Panah Monolit

Peralatan Epik baru telah muncul di Toko Pedagang untuk Ratu Pemanah. Di langit dan bumi, dialah yang paling dihormati. Buka Panah Monolit kuat dengan Medali Meong selama acara. Kagome memanggil. Dia ingin tahu makanan apa yang kamu berikan padanya.

Pelaju Acara: Beberapa hari sebelum acara berakhir, Panah Monolit mendapatkan pelaju kekuatan. Jadi, pemain yang mendapatkannya lebih awal dapat merasakan kekuatan sesungguhnya sebelum adegan penutup.

Medali memanggil. Mecha lebih bising, nenek sihir lebih cepat, dan panah jadi makin besar.

Apakah kamu akan melewatkan intronya? OVA Musim Dua kini tiba!

Salam Clash!