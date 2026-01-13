Hey Chief, Berikut adalah daftar lengkap Perubahan Keseimbangan yang telah diterapkan setelah pemeliharaan:

Peleton & Peleton Super

Golem Meteor

• Kerusakan terhadap Tembok dikurangi 50% di semua level

Pawang

• Waktu Evolusi ditingkatkan 20%

• Pemulihan HP per detik ditingkatkan 17,65% hingga 23,08% di semua level

• Pemulihan HP Pahlawan ditingkatkan 5% hingga 15% untuk level 1–5

• HP Beruang ditingkatkan dari 2200 menjadi 2300 (level 4) dan dari 2300 menjadi 2500 (level 5)

• DPS Beruang ditingkatkan dari 180 menjadi 185 (level 4) dan dari 190 menjadi 205 (level 5)

Nenek Sihir Super

• HP ditingkatkan 4,17% untuk level 7

• DPS ditingkatkan 2,38% untuk level 7

Si Bongsor Nenek Sihir Super

• Kapasitas ruang ditingkatkan dari 10 menjadi 20

Raksasa Super

• HP ditingkatkan 5,66% untuk level 14

• DPS ditingkatkan 7,89% untuk level 14

Naga Elektro

• HP ditingkatkan 3,08% hingga 6,25% untuk level 1–9

• DPS ditingkatkan 2,04% hingga 8,33% untuk level

Peralatan Pahlawan

Obor Heroik (Wali Besar)

• HP Peningkatan HP: +9% hingga +17%

• Peningkatan DPS: +9% hingga +20%

• Pemulihan HP saat Aktivasi: +4% hingga +10%

• Durasi: +36% hingga +45%

• Pengurangan Kerusakan: +50% hingga +250%

Permata Kehidupan (Wali Besar)

• HP Tambahan: +20% hingga +29% untuk level 1–7

• Batas Maksimum HP Tambahan: +14% hingga +26% untuk level 1–7

• HP: +2,79% hingga +3,14% untuk level 1–18

• DPS: +2,17% hingga +5,56% untuk level 1–18

Boneka Balon Lava (Wali Besar)

• Jumlah LavaLoon yang dipanggil ditingkatkan dari 2 menjadi 3 untuk level 21–27

• Kapasitas ruang dikurangi 8,7% untuk level 1–27

Boneka Penunggang Babi (Jawara Royale)

• Level Penunggang Babi ditingkatkan 9,09% hingga 25% untuk level 1–7

• Jumlah Penunggang Babi ditingkatkan 11,11% hingga 14,29% untuk level 1–7

Hewan Peliharaan

Lassi

• HP ditingkatkan 2,78% hingga 9,76% untuk level 1–15

• DPS ditingkatkan 4,35% hingga 37,93% untuk level 1–15

Haciu

• Ingus tidak lagi memicu jebakan

Mesin Pengepungan & Mantra

Pelantak Tubruk

• HP ditingkatkan 13,33% untuk level 5 dan 17,65% untuk level 6

• DPS ditingkatkan 28,89% untuk level 5 dan 34% untuk level 6

Mantra Totem

• HP Totem kini berkurang secara bertahap setiap detik

Penjaga

Pembidik

• Jarak Serangan dikurangi 8,33%

• Radius Pencarian dikurangi 5,88%

• Jarak Siaga dikurangi 5%

• Radius Kerusakan Area dikurangi 33,33%

Penggebuk

• Jarak Serangan ditingkatkan 20%

• Jarak Siaga ditingkatkan 16,67%

Kami akan terus memantau bagaimana perubahan keseimbangan ini memengaruhi strategi serangan dalam meta, dan akan melakukan penyesuaian lanjutan jika diperlukan.

Terus kirimkan masukan kalian, feedback dari Chief sangat membantu kami untuk terus meningkatkan pengalaman bermain!

— Tim Clash of Clans



