Tanpa Keberanian, Takkan Ada Kemenangan.

Kerajaan Jerangkong kaya kalsium bersemayam di bawah desa ... dan mereka kini merangkak naik! Banyak acara akan bangkit dari kubur agar musim bawah tanah ini makin spesial! Gali lubang sedalam-dalamnya, temukan sisa-sisa kekacauan masa lalu, dan bertempurlah dalam musim yang penuh dengan tulang belulang, pelaju, dan hadiah brutal. Selamat datang di Kerajaan Jerangkong.

1-31 Mei: Tiket Emas: Kerajaan Jerangkong - Buka hadiah, percepat progres, dan klaim Kostum Pahlawan eksklusif bertema Jerangkong Musim ini: Wali Jerangkong. Tambahan: Prospektor sekarang tersedia untuk dibuka pada hari pertama Tiket!

1-31 Mei: Kostum Pahlawan Jerangkong - Dari Raja Jerangkong yang membuat merinding hingga Ratu Jerangkong yang membuat tulang ngilu, setiap Pahlawan siap kembali bangkit dan menguasai alam kubur dengan gaya yang mengerikan.

1-31 Mei: Acara Pelaju Chief yang Kembali - Bagi Chief yang kembali siap beraksi, set pelaju spesial dan acara berbatas waktu akan membantumu membangun dengan lebih cepat, mendapatkan hadiah ekstra, serta membuat Desamu siap bertempur lagi.

1 hingga 31 Mei: Tukang Goblin dan Ilmuwan Goblin kembali hadir untuk memperlancar banyak hal … dengan bayaran tertentu.

1-11 Mei: Liga Perang Klan - Capai Liga baru: Titan dan Legenda! Nikmati juga Modifikasi Pertempuran di Liga yang lebih tinggi berkat perubahan terbaru di Liga Perang Klan. Buat tim dan bertempurlah melawan tujuh musuh dalam perang 15v15 atau 30v30.

3-31 Mei: Latar Kerajaan Jerangkong - Kuil pemanggil Jerangkong tersembunyi jauh di bawah sandalmu, tempat ular tak bersisik dan tulang-tulang kuno bergentayangan. Bawa kelamnya alam kubur ke Desamu ... jika berani.

4-18 Mei: Acara Clash vs Jerangkong - Jerangkong bangkit dari kuburnya. Kalahkan mereka dalam acara khusus, hadapi tantangan yang makin sulit, dan raih hadiah dengan belulang kali menghancurkan tulang dalam acara komunitas terkini.

9-16 Mei: Gegap Gempita Mini: Nenek Sihir Super - Si Bongsor merindukan nenek besar. Kumpulkan Kubus Es dalam pertempuran, buka Peleton Super Nenek Sihir Super, dan raih Medali untuk membeli hadiah dari Pedagang. (TH8+)

15+ Mei: Kostum “Bentrokan Laut Lepas” Mei 2025 akan mulai berlabuh di tab Kosmetik.

15-31 Mei: Kostum Pahlawan Raja Barbar Samurai Bayangan di Toko - Zirah hitam membara, wasiat abadi prajurit, bergema dalam bayangan. Kostum Raja Samurai Bayangan eksklusif ini adalah penawaran yang datang hanya sekali. Jika sudah hilang, ia tidak akan kembali lagi!

17-31 Mei: Bonanza Basis Tukang - Sembilan tahun berlalu sejak pertama kali kita menjelajahi pesisir Basis Tukang yang tak terjamah. Untuk merayakannya, kami mengadakan Bonanza Basis Tukang! Semua biaya dan pewaktu peningkatan Basis Tukang diberi diskon 50%. Akan ada juga berbagai barang keren, seperti bonus Bintang 4x dan tugas Basis Tukang. Yihaaa!

18 hingga 31 Mei: Tugu Tulang tersedia di Toko - Warga desalah yang menggali dan menemukan koleksi tengkorak unik ini. Munculkan artefak baru dengan setiap ketukan Dekorasi Super 3x3 yang elegan tetapi membuat bergidik ini! Saat pikiran Jerangkong berpadu, hal-hal ajaib terjadi.

22-28 Mei: Permainan Klan - Selesaikan tantangan tambahan, raih poin dengan lebih cepat, dan buka berbagai macam hadiah bersama Klanmu.

27-31 Mei: Acara Adipati Naga Tak Terbatas - Tanpa didera, sudah tersiksa! Adipati Naga dapat digunakan saat ditingkatkan dan semua Peralatannya akan diperkuat hingga level maksimal selama acara ini!