Tiket Musim telah menjadi bagian Clash sejak tahun 2018. Meski kami terus meningkatkannya selama bertahun-tahun, tampilan dan fungsi dasarnya tidak berubah hingga saat ini. Nah, mulai musim depan, kami akan melakukan perubahan!

Kami merombak ulang Tiket Emas dari awal agar jadi lebih modern, lebih memuaskan untuk dimainkan, dan lebih seimbang baik bagi pemain Tiket Emas maupun Perak. Pembaruan ini mencakup fitur baru, sistem progres baru, dan beberapa perubahan tampilan hadiah di jalan hadiah.

Pelajari perubahannya yuk: buat dirimu nyaman dan baca di bawah, Chief!

Pengalaman Tiket Emas Baru

Antarmuka Tiket Emas telah diperbarui secara menyeluruh:

Tata letak layar penuh baru

Ikon lebih besar dan visibilitas hadiah lebih jelas

Alur yang lebih rapi dan modern agar progres lebih mudah dipahami.

Semua akan menjadi lebih cepat, lebih jelas, dan lebih memuaskan untuk digunakan!