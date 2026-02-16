Pembaruan Besar hadir untuk Tiket Emas!
Tiket Musim telah menjadi bagian Clash sejak tahun 2018. Meski kami terus meningkatkannya selama bertahun-tahun, tampilan dan fungsi dasarnya tidak berubah hingga saat ini. Nah, mulai musim depan, kami akan melakukan perubahan!
Kami merombak ulang Tiket Emas dari awal agar jadi lebih modern, lebih memuaskan untuk dimainkan, dan lebih seimbang baik bagi pemain Tiket Emas maupun Perak. Pembaruan ini mencakup fitur baru, sistem progres baru, dan beberapa perubahan tampilan hadiah di jalan hadiah.
Pelajari perubahannya yuk: buat dirimu nyaman dan baca di bawah, Chief!
Pengalaman Tiket Emas Baru
Antarmuka Tiket Emas telah diperbarui secara menyeluruh:
Tata letak layar penuh baru
Ikon lebih besar dan visibilitas hadiah lebih jelas
Alur yang lebih rapi dan modern agar progres lebih mudah dipahami.
Semua akan menjadi lebih cepat, lebih jelas, dan lebih memuaskan untuk digunakan!
Sistem Tugas Baru: Tugas Harian!
Kami mengubah total cara mendapatkan Poin Musim.
Sistem bergaya tantangan lama telah digantikan dengan pengaturan Tugas harian yang lebih sederhana. Setiap hari, selalu tersedia 8 tugas yang fokus pada permainan normal. Tugas ini tidak akan berakhir dan mudah dipahami secara sekilas (meskipun kamu pemain level BK7 yang masih menggunakan Raksasa dengan Balon dalam serangan!).
Selesaikan tugas untuk mendapatkan stempel. Kumpulkan cukup stempel untuk melengkapi Kartu Stempel dan dapatkan Poin Musim bonus.
Awali musim dengan beberapa Kartu Stempel. Kamu akan mendapatkan Kartu Stempel baru setiap hari. Karena kartu dapat ditumpuk, kamu tidak akan ketinggalan meski melewatkan satu hari karena kamu bisa mengejar progres di kemudian!
Pemain Tiket Emas bisa mendapat poin bonus tambahan dengan mengisi lengkap Kartu Stempel, lalu pada pekan terakhir musim, kamu akan mendapat poin lebih banyak lagi dari setiap stempel dan kartu yang diselesaikan. Proses ini membuat akhir musim berlalu lebih cepat dan lebih memuaskan, terutama bagi pemain kasual.
Karena poin kini didistribusikan lebih merata sepanjang musim, kami menghapus bonus lama dari pembelian Tiket Emas berturut-turut. Kini progres akan berjalan lebih lancar dan konsisten untuk semua pemain.
Memperkenalkan: Titik Pilihan!
Ya, benar sekali! Kini kamu tidak hanya mendapat 1 hadiah, tetapi bisa memilih antara 2 hadiah di titik lintasan tertentu. Pilihan ini dirancang untuk membantumu menyesuaikan hadiah dengan level Balai Kota dan rencana peningkatanmu saat ini serta memungkinkanmu memilih hadiah yang kamu suka!
Contoh mencakup pilihan:
Dua kostum Pahlawan, antara kostum musim terkini atau kostum klasik lama
Rune Emas atau Rune Eliksir (benar sekali, dua kali!)
Kitab Tempur atau Kitab Mantra (dua juga!)
Balai Kota level tinggi memberikan pilihan lebih beragam, sementara Balai Kota level rendah hanya memberikan hadiah yang sesuai dengan progres. Jika sudah mendekati peningkatan Balai Kota, lakukan peningkatan sebelum musim Maret dimulai untuk mendapatkan hadiah yang lebih bernilai!
Titik Pilihan mengutamakan perencanaan dan fleksibilitas. Kamu tetap tahu hadiah yang akan didapat dan kamu bisa menentukan pilihan yang paling tepat untuk Desamu.
Catatan penting: Jika Titik Pilihan tidak diklaim sebelum musim berakhir, pilihan diatur default pada opsi pertama yang ditampilkan, atau dikonversi menjadi Permata jika penyimpananmu penuh, sama seperti hadiah yang belum diklaim di sistem saat ini.
Celengan Babi kini jadi lebih besar dan lebih baik!
Semua ini berkat Penunggang Babi?! Bank Musim kini berubah menjadi Celengan Babi!
Kini celengan langsung diawali dari ukuran maksimum sehingga tidak lagi memerlukan peningkatan ukuran atau pengganda pendapatan. Sebagai gantinya, Tiket Emas akan menerapkan pengganda pendapatan 5x lipat ketika diklaim pada akhir musim.
Pemain jalan hadiah perak bisa meraih hingga:
8 JT Emas dan Eliksir
2 JT Emas Tukang dan Eliksir Tukang
Pemain Tiket Emas bisa meraih hingga:
40 JT Emas dan Eliksir
10 JT Emas Tukang dan Eliksir Tukang
Ukuran Celengan Babi kini disesuaikan dengan level Balai Kota. Pada Balai Kota level rendah, totalnya lebih rendah dari sebelumnya, sementara Balai Kota level tinggi akan mendapat pembayaran lebih tinggi. Cara ini dilakukan agar hadiah selalu adil dan mudah dikelola di semua tahapan progres.
Peningkatan Fasilitas Tiket Emas yang Ada
Kini kamu bisa menggunakan Sumbangan 1 Permata untuk diri sendiri sehingga pengumpulan sumber daya dan pengaturan menjadi lebih lancar. Baik kamu bermain Liga Legenda maupun terlambat bergabung dalam serangan Liga Perang Klan, kami menghadirkan ini untuk membantumu membantu diri sendiri!
Selain itu, jika mendapat Barang Sihir saat penyimpanan penuh, kamu kini punya pilihan untuk langsung menggunakan item (atau menjualnya).
Kami juga menambah Sekop Penghalang musim ini, sampai tiga! Ayo rapikan tumpukan dekorasi di Desa, Chief!
Peti kini ada di Jalan Hadiah Perak!
Kini Peti langsung muncul di jalan hadiah Perak, dan menggantikan sebagian besar Ramuan yang sebelumnya menjadi hadiah jaminan. Tiap peti berisi hadiah acak berupa bermacam-macam item, seperti Mineral, kosmetik, atau item bonus lain!
Kami mengerti ini bukan pertukaran yang sepadan, tetapi menurut kami pembaruan ini lebih menguntungkan karena pemain berpeluang lebih besar untuk mendapat hadiah yang lebih menarik. Pemain F2P juga berhak mendapat Kitab dan Kostum. Nah, peti merupakan cara terbaik untuk memberikannya!
Setelah melihat seluruh jalan hadiah dalam game, kamu akan mengerti! Beri tahu pendapatmu di Media Sosial jika kamu tidak mengerti!
ALASAN PENTINGNYA PEMISAHAN INI
Di Titik Pilihan, kamu bisa lebih mengontrol dan merencanakan progres Desa, sementara peti akan memberimu kejutan berupa item yang mungkin sangat sulit didapat di bagian game lainnya.
Fitur Baru Tiket Emas: Prospektor (BK10+)
Karakter BARU akan hadir di Desa! Pemain Tiket Emas akan dapat mengakses Tenaga Kerja Desa baru bernama “Prospektor” setelah mendapat 2.400 Poin Musim!
Prospektor mengonversi Mineral menjadi Mineral lain dengan jeda reguler, sama seperti Alkimiawati favoritmu yang tak asing lagi!
Tidak perlu Permata, peningkatan, dan bonus: cuma konversi sederhana setiap 23 jam.
Pemain di bawah level Balai Kota 10 akan mendapat Ramuan Sumber Daya. Lihat detail Prospektor lebih lanjut di video Kreator!
PROGRES DAN PENINGKATAN HADIAH
Progres Tiket Emas kini lebih merata di sepanjang musim. Fasilitas akan terbuka lebih teratur karena tugas diberikan setiap hari, bukan sekaligus. Pemain tertentu mungkin membuka pelaju tertentu sedikit lebih lambat dari sebelumnya, tapi pemain kasual akan lebih mudah mengikutinya.
Semua hadiah di Tiket Musim disesuaikan dengan level Balai Kota dan Aula Tukang milikmu saat musim dimulai. Termasuk hadiah sumber daya, isi Peti, serta Celengan Babi.
Penyesuaian ditetapkan pada saat musim dimulai. Oleh karena itu, peningkatan Balai Kota pada tengah musim tidak akan mengubah hadiah di jalan hadiah tersebut. Jika peningkatanmu sudah dekat, sebaiknya lakukan peningkatan sebelum musim dimulai agar dapat hadiah yang bernilai lebih tinggi selama sebulan penuh. Jadi pertimbangkan baik-baik sebelum musim Februari berakhir!
Terburu-buru juga tidak baik ya … (benar, ‘kan??)
TIKET EMAS YANG BERKEMBANG SEIRING CLASH
Pembaruan ini dibuat agar Tiket Emas lebih modern, lebih menarik, dan lebih sesuai dengan cara bermain Clash saat ini baik kamu bermain gratis, Pemain Tiket Emas, dan di tengah-tengahnya.
Tiket Emas yang baru akan tersedia musim depan mulai 1 Maret. Kami menyampaikan perubahan ini lebih awal agar kamu bisa mengetahui perubahan yang akan hadir dan mempersiapkan diri.
Seperti biasa, kami menantikan masukan darimu dan menangani masukan bila perlu!
– Tim Clash of Clans