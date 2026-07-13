Hai, Pemain Clash!

Pada bulan Mei lalu, kami mengatakan akan memantau Adipati Naga dan meta udara. Berikut tindak lanjutnya. Anggap saja sebagai jeda singkat antara pembaruan besar: tidak ada pengumuman sistem utama dan sekadar tinjauan khusus pada kondisi meta BK18 saat ini, perubahan bulan Juli, serta alasannya.

Saat ini, tentara Naga lebih sering muncul dari yang diperkirakan pada BK18. Tentara ini biasanya dipimpin oleh Adipati Naga serta Penunggang Naga. Mereka menjadi satu-satunya tentara perang BK18-vs-BK18 terpopuler dalam data yang kami tinjau, dengan kemunculannya di sekitar 20% serangan.

Masalah yang lebih umum adalah meta perang yang lebih terpusat dari perkiraan kami. Jika ditambah tentara terpopuler kedua, Pelempar yang didukung oleh Penyembuh, hanya dua jenis tentara telah mencakup sekitar 40% dari serangan perang BK18-vs-BK18. Kami senang melihat tentara darat bersaing di peringkat atas, tetapi jika sebagian besar meta dibangun berdasarkan beberapa respons saja, bangunan basis dan penyerang akan terasa lebih sempit dari yang diinginkan.

Pada saat yang sama, meta belum terbuka secara merata di semua strategi. Naga Elektro kesulitan bersaing di antara tentara perang populer, sementara popularitas Golem Meteor menurun lebih rendah dari perkiraan setelah pelemahan sebelumnya.

Tujuan dari ronde ini sederhana: menyingkirkan keanehan statistik, mempertimbangkan kembali opsi yang kurang dimanfaatkan, dan mencegah serangan dibuat lebih kuat secara keseluruhan.

Kami juga berhati-hati karena Musim Konversi baru akan segera dimulai. Periode tersebut secara alami akan mengubah bangunan basis, pilihan tentara, dan pendekatan pemain terhadap serangan, jadi kami tidak ingin membuat terlalu banyak perubahan sebelum meta kembali bergeser. Pembaruan ini sengaja ditargetkan untuk menangani masalah paling mendesak yang sedang dihadapi, lalu memantau semua keadaan begitu musim baru dimulai.

Perubahan

Adipati Naga - Pengurangan tambahan pada kerusakan jebakannya. Amarahnya tidak akan diubah. Kami suka penggunaan kemampuan ini yang mengisolasi dirinya dan melepaskan kekuatan penuhnya, tetapi jebakan perlu berperan lebih besar sebagai perlawanan terhadap pahlawan yang terbang seorang diri.

Penunggang Naga - Sejumlah kecil pengurangan HP dan kerusakan di level tertinggi. Tentara naga kembali diserang dari berbagai penjuru, jadi kami mengambil langkah hati-hati dibanding melakukan koreksi berlebihan.

Pembalak (Pelindung Balai Kota) - Jangkauan gelinding dikurangi dua petak, tetapi dorongan jarak dekat diperkuat. Pembalak seharusnya membuat serangan darat takut padanya, tetapi mereka menguasai ruang terlalu besar dari jarak yang terlalu jauh.

Naga Elektro - Sejumlah kecil tambahan HP dan kerusakan di dua level tertinggi. Di sini, kami berhati-hati karena Naga Elektro sudah populer dan familier, tetapi performanya saat ini kurang memuaskan.

Golem Meteor dan Meteormite -Buff terbesar ronde ini. Golem Meteor memerlukan pelemahan cepat setelah BK18 diluncurkan, tetapi kami berbuat terlalu jauh. Perubahan ini akan membuat permainan belah-gabungnya menarik untuk dicoba kembali tanpa mengembalikannya ke versi peluncuran.

Pawang - Peningkatan penyembuhan kecil di level tinggi - sedikit tambahan bagi peleton yang berfungsi efektif, tetapi jarang dipilih.

Dengan perubahan keseimbangan ini, kami akan tetap fokus menjelaskan tujuan di balik perubahan ini, dan tidak menguraikan statistik sepanjang postingan.

Bagi pemain yang ingin menganalisis angka lebih dalam, kami juga telah meminta pendapat para kreator terkait statistik seperti apa yang mereka inginkan dalam perubahan ini dan membagikan data permainan kepada mereka, termasuk tingkat serangan peleton dan statistik permainan lain untuk membantu menjelaskan penerapan perubahan ini. Nah, jika ini menarik untukmu, ini saat yang tepat untuk menonton kreator favoritmu.

Yang Kami Perhatikan

Beberapa hal hampir diubah, tetapi masih dipertahankan dalam pembaruan ini.

Mantra Totem masih menjadi pantauan utama kami. Haciu juga nyaris diubah, tetapi karena tentara Naga sudah sering menjadi target dan Musim Konversi baru akan dimulai, kami ingin melihat keadaan stabil dulu. Nenek Puing dan Mantra Anarki masih relatif baru, jadi kami ingin memberi pemain kesempatan untuk mencobanya sebelum mengambil keputusan. Kereta Langit masih dalam pemantauan setelah perubahan terakhir.

Yang tidak kami ubah bukan berarti kami lupakan. Terkadang kami masih ingin memantau bagaimana seluruh pembaruan mengubah meta selama satu musim ke depan sebelum mengambil tindakan lain.

Pelontar Api dan Ransel Roket

Perubahan sebelumnya pada cara Pelontar Api melempar Adipati Naga memunculkan bug yang menyebabkan Ransel Roket terkadang tidak terpicu.

Perbaikan yang sesuai memerlukan pembaruan. Untuk saat ini, kami mengembalikannya ke perilaku sebelumnya: Pelontar Api akan kembali melempar ke arah Ransel Roket.

Ini bukan perilaku akhir yang ingin kami terapkan dalam jangka panjang, tetapi interaksi sederhana lebih baik daripada tidak berfungsi dengan semestinya. Perbaikan penuh, beserta pencabutan pembatasan kompetitif yang terkait, telah direncanakan dalam pembaruan berikutnya.

Pembaruan Mendatang

Demikian pembaruan kali ini. Sedikit pembaruan keseimbangan terkait menjadikan meta BK18 saat ini sedikit lebih sehat: mengurangi konsentrasi di level tinggi, memberikan kesempatan tambahan untuk opsi yang kurang dimanfaatkan, dan opsi balasan yang lebih baik bagi tukang basis.

Terus kirimkan masukan, tayangan ulang, hasil perang, dan reaksi jujurmu. Masukanmu terus membangun pendekatan kami terhadap pembaruan ini.

Salam Clash!

Tim Desain Clash of Clans