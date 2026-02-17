Halo, Chief!

Kami ingin membagikan pembaruan terkait masalah Mineral yang pertama muncul di bulan Oktober.

Di bulan ini, kami akan merilis solusi permanen yang menjawab masalah ini dan memulihkan keseimbangan Mineral yang ideal. Sebagai bagian dari proses ini, Mineral mana saja yang diraih dari cara yang di luar normal akan disesuaikan. Dengan kata lain, sejumlah pemain yang mengeksploitasi bug ini berulang kali mungkin akan memiliki saldo Mineral negatif.

Untuk pemain yang terdampak dengan penyesuaian ini, baik perolehan Mineral sebelumnya dilakukan dengan sengaja atau tidak, masih ada beberapa cara untuk meraih progres dan mengumpulkan lagi saldo Mineral dari bermain.

Kami memahami bahwa situasi ini mungkin membingungkan dan solusi ini mungkin hadir sedikit terlambat. Terima kasih atas kesabaran dan pengertian yang kamu berikan sembari kami berusaha memberikan solusi terbaik.

Kami akan segera menyapamu di Clash On. Di sana, kami akan membagikan lebih banyak informasi dan detail menarik terkait hal yang akan datang.