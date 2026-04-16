Chief, perubahan besar hadir di mode peringkat di bulan April ini!

Kami telah mendengarkan masukanmu dan kami setuju! Mode Peringkat sudah seharusnya memuaskan, jelas, dan seru untuk dimainkan baik saat kamu bermain serius untuk ambisi besar atau hanya bermain santai di beberapa pertempuran.

Dengan tujuan tersebut, kami menghadirkan sejumlah perubahan yang fokus pada menjadikan Liga Legenda lebih adil dan seru, memastikan progres Mode Peringkat lebih lancar, serta memberikan pengalaman yang lebih baik dan fleksibel dengan caramu sendiri.

Mari kita bedah semua yang perlu kami ketahui:

Liga Legenda Berevolusi

Satu Legenda tidak cukup! Sambut Liga-Liga Legenda!

Liga Legenda kini terbagi menjadi tiga tingkat:

Legenda I

Legenda II

Legenda III

Semua tingkat:

Raih Bonus Bintang yang sama

Raih Bonus Liga yang sama

Modifikasi Pertempuran unik tersedia

Yang berubah cuma di sisi kompetisi. Setiap tingkat memiliki tingkat kesulitan, struktur, dan Modifikasi Pertempuran yang berbeda. Dengan begitu, kamu punya jalur yang lebih jelas dan pengalaman yang lebih berimbang tergantung level kemampuanmu.

Artinya:

Pemain yang ada di posisi atas akan menemukan tantangan yang lebih terstruktur

Lebih banyak pemain yang bisa menikmati Mode Peringkat dengan cara yang seru dan memuaskan

Struktur Tingkat Liga Legenda

Legenda III

Turnamen Mingguan

24 pertempuran per minggu

Lima pemain teratas per grup akan dipromosikan tiap minggu

Menggunakan Modifikasi Pertempuran Legenda III

Legenda II

Turnamen Mingguan

30 pertempuran per minggu

Tiga pemain teratas per grup akan dipromosikan tiap minggu

Menggunakan Modifikasi Pertempuran Legenda II

Legenda I

Turnamen selama 4 minggu

8 pertempuran per hari

Pemain dengan Peringkat di bawah 10.000 akan didemosi tiap minggu

Menggunakan Modifikasi Pertempuran Legenda I

Minggu Migrasi

Mulai dari 20 April

Ini adalah masa penempatan bagimu. Mulai dari 20 April hingga pembaruan dirilis, performa yang kamu tunjukkan akan menentukan titik awal di Liga Legenda baru.

12.500 pemain teratas akan mulai di Legenda I

50.000 pemain berikutnya akan mulai di Legenda II

Sisa pemain berikutnya akan mulai di Legenda III

Pemain yang didemosi akan berada di Elektro 33

Masa penempatan ini hanya berlangsung satu kali. Performamu akan menentukan titik awalmu di Liga Legenda yang baru, jadi pastikan kamu menunjukkan yang terbaik!

Posisi yang lebih tinggi juga berarti:

Akses lebih cepat ke permainan dan kompetisi elite

Proses mendaki yang lebih mudah dibandingkan masa mendatang

Perubahan Mode Peringkat: Lebih Fleksibel, Lebih Jelas

Kami juga melakukan sejumlah perubahan untuk memastikan Mode Peringkat punya transisi yang lebih halus dan lebih mudah diikuti.

Total Pertempuran Mode Peringkat

Kami mengurangi jumlah pertempuran Mode Peringkat yang diperlukan untuk Liga Titan 25 sampai Elektro 33

Turun Liga (Tidak Aktif)

Kamu akan punya lebih banyak fleksibilitas saat rehat:

Tidak ada demosi saat tidak aktif selama 4 minggu

Pemain dapat tidak aktif dari sistem mode peringkat (tidak mendaftar) selama 4 minggu

tanpa kena demosi.

Setelah demosi pertama akibat tidak aktif, pemain akan didemosi satu peringkat setiap 4 minggu selama tidak aktif hingga mencapai batas bawah Balai Kota.

Setelah 4 minggu tidak aktif di batas bawah Balai Kota, pemain akan kehilangan peringkat.

Ada tampilan dan nuansa baru untuk peringatan demosi (termasuk pewaktu hitung mundur hingga demosi diberikan). Lebih jelas tanpa ambiguitas!

Peringatan Demosi

Kami telah meningkatkan penyampaian informasi terkait demosi:

Peringatan yang lebih jelas saat kamu berisiko didemosi

Informasi yang lebih jelas terkait posisi saat ini

Kenapa Perubahan Ini Terjadi?

Perubahan ini fokus pada dua peningkatan penting:

Menjadikan permainan level top terasa lebih terstruktur

Menjadikan Mode Peringkat terasa lebih mudah diakses oleh siapa saja

Sekarang:

Pemain terbaik kini jadi punya lingkungan kompetitif yang lebih baik lagi untuk menguji kemampuan mereka

Lebih banyak pemain dapat menikmati Mode Peringkat dengan tempo masing-masing

Progres lebih jelas, lebih adil, dan lebih mudah dipahami

Apa Lagi?

Perubahan ini merupakan bagian dari pembaruan besar yang akan hadir di akhir bulan ini, yang mencakup lebih banyak perubahan lagi pada progres, sistem, dan hadiah. Kami mengumumkan bagian ini lebih awal agar pemain punya waktu untuk bersiap dan memanfaatkan minggu migrasi dengan maksimal.

Informasi lebih lanjut seputar perubahan ini akan menyusul!

Salam Clash!