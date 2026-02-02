Perubahan hadir di Mode Peringkat dan Modifikasi Liga!
Keseimbangan Baru dan Perubahan Modifikasi Liga!
Halo, Chief! Berikut adalah daftar penuh perubahan keseimbangan dan Modifikasi Liga yang akan aktif setelah jeda pemeliharaan hari ini:
Pelemahan Pertahanan
Meriam Pantul
Kerusakan Tembakan Pantulan berkurang dari 100% ke 70%
Radius Tembakan Pantulan berkurang dari 4,5 petak ke 3,5 petak
Menara Perserikatan Pemanah
Kecepatan serangan berkurang dari 500ms ke 600ms
Menara Pembalasan (BK18)
Kecepatan serangan berkurang dari 300ms ke 350ms
Aktivasi tahap 3 memerlukan 25 bangunan hancur (sebelumnya 20)
Aktivasi tahap 4 memerlukan 50 bangunan hancur (sebelumnya 40)
Mode Jangkauan Pendek (Menara Pilihan Ganda)
Semua level menerima ~10,6% pelemahan kerusakan
Pondok Tukang
Kecepatan pergerakan berkurang dari 28 ke 20
Peningkatan Pertahanan
Mode Jangkauan Jauh (Menara Pilihan Ganda)
Semua level menerima ~15% peningkatan kerusakan
Peningkatan Peleton
Pemanah Super (Level 10–13)
: HP meningkat bertahap (~2,7% ke 9,6%)
Penyihir Super (Level 9–14)
: Peningkatan HP masif (~21% ke 41%)
Pelempar (Level 1–4):
Peningkatan HP ~4%
Peningkatan Kerusakan/Detik ~4-5%
Kecepatan pergerakan ditingkatkan dari 16 menjadi 18
Titan Elektro (Level 4)
: HP meningkat dari 8.400 ke 8.700
Minion Super
Tembakan Jarak Jauh meningkat dari 7 ke 8
Jangkauan meningkat dari 10 sampai 10,25 petak
Kadal Beracun (semua level)
Jangkauan serangan meningkat dari 3,5 sampai 4,5 petak
HP meningkat signifikan di semua level (~10% hingga 21%)
Raksasa Kolosal
Logika AI berubah: Prioritas Wali atau Elang turun untuk target ini
Pelemahan Peleton
Golem Meteor (semua level)
HP berkurang dari ~13–16%
Kerusakan/Detik berkurang dari ~14–16%
Peningkatan Peralatan
Poin Penguasaan Dumbel Sakti (semua level):
Peningkatan jangkauan, jumlah tembakan, dan kecepatan serangan
Sarung Tangan Raja Barbar (semua level):
Meningkatkan pengurangan kerusakan dan durasi
Modifikasi Liga
Liga Legenda (LL)
Kerusakan/Detik Pertahanan: 20% ke 15%
Pertahanan Pahlawan: 20% ke 15%
Serangan Pahlawan: 10% ke 5%
Peralatan: Tidak ada perubahan
Liga Master (E33)
Kerusakan/Detik Pertahanan: 14% ke 10%
Pertahanan Pahlawan: 14% ke 10%
Serangan Pahlawan: 6% ke 0%
Peralatan: Tidak ada perubahan
Liga Pakar (E32)
Kerusakan/Detik Pertahanan: 7% ke 5%
Pertahanan Pahlawan: 7% ke 5%
Serangan Pahlawan: 3% ke 0%
Peralatan: Tidak ada perubahan
Kami akan terus mengawasi perubahan keseimbangan ini dan akan membuat perubahan jika diperlukan. Terus berikan masukan kepada kami karena ini akan membantu kami memahami peningkatan apa yang diperlukan oleh game kita ini!
- Tim Clash of Clans