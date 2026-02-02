Halo, Chief! Berikut adalah daftar penuh perubahan keseimbangan dan Modifikasi Liga yang akan aktif setelah jeda pemeliharaan hari ini:

Pelemahan Pertahanan

Meriam Pantul Kerusakan Tembakan Pantulan berkurang dari 100% ke 70% Radius Tembakan Pantulan berkurang dari 4,5 petak ke 3,5 petak

Menara Perserikatan Pemanah Kecepatan serangan berkurang dari 500ms ke 600ms

Menara Pembalasan (BK18) Kecepatan serangan berkurang dari 300ms ke 350ms Aktivasi tahap 3 memerlukan 25 bangunan hancur (sebelumnya 20) Aktivasi tahap 4 memerlukan 50 bangunan hancur (sebelumnya 40)

Mode Jangkauan Pendek (Menara Pilihan Ganda) Semua level menerima ~10,6% pelemahan kerusakan

Pondok Tukang Kecepatan pergerakan berkurang dari 28 ke 20



Peningkatan Pertahanan

Mode Jangkauan Jauh (Menara Pilihan Ganda) Semua level menerima ~15% peningkatan kerusakan



Peningkatan Peleton

Pemanah Super (Level 10–13)

: HP meningkat bertahap (~2,7% ke 9,6%)

Penyihir Super (Level 9–14)

: Peningkatan HP masif (~21% ke 41%)

Pelempar (Level 1–4) : Peningkatan HP ~4% Peningkatan Kerusakan/Detik ~4-5% Kecepatan pergerakan ditingkatkan dari 16 menjadi 18

Titan Elektro (Level 4)

: HP meningkat dari 8.400 ke 8.700

Minion Super Tembakan Jarak Jauh meningkat dari 7 ke 8 Jangkauan meningkat dari 10 sampai 10,25 petak

Kadal Beracun (semua level) Jangkauan serangan meningkat dari 3,5 sampai 4,5 petak HP meningkat signifikan di semua level (~10% hingga 21%)

Raksasa Kolosal Logika AI berubah: Prioritas Wali atau Elang turun untuk target ini



Pelemahan Peleton

Golem Meteor (semua level) HP berkurang dari ~13–16% Kerusakan/Detik berkurang dari ~14–16%



Peningkatan Peralatan

Poin Penguasaan Dumbel Sakti (semua level) : Peningkatan jangkauan, jumlah tembakan, dan kecepatan serangan

Sarung Tangan Raja Barbar (semua level) : Meningkatkan pengurangan kerusakan dan durasi



Modifikasi Liga

Liga Legenda (LL)

Kerusakan/Detik Pertahanan : 20% ke 15%

Pertahanan Pahlawan : 20% ke 15%

Serangan Pahlawan : 10% ke 5%

Peralatan: Tidak ada perubahan

Liga Master (E33)

Kerusakan/Detik Pertahanan : 14% ke 10%

Pertahanan Pahlawan : 14% ke 10%

Serangan Pahlawan : 6% ke 0%

Peralatan: Tidak ada perubahan

Liga Pakar (E32)

Kerusakan/Detik Pertahanan : 7% ke 5%

Pertahanan Pahlawan : 7% ke 5%

Serangan Pahlawan : 3% ke 0%

Peralatan: Tidak ada perubahan

Kami akan terus mengawasi perubahan keseimbangan ini dan akan membuat perubahan jika diperlukan. Terus berikan masukan kepada kami karena ini akan membantu kami memahami peningkatan apa yang diperlukan oleh game kita ini!

- Tim Clash of Clans