Rantai telah putus, gerbang telah jadi abu, dan Adipati Naga telah bebas! Musim Kurungan Naga telah tiba, dan sesuai dugaanmu, fokus utamanya adalah Naga. Langit membara. Bangunan pertahanan dilahap api. Api, api, dan api di mana-mana. Siapkan Kostum Pahlawan membara, ikuti acara penuh naga, dan libas tantangan untuk para panglima ganas serta monster yang lebih buas.

1–31 Maret: Tiket Emas: Jadikan Desa lebih dahsyat dengan Tiket Emas yang telah dirombak! Raih bonus fasilitas dan item, konversi Mineral dengan Prospektor, dan buka Kostum Pahlawan Pangeran Sisik Naga!

1–7 Maret: Adipati Naga Bebas: Untuk waktu terbatas, gunakan Pahlawan buas ini dan Peralatan miliknya dengan kekuatan maksimum yang hanya dibatasi oleh level Balai Kota!

1–31 Maret: Level Tantangan Adipati Naga: Sambut Adipati Naga dengan Level Tantangan unik ini, yang akan hadir sepanjang bulan dalam tiga gelombang, dan buka hadiah keren yang mencakup Kudapan Ajaib serta Dekorasi Naga yang mungkin sudah tidak asing ....

3–31 Maret: Semua akan menganga melihat banyaknya naga: Hadirkan kehancuran dari langit dengan kerumunan naga sepanjang musim ini. Mencakup:

3 Maret - Naga

4 Maret - Bayi Naga

5 Maret - Penunggang Naga

6 Maret - Naga Elektro

7 Maret - Naga Super

8 Maret - Naga Inferno

9 Maret - Naga Nilakandi

10 Maret - Semua Naga bersamaan!

19 Maret - Kerumunan Naga Elektro akan menguasai angkasa!

27 Maret–31 Maret - Penunggang Naga (lebih banyak akan ditambahkan di tiap hari)

1–11 Maret: Liga Perang Klan hadir! Kobarkan semangat perang naga melawan tujuh Klan lain dalam mode 15v15, 30v30, atau bahkan mode pertempuran 5v5 baru!

3–31 Maret: Latar Kurungan Naga: Jauh di dalam perut gurung berapi ini, kamu bisa menemukan benteng naga yang dibangun untuk mengurung para naga! Dengan pertahanan yang sangat ketat, harus ada satu atau dua Pahlawan yang ikut berjuang untuk melancarkan rencana kabur!

5–31 Maret: Kostum Pahlawan Sisik Naga: Balut para Pahlawan dalam zirah legendaris yang ditempa oleh api naga, keganasan, dan kekuatan purba!

7–14 Maret: Acara Medali Acara Medali Serbuan Naga: Gunakan Naga Super untuk meningkatkan jumlah Sisik Naga yang bisa kamu raih dari pertempuran. Kumpulkan sisik untuk membuka hadiah dan Medali Berlian. Gunakan Medali Sisik di Toko Pedagang untuk mendapatkan lebih banyak hadiah!!

13–20 Maret: Serbuan Klan: Naga milik sang Adipati akan melelehkan Emas milik Desa! Bersama Klan, kumpulkan Emas dari Pertempuran Desa Asal, Pertempuran Perang Klan, serangan Pemain Tunggal, pengumpul sumber daya, serta Gerobak Rampasan untuk mengisi penyimpanan dan mengontribusikan Emas Meleleh. Gunakan Adipati Naga untuk meraih lebih banyak Emas Meleleh. Selesaikan jalan untuk membuka dekorasi!

22–28 Maret: Permainan Klan - Edisi Naga: Tugas terkait Naga akan muncul lebih sering dan memberikan lebih banyak poin Permainan Klan daripada biasanya! Gunakan Adipati Naga dalam serangan untuk meraih banyak poin dan mengakumulasikan lebih banyak hadiah di Permainan Klan!