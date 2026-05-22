Skip to content
Supercell logo
Back to Clash of Clans News
22 Mei 2026
Blog – Clash of Clans

Status Permainan - Bagian 2

Hai, Pemain Clash!

Di bagian kedua seri Status Permainan ini, kami ingin menyampaikan beberapa penyesuaian yang akan diterapkan di modifikasi Liga Perang Klan, detail lanjutan tentang perubahan keseimbangan yang akan datang, dan beberapa cuplikan perubahan alur permainan yang akan kami garap selanjutnya ....

Mari mulai dengan Pembaruan Liga Perang Klan

Satu bulan setelah penyiapan modifikasi Liga Perang Klan yang kami sebutkan di posting kami sebelumnya, kami sadar perlu ada penyesuaian sementara selagi kami lanjut menyempurnakan arah jangka panjang modifikasi di seluruh peringkat.

Mulai musim Liga Perang Klan berikutnya, Titan III dan Titan II akan menggunakan pengaturan modifikasi Legenda II, sementara Liga Titan I dan Legenda akan menggunakan pengaturan modifikasi Legend I.

Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat di seluruh peringkat sekaligus membuat kami tahu dampak perubahan lingkungan modifikasi terhadap alur permainan dan tingkat serangan.

Perubahan Keseimbangan Mei

Sebelum pembaruan diluncurkan, kami akan menerapkan ronde baru perubahan keseimbangan terlebih dahulu (simak spreadsheet berisi detail di bagian bawah artikel).

Bersama ronde perubahan keseimbangan kali ini, kami ingin coba sampaikan dengan cara yang baru. Di perubahan terakhir, kami memusatkan perhatian pada data tingkat serangan dan performa. Kali ini, kami ingin lebih fokus ke tujuan di balik tiap perubahan.

Kami melakukan penyesuaian besar untuk Panah Raksasa, dan perubahan kecil untuk Ransel Roket. Tujuannya adalah mengatasi masalah Panah Raksasa yang perlu buff untuk tiap level Pertahanan Udara baru sehingga dia terlalu kuat waktu menjalankan tugasnya saat level Balai Kota masih rendah. Dengan perubahan ini, Panah Raksasa sekarang akan memberikan kerusakan ganda ke Pertahanan Udara, tetapi tidak terlalu sakit saat menghantam target lainnya. Jadi, Panah Raksasa lebih mirip alat khusus untuk menghabisi pertahanan utama, alih-alih sebagai opsi andalan untuk semua serangan.

Adipati Naga juga sekarang sudah terlalu kuat. Memang seru memakainya, tapi sekarang dampaknya terlalu besar dalam meta. Selain perubahan pada Ransel Roket yang tadi kami sebutkan, pada pembaruan berikutnya di bulan Juni kami juga akan mengubah cara kerja interaksi Pelontar Api sehingga dorongannya akan selalu mengikuti arah awal Adipati alih-alih arah Ransel. Dalam Perubahan Keseimbangan Mei, kami juga akan mengurangi kekuatan Jantung Api dan Pengurangan Kerusakan Jebakannya. Kami juga akan memantau performanya setelah perubahan dan akan mengekang (dengan rantai kerennya) bila perlu.

Meta udara saat ini adalah perubahan drastis, dan tujuan kami adalah menciptakan keseimbangan yang lebih sehat antara strategi Darat dan Udara. Untuk mendukung tujuan ini, kami akan menyesuaikan Peluncur Lava serta Bom Udara dan Pemanggang. Peluncur Lava sangat ampuh untuk melawan strategi darat, tetapi Bom Udara dan Pemanggang dampaknya tidak seberapa melawan serangan udara.

Terakhir, kami akan menyesuaikan Kereta Langit dan Penunggang Naga. Tong, Minion, dan level Kereta Langit akan dikurangi satu di seluruh peletonnya, sedangkan Penunggang Naga akan mengalami pelemahan kecil. Kami senang Kereta Langit jadi opsi yang kuat, tapi tidak seharusnya ia mendominasi hampir setiap serangan.

Lainnya

Kami sudah menyampaikan alasan & tujuan Perubahan Keseimbangan May yang akan datang. Tim desain kami juga sudah merencanakan cara-cara baru untuk memperkenalkan peluang serangan baru dan untuk sekali lagi mengubah keseimbangan alur permainan: Peleton Acara baru, konten permainan baru yang bisa mengubah alur serangan dengan cara yang tidak terduga, plus Peralatan Epik monolitik baru.

Iya, kami paham. Kalian pasti berpikir, mana bisa menikmati Peralatan Epik baru, padahal banyak sekali pemain yang belum bisa menikmati Peralatan yang sudah ada? Kami ingin proses naik level dan mencoba Peralatan Epik jadi lebih mudah agar makin banyak pemain yang bisa menikmati barang-barang seru yang akan datang! Kami sudah meluangkan waktu untuk merilis mekanisme pemercepat karena kami paham; banyak pemain yang sudah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk Peralatan, dan kami ingin berlaku adil dalam mempercepat para pemain baru maupun yang baru kembali dari vakum, yang ketinggalan berbagai rilis Peralatan dan acara yang sudah lalu. Kami yakin telah menemukan cara yang adil untuk membuat ekonomi Peralatan Epik lebih terjangkau sambil menjaga ekonomi Mineral tetap stabil, dan kami sudah tak sabar ingin menyampaikannya pada kalian. Tapi ....

Penutup

Kami belum akan membeberkan semuanya. Tunggu Video Clash On berikutnya untuk info selengkapnya .... Sekian untuk pembaruan singkat ini. Kami akan terus memantau efek perubahan ini, menampung masukan dari pemain dan kreator, dan melakukan berbagai perubahan yang dibutuhkan.

Terima kasih sudah membaca.

Salam Clash!

ItemLevel itemBalai KotaTipe nilaiNilai saat iniNILAI BARU
Panah RaksasaSEMUA1-18Kerusakan Ekstra vs Pertahanan Udara1x2x
Panah Raksasa99Kerusakan1.2001.100
Panah Raksasa1210Kerusakan1.5001.200
Panah Raksasa1512Kerusakan1.7501.350
Panah Raksasa1814+Kerusakan2.0001.500
Ransel Roket2114Kerusakan Tembus1.9251.875
Ransel Roket2716+Kerusakan Tembus2.2002.150
Jantung Api1515+Regenerasi155140
Jantung Api1815+Regenerasi175150
Jantung Api115+Kerusakan/Detik1010
Jantung Api215+Kerusakan/Detik1210
Jantung Api315+Kerusakan/Detik1412
Jantung Api415+Kerusakan/Detik1612
Jantung Api515+Kerusakan/Detik1812
Jantung Api615+Kerusakan/Detik2014
Jantung Api715+Kerusakan/Detik2214
Jantung Api815+Kerusakan/Detik2414
Jantung Api915+Kerusakan/Detik2616
Jantung Api1015+Kerusakan/Detik2816
Jantung Api1115+Kerusakan/Detik3016
Jantung Api1215+Kerusakan/Detik3218
Jantung Api1315+Kerusakan/Detik3418
Jantung Api1415+Kerusakan/Detik3618
Jantung Api1515+Kerusakan/Detik3820
Jantung Api1615+Kerusakan/Detik4020
Jantung Api1715+Kerusakan/Detik4220
Jantung Api1815+Kerusakan/Detik4523
Adipati Naga15-18Pengurangan kerusakan vs Jebakan5040
Penyembur Lava118Kerusakan/Detik8072
Penyembur Lava218Kerusakan/Detik8375
Penyembur Lava318Kerusakan/Detik8780
Penyembur Lava418Kerusakan/Detik9185
Penyembur Lava518Kerusakan/Detik9590
Penyembur Lava618Kerusakan/Detik10095
Penyembur Lava718Kerusakan/Detik105100
Penyembur Lava818Kerusakan/Detik111105
Penyembur Lava918Kerusakan/Detik118110
Penyembur Lava1018Kerusakan/Detik125115
Penyembur Lava118Jangkauan Serangan1.1001.100
Penyembur Lava218Jangkauan Serangan1.2001.150
Penyembur Lava318Jangkauan Serangan1.3001.200
Penyembur Lava418Jangkauan Serangan1.4001.250
Penyembur Lava518Jangkauan Serangan1.5001.300
Penyembur Lava618Jangkauan Serangan1.6001.350
Penyembur Lava718Jangkauan Serangan1.7001.400
Penyembur Lava818Jangkauan Serangan1.8001.450
Penyembur Lava918Jangkauan Serangan1.9001.500
Penyembur Lava1018Jangkauan Serangan2.0001.600
Penyembur Lava118Kerusakan Genangan Lava2621
Penyembur Lava218Kerusakan Genangan Lava2722
Penyembur Lava318Kerusakan Genangan Lava2923
Penyembur Lava418Kerusakan Genangan Lava3024
Penyembur Lava518Kerusakan Genangan Lava3125
Penyembur Lava618Kerusakan Genangan Lava3326
Penyembur Lava718Kerusakan Genangan Lava3427
Penyembur Lava818Kerusakan Genangan Lava3629
Penyembur Lava918Kerusakan Genangan Lava3830
Penyembur Lava1018Kerusakan Genangan Lava4032
Bom UdaraSemua18Jangkauan Serangan9001.100
Bom Udara118Kecepatan Serangan3.8003.400
Bom Udara218Kecepatan Serangan3.6003.200
Bom Udara318Kecepatan Serangan3.4003.000
Bom Udara418Kecepatan Serangan3.2002.800
Bom Udara518Kecepatan Serangan3.0002.600
Bom Udara618Kecepatan Serangan2.8002.400
Bom Udara718Kecepatan Serangan2.6002.200
Bom Udara818Kecepatan Serangan2.4002.000
Bom Udara918Kecepatan Serangan2.2001.800
Bom Udara1018Kecepatan Serangan2.0001.600
PemanggangSemua18Kecepatan Serangan1.8001.500
PemanggangSemua18Radius Kerusakan120150
Pemanggang118Kecepatan Serangan1.8001.500
Pemanggang218Kecepatan Serangan1.8001.500
Pemanggang318Kecepatan Serangan1.8001.500
Pemanggang418Kecepatan Serangan1.8001.500
Pemanggang518Kecepatan Serangan1.8001.500
Pemanggang618Kecepatan Serangan1.8001.500
Pemanggang718Kecepatan Serangan1.8001.500
Pemanggang818Kecepatan Serangan1.8001.500
Pemanggang918Kecepatan Serangan1.8001.500
Pemanggang1018Kecepatan Serangan1.8001.500
Pemanggang118Kerusakan5085
Pemanggang218Kerusakan5490
Pemanggang318Kerusakan5895
Pemanggang418Kerusakan62100
Pemanggang518Kerusakan66105
Pemanggang618Kerusakan70110
Pemanggang718Kerusakan75115
Pemanggang818Kerusakan80120
Pemanggang918Kerusakan87125
Pemanggang1018Kerusakan95135
Pemanggang118Jumlah Ledakan68
Pemanggang218Jumlah Ledakan79
Pemanggang318Jumlah Ledakan810
Pemanggang418Jumlah Ledakan911
Pemanggang518Jumlah Ledakan1012
Pemanggang618Jumlah Ledakan1113
Pemanggang718Jumlah Ledakan1214
Pemanggang818Jumlah Ledakan1315
Pemanggang918Jumlah Ledakan1416
Pemanggang1018Jumlah Ledakan1517
Kereta Langit116Jumlah Serangan54
Kereta Langit216Jumlah Serangan54
Kereta Langit317Jumlah Serangan65
Kereta Langit418Jumlah Serangan65
Kereta Langit116Level Peleton yang Dikerahkan (Minion; Balon; Bayi Naga)11;10;910;9;8
Kereta Langit216Level Peleton yang Dikerahkan (Minion; Balon; Bayi Naga)12;11;1011;10;9
Kereta Langit317Level Peleton yang Dikerahkan (Minion; Balon; Bayi Naga)13;12;1112;11;10
Kereta Langit418Level Peleton yang Dikerahkan (Minion; Balon; Bayi Naga)14;13;1213;12;11
Kereta Langit116Unit yang Dikerahkan (Minion; Balon; Bayi Naga)3;1;12;1;1
Kereta Langit216Unit yang Dikerahkan (Minion; Balon; Bayi Naga)4;1;13;1;1
Kereta Langit317Unit yang Dikerahkan (Minion; Balon; Bayi Naga)5;1;14;1;1
Kereta Langit418Unit yang Dikerahkan (Minion; Balon; Bayi Naga)5;1;14;1;1
Penunggang Naga618HP6.2006.000
Penunggang Naga618Kerusakan/Detik520510