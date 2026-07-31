Clash-A-Rama: The Awesome Quest

Ungkap dunia penuh kartu dan kekacauan. Rayakan Ulang Tahun Clash dengan cara baru: menggunakan paket pelaju dan serangan berbasis giliran! Nikmati masa penuh acara musiman, jelajahi dunia ajaib baru, dan persiapkan dekmu untuk menyambut musim yang akan membuatmu terpesona setidaknya selama beberapa giliran. The Awesome Quest tiba! Apakah kamu cukup AWESOME?

1–31 Agustus: Acara Clash of Cards - Tipe acara baru untuk semua pemain BK3+. Buka kartu peleton dari pertempuran dan acara, barter kartu duplikat dengan Rekan Klan di Obrolan Klan, dan lengkapi koleksimu untuk meraih hadiah beserta dekorasi Clash of Cards eksklusif. Kartumu belum lengkap? Tukarkan duplikat dengan Paket Pelaju di Toko Pedagang. Hadiah bisa diambil sampai 2 Sept pukul 08.00 UTC! Tanpa kurva mana, tanpa rotasi Standar, hanya Orang Barbar dan gengsi. Kami juga akan menghadirkan kembali penghalang Kue Ulang Tahun Clash! Pastikan untuk mengambil satu (setidaknya)!

1–31 Agustus: Tiket Emas - Buka hadiah, tingkatkan progres, dan klaim Kostum Pahlawan eksklusif musim ini: Jawara Badai - Meski kedahsyatan Jawara sudah tak terbantahkan, prajurit veteran ini masih ingin mendaki Gunung Awesome dan menunjukkan kemampuannya menghadapi prajurit terbaik di arena battle royale!

1 Agustus: Pertahanan DIY baru - Platform DIY dibuka! Tingkatkan modul dan pilih satu dari tiga Pertahanan DIY: Katapel Kue, Pemburu Pahlawan, atau Lilin Panas! Dalam rangka merayakan Ulang Tahun Clash tahun ini, kami menyediakan Pertahanan DIY musim ini mulai BK 11!

1–11 Agustus: Liga Perang Klan - Kobarkan perang melawan tujuh Klan lain dalam mode 15v15 atau 30v30. Demi kemuliaan dan rampasan menarik!

3–5 Agustus: Acara Mantra Massal #1: Mantra Totem dan Boom Ultah - Seseorang membiarkan Pabrik Mantra menyala semalaman. Masuk untuk mendapatkan 100 Mantra Totem dan 15 Mantra Boom Ultah yang ditambahkan pada Tentaramu, lalu ambil keputusan yang benar-benar mantap.

3–31 Agustus: Latar The Awesome Quest - Penduduk dari seluruh dunia mendaki Gunung Awesome demi menyaksikan para juara terkuat di negeri ini saling baku hantam secara bergiliran.

5–31 Agustus: Kostum Pahlawan: Raja Barbar (Raja Barbar) - Petarung tak berkumis yang tidak punya kesabaran menghadapi pertarungan berbasis giliran. Dia mungkin Orang Barbar paling barbar yang pernah ada. Cocok dengan orangnya.

7–31 Agustus: Kostum Pahlawan: Pemanah Elf (Ratu Pemanah) - Makhluk suci dan gesit yang hidup di tepi hutan. Tembok tetap waspada setiap kali berada di medan tempur, kau juga harus begitu

6–31 Agustus: Hikayat Chief - Rangkuman tahunan pertama Clash of Clans. Telusuri riwayat perjalanan Chief-mu dan klaim patung yang mencerminkan serta menghormati pencapaianmu sebagai Chief.

9–10 Agustus: Penunggang Gajah Massal dan Valkyrie Super - Rombongan 50 Penunggang Gajah dan 20 Valkyrie Super menjadi pasukan tentara biasamu selama 24 jam. Dengan keseimbangan layaknya kursi berkaki tiga dan kenyamanan yang meragukan.

9–31 Agustus: Kostum Pahlawan: Adipati Drakan (Adipati Naga) - Penempa Pedang Inferno, monster buas dari negeri yang tandus. Dia benar-benar pemancing emosi yang andal, dan lawan yang menyebalkan bagi musuh-musuhmu.

11–31 Agustus: Kostum Pahlawan: Pangeran Lich (Pangeran Minion) - Seorang ahli sihir abadi pemilik Kapak Kejam yang tidak masuk akal besarnya. Jangan tertawa, atau kau akan jadi sasarannya!

12–31 Agustus: Acara Medali Awesome - Penyihir Awesome butuh bantuanmu. Kumpulkan Token Kartu dari pertempuran Desa Asal, raih Medali Quest, dan gunakan di Toko Pedagang. Peleton sementara Penunggang Gajah menunjukkan kedatangannya dengan memaksa masuk ke acara ini! Kamu juga bisa mengumpulkan Paket Kartu dalam acara ini!

13–31 Agustus: Kostum Pahlawan: Wali Mage (Wali Besar) - Ahli sihir dari pesisir yang kehebatannya membuat semua peleton dalam radius 70 petak menganga.

15–17 Agustus: Festival Sumber Daya dan Tukang Panggilan #1 - Nikmati pelaju kapasitas dan produksi pengumpul sumber daya 4x lipat, ditambah bantuan dari Tukang Goblin.

15 Agustus: Kosmetik Clash-A-Rama Kembali - Kosmetik klasik Clash-A-Rama tersedia kembali di Toko. Kenang kembali momen klasik dan nikmati nostalgia seutuhnya!

17–18 Agustus: Acara Mantra Massal #2 - Tentaramu kini menyertakan 30 Mantra Penyembuh dan 30 Mantra Gesit. Cukup cepat untuk melakukan kesalahan, cukup sehat untuk bertahan dari kesalahan.

22–28 Agustus: Permainan Klan - Selesaikan tantangan, raih poin, klaim jalan hadiah bersama Klanmu. Orang Kuat kembali.

26–31 Agustus: Pelaju Dek Pembalasan - Peralatan Epik Dek Pembalasan baru ditingkatkan sampai level maksimum yang diizinkan Aula Pahlawan. Terkadang, memendam dendam ada untungnya.

29–31 Agustus: Festival Sumber Daya & Tukang Panggilan #2 - Masih ada satu ronde lagi untuk pelaju kolektor 4x lipat dan bantuan Tukang Goblin sebelum musim berakhir.

Empat belas tahun penuh pertempuran, Chief. Saatnya mengocok kartu dan memeriahkan perayaan Ulang Tahun Clash ini. Kita memang ahlinya menciptakan kekacauan.

Salam Clash!