Meteor besar yang jatuh di Desa menandai dimulainya Clashmas Zaman Es! Jelajahi padang salju, hadapi monster es, dan selesaikan acara seru dalam musim yang penuh dengan pertempuran melawan dingin!

1–11 Des: Liga Perang Klan: Ikuti aksi Klan lawan Klan untuk mendapat hadiah!

3–31 Des: Latar Zaman Es hadir di Toko: Pernahkah kamu terpikirkan untuk menempatkan Balai Kota di tengah benteng beku yang dingin? Ide yang aneh, tapi kamu beruntung!

5–31 Des: Kostum Pahlawan Zaman Es hadir di Toko: Beli kostum ini untuk jadi yang paling keren!

8–31 Des: Acara Medali Leleh jadi sorotan: Kumpulkan Kutu Mengantuk dan raih Medali Bara yang bisa dibelanjakan di Toko Pedagang untuk membeli hadiah dan Peralatan.

12–19 Des: AcaraSerbuan Klan memerlukan kerja sama tim yang solid: Bekerjasamalah dengan Klanmu untuk membuka hadiah bersama dan mendapatkan dekorasi 3x3 yang epik untuk menyelesaikan jalan hadiah! Selama acara berlangsung, jangan lewatkan Pelaju Serbuan Klan yang bisa membantumu melaju cepat di jalan hadiah!

12–19 Des: Tukang Goblin dan Ilmuwan Goblin: Mereka akan membantu di Desamu dengan sedikit biaya Permata tambahan.

22–28 Des: Permainan Klan kembali ... dengan kejutan! Selesaikan tugas bersama Klanmu untuk meraih poin dan membuka hadiah. Orang Kuat meningkatkan jumlah poin yang bisa diraih di musim ini dari 4.000 menjadi 10.000. Dengan begitu, Klan yang punya sedikit anggota aktif bisa lebih mudah membuka hadiah. Kamu masih perlu meraih 4.000 poin untuk membuka 'hadiah tambahan' saat permainan selesai.

29 Desember–2 Januari: Acara Pemburu Bintang kembali: Raih Bintang dalam pertempuran dan Pertempuran Mode Peringkat untuk membuka hadiah tambahan!