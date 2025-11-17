Para Penjaga sedang berpatroli!

Dari meteorit, Penjaga misterius bangkit untuk melindungi Desamu layaknya Pahlawan! Mereka seperti Senjata Balai Kota yang punya, kaki, tangan, mata, dan ....

Penjaga adalah pertahanan unik Balai Kota 18.

Mereka bisa melindungi Desa, tetapi tidak bisa digunakan untuk menyerang.

Hanya satu Penjaga yang bisa melindungi pada satu waktu.

Penjaga dapat ditingkatkan dengan satu Tukang yang siap bekerja. Penjaga tidak dapat digunakan saat sedang ditingkatkan. Meski Penjaga sedang ditingkatkan, versi level yang lebih rendah akan tetap muncul di pertahanan Mode Peringkat, Perang, dan Liga Perang Klan. Penjaga mana pun yang kamu pilih akan memberi perlindungan dengan level yang paling baru dicapai.

Lihat rute patroli Penjaga dengan mengetuk Penjaga saat melihat Desa.

Buka menu Penjaga dengan tombol baru ketika Balai Kota dipilih.

Tingkatkan Balai Kota ke level 18 untuk membuka dua Penjaga: Penggebuk dan Pembidik. Pilih yang kamu sukai!

Penjaga: Penggebuk - jagonya menggebuk! Penjaga dengan serangan jarak dekat. Menarget lawan darat & udara dengan kerusakan percikan. Kemampuan: Menolak Kalah - Mengamuk saat Balai Kota dihancurkan dan meninggalkan Amarah saat tumbang.

Penjaga: Pembidik - Kerusakan percikan jarak jauh! Penjaga dengan serangan jarak jauh. Menarget lawan darat & udara dengan kerusakan percikan. Kemampuan: Pukulan Terakhir - Meledak saat kalah, memberi kerusakan ke lawan di sekitar.



Peleton Baru: Golem Meteor membuat kehebohan!

Golem Meteor awalnya hadir sebagai peleton sementara untuk Acara Medali Rock Kosmik, dan sekarang ia menjadi peleton permanen!

Melempar Meteormite melewati Tembok untuk kerusakan jarak dekat

Meteormite dapat bangkit kembali menjadi Golem Meteor

Terbuka di Balai Kota 17

Mantra Baru: Mantra Totem

Gunakan batu kosmik padat untuk mengecoh pertahanan lawan dengan mengerahkan Mantra Totem. Totem dapat menyerap kerusakan sehingga peleton lain bisa terus menyerang!

Melumpuhkan dan merusak bangunan dalam radius pendaratan

Bisa diserang oleh peleton darat dan udara untuk sementara

Terbuka di Balai Kota 16

Pertahanan Baru: Menara Pembalasan

Ketika bangunan lain berguguran, Menara Pembalasan menjadi makin kuat ... dan marah!

Ketika 5, 20, dan 40 bangunan hancur dalam pertahanan, Menara Pembalasan mengalami peningkatan kekuatan dan nyawa

Terbuka di Balai Kota 18

Pertahanan Fusi Baru: Menara Penyihir Super

Gabungkan dua Menara Penyihir di Balai Kota 18 untuk membuat Menara Penyihir Super. Penyihir teratas akan dipromosikan menjadi Penyihir Super, dan serangannya dapat mengenai hingga 15 lawan di sekitarnya secara beruntun!

Mengenai hingga 15 lawan secara beruntun dengan serangannya

Terbuka di Balai Kota 18

Level Baru

Level baru hadir untuk beberapa Pahlawan, Bangunan, Peleton, Mantra, Mesin Pengepungan, dan Hewan!