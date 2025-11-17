BALAI KOTA 18 Mendarat! - Pembaruan
Kita selamat dari hantaman, tetapi meteor membuat lubang besar. Ini sungguhan. Balai Kota 17 hancur, tetapi para Tukang yang cekatan langsung mengambil perkakas dan menciptakan hal epik dari puing kosmis ini. Benar sekali. Balai Kota 18 terbuat dari meteorit murni!
Ketika kamu melakukan peningkatan ke Balai Kota 18, kamu akan melihat animasi singkat jatuhnya meteor yang menghancurkan Desa sebelum Balai Kota baru muncul. Animasi meteor ini hanya muncul satu kali. Jika game ditutup saat peningkatan berlangsung, video tidak dapat diputar ulang. Setelah peningkatan, kamu harus mengetuk meteorit untuk menyingkirkannya dan membuka Balai Kota.
Kehebohan di Balai Kota 18!
Para Penjaga sedang berpatroli!
Dari meteorit, Penjaga misterius bangkit untuk melindungi Desamu layaknya Pahlawan! Mereka seperti Senjata Balai Kota yang punya, kaki, tangan, mata, dan ....
Penjaga adalah pertahanan unik Balai Kota 18.
Mereka bisa melindungi Desa, tetapi tidak bisa digunakan untuk menyerang.
Hanya satu Penjaga yang bisa melindungi pada satu waktu.
Penjaga dapat ditingkatkan dengan satu Tukang yang siap bekerja.
Penjaga tidak dapat digunakan saat sedang ditingkatkan.
Meski Penjaga sedang ditingkatkan, versi level yang lebih rendah akan tetap muncul di pertahanan Mode Peringkat, Perang, dan Liga Perang Klan. Penjaga mana pun yang kamu pilih akan memberi perlindungan dengan level yang paling baru dicapai.
Lihat rute patroli Penjaga dengan mengetuk Penjaga saat melihat Desa.
Buka menu Penjaga dengan tombol baru ketika Balai Kota dipilih.
Tingkatkan Balai Kota ke level 18 untuk membuka dua Penjaga: Penggebuk dan Pembidik. Pilih yang kamu sukai!
Penjaga: Penggebuk - jagonya menggebuk!
Penjaga dengan serangan jarak dekat.
Menarget lawan darat & udara dengan kerusakan percikan.
Kemampuan: Menolak Kalah - Mengamuk saat Balai Kota dihancurkan dan meninggalkan Amarah saat tumbang.
Penjaga: Pembidik - Kerusakan percikan jarak jauh!
Penjaga dengan serangan jarak jauh.
Menarget lawan darat & udara dengan kerusakan percikan.
Kemampuan: Pukulan Terakhir - Meledak saat kalah, memberi kerusakan ke lawan di sekitar.
Peleton Baru: Golem Meteor membuat kehebohan!
Golem Meteor awalnya hadir sebagai peleton sementara untuk Acara Medali Rock Kosmik, dan sekarang ia menjadi peleton permanen!
Melempar Meteormite melewati Tembok untuk kerusakan jarak dekat
Meteormite dapat bangkit kembali menjadi Golem Meteor
Terbuka di Balai Kota 17
Mantra Baru: Mantra Totem
Gunakan batu kosmik padat untuk mengecoh pertahanan lawan dengan mengerahkan Mantra Totem. Totem dapat menyerap kerusakan sehingga peleton lain bisa terus menyerang!
Melumpuhkan dan merusak bangunan dalam radius pendaratan
Bisa diserang oleh peleton darat dan udara untuk sementara
Terbuka di Balai Kota 16
Pertahanan Baru: Menara Pembalasan
Ketika bangunan lain berguguran, Menara Pembalasan menjadi makin kuat ... dan marah!
Ketika 5, 20, dan 40 bangunan hancur dalam pertahanan, Menara Pembalasan mengalami peningkatan kekuatan dan nyawa
Terbuka di Balai Kota 18
Pertahanan Fusi Baru: Menara Penyihir Super
Gabungkan dua Menara Penyihir di Balai Kota 18 untuk membuat Menara Penyihir Super. Penyihir teratas akan dipromosikan menjadi Penyihir Super, dan serangannya dapat mengenai hingga 15 lawan di sekitarnya secara beruntun!
Mengenai hingga 15 lawan secara beruntun dengan serangannya
Terbuka di Balai Kota 18
Level Baru
Level baru hadir untuk beberapa Pahlawan, Bangunan, Peleton, Mantra, Mesin Pengepungan, dan Hewan!
Pertahanan DIY: Fase DIY 2
Sumber daya untuk peningkatan Pertahanan DIY yang sedang berlangsung dari fase sebelumnya akan otomatis dikembalikan.
Ketika fase berakhir, semua Pertahanan DIY akan direset secara otomatis ke Platform DIY. Semua tangkapan layar Perang atau Mode Peringkat yang diambil sebelum fase berakhir akan tetap menyertakan pertahanan, sementara tangkapan layar yang baru diambil sesudahnya hanya akan menunjukkan Platform DIY. Perhatian! Tangkapan layar adalah versi basis Desa yang dapat diserang oleh pemain lain.
Setelah Pertahanan DIY yang baru tiba, Platform DIY lama akan dihapus (jika kamu masih di Balai Kota 17).
Dengan peluncuran Fase DIY 2, akan ada tiga Pertahanan DIY baru yang bisa dipilih dan ditingkatkan:
Pemancar Cahaya
Pertahanan jarak jauh dengan proyektil yang kekuatannya berkurang seiring bertambahnya jarak.
Bel Pahlawan
Meningkatkan kesehatan dan kerusakan Pahlawan saat bertahan!
Sarang Bom
Sarang ini melemparkan bom yang memberi kerusakan ke unit darat atau udara yang dikenainya.
Fase DIY dijadwalkan berlangsung selama empat bulan, dan akan dirilis beberapa hari setelah pembaruan.
Memperkenalkan: Toko Keren!
Ada tab yang baru buka di Toko. Selamat datang di Toko Keren! Di sinilah para Chief di Balai Kota terbaru bisa menggunakan Batu Pemantik untuk mendapat hadiah unik! Toko Keren tersedia di tab kedua dari akhir di menu Toko. Toko Keren hanya bisa dilihat oleh pemain yang bisa atau telah mendapatkan Batu Pemantik.
Apa itu Batu Pemantik? Bagaimana cara mendapatkannya?
Raih Batu Pemantik untuk memberikan Buster Super ke bangunan atau meningkatkan Pertahanan DIY. Batu Pemantik yang diperoleh dapat digunakan di Toko Keren untuk membeli hadiah unik, seperti dekorasi baru, Kostum Tukang, dan Efek Daya dekorasi!
Tiap Buster Super memberikan 10 Batu Pemantik
Tiap peningkatan Pertahanan DIY memberikan 8 Batu Pemantik
Semua Buster Super dan peningkatan Pertahanan DIY yang dihapus akan diubah menjadi Batu Pemantik ketika pembaruan dirilis.
Tersedia di Toko Keren saat peluncuran:
1x Kostum Tukang Meteorit, hanya bisa dibeli satu kali. Setelah membeli Kostum Tukang Meteorit, kamu bisa memilih Pondok Tukang dan memilih Kostum Tukang orisinal atau Tukang Meteorit. Kostum ini akan diterapkan ke semua Tukang.
1x Dekorasi Desa Asal Unik, hanya bisa dibeli satu kali.
Efek Daya untuk dekorasi pilihanmu. Ini bisa dibeli beberapa kali dan diterapkan ke dekorasi mana pun. Anggaplah seperti sentuhan Buster Super untuk dekorasimu!
Untuk mengakomodasi Kostum Tukang baru, semua Tukang kini tampil dengan model 3D, seperti Penjaga dan Pahlawan.
Kualitas Hidup
Layar tampilan informasi untuk Jerangkong yang muncul dari Jebakan Jerangkong
Tampilan latar Basis Tukang di layar pemilihan kostum untuk Pahlawan Basis Tukang
Pertempuran Pembalasan memiliki layar akhir pertempuran khusus
Unit log Pertempuran kini disusun dengan urutan berikut dari kiri ke kanan: Peleton, Mesin Pengepungan, Pahlawan, Mantra, Bendera Klan, Peleton Kastel Klan, Mesin Pengepungan Kastel Klan, Mantra Kastel Klan.
Perubahan Keseimbangan
Pangeran Minion pertahanan telah diseimbangkan. Nyawanya dikurangi sebesar 1.000 dan semua Peralatannya mendapatkan +500 nyawa tambahan.
Klan level 7 ke atas kini dapat menyumbang Mantra tambahan sehingga Klan yang memiliki semua fasilitas dapat menyumbang hingga 4 Mantra.
Perbaikan Bug
Golem Meteor tidak lagi macet saat menyerang Jerangkong
Jendela munculan Detail Pertempuran kini tetap terbuka
Wali Besar mengikuti Golem Meteor dengan lintasan yang lebih mulus
Ketika tentara penuh, tombol tab tentara Ibu Kota Klan tidak lagi berwarna abu-abu
Kini kamu bisa langsung mengaktifkan Gerobak Meriam Basis Tukang atau Penyihir Elektro-Api
Gerobak Meriam di Basis Tukang kini menampilkan jarak saat dikerahkan
Perubahan Toko Liga Perang Klan
Kami menerapkan perubahan berikut di Toko Liga Perang Klan: biaya untuk Ramuan Sumber Daya akan bertambah dari 5 Medali Liga Perang Klan menjadi 10 Medali Liga Perang Klan.
Kami ingin Toko Liga Perang Klan terasa lebih memuaskan seiring waktu agar pemain terdorong untuk menggunakan medalinya secara rutin untuk mengembangkan Desa alih-alih menimbun semuanya sekaligus.
Peningkatan Mode Peringkat
Kamu tidak lagi bisa menggunakan peleton sementara dan Mantra sementara di Pertempuran Mode Peringkat, Perang Klan, dan Liga Perang Klan.
Pencarian lawan dalam grup turnamen mingguan kini lebih tidak terduga.
Perubahan terhadap Liga Mode Peringkat akibat tidak adanya aktivitas.
Sebelum pembaruan, jika kamu nonaktif di Mode Peringkat ("nonaktif" berarti tidak mendaftar, atau mendaftar tetapi tidak melakukan pertempuran) selama satu Turnamen, kamu tetap memegang status Liga sebelumnya dan bonus untuk minggu nonaktif tersebut, tetapi jika kamu tidak mendaftar untuk Turnamen berikutnya hingga pada akhir Turnamen minggu ini (Senin pagi pukul 05.00 UTC/12.00 WIB), kamu akan didemosi satu Liga untuk tiap minggu nonaktif.
Setelah pembaruan, jika kamu nonaktif di Mode Peringkat ("nonaktif" berarti tidak mendaftar, atau mendaftar tetapi tidak melakukan pertempuran) selama satu Turnamen, kamu tetap memegang status Liga sebelumnya dan bonus untuk minggu nonaktif tersebut. Agar dapat tetap memegang peringkat Liga yang sama pada minggu selanjutnya, kamu harus mendaftar ke Turnamen minggu selanjutnya sebelum dimulai (Selasa pagi pukul 05.00 UTC/12.00 WIB).* Jika kamu tidak mendaftar ke Turnamen minggu ini paling lambat Jumat pukul 05.00 UTC/12.00 WIB, peringatan akan muncul di layar Pertempuran yang menyebutkan bahwa kamu terancam didemosi jika tidak mendaftar paling lambat sebelum Turnamen berikutnya dimulai.
Berikut perubahan persentase Promosi dan Demosi serta jumlah pertempuran di Liga tertentu:
| | Perubahan % Promosi | Perubahan % Demosi | Perubahan Pertempuran Maks/Minggu | |
| --------------------- | ------------------ | --------------------------------- | --- |
| Liga 7 | +5% | | |
| Liga 16 | +5% | | |
| Liga 17 | +5% | | |
| Liga 18 | +5% | | |
| Liga 19 | +5% | | |
| Liga 20 | +5% | | |
| Liga 21 | +5% | | |
| Liga 22 | +5% | | -2 |
| Liga 23 | +5% | | -2 |
| Liga 24 | +5% | | |
| Liga 25 | +5% | | -4 |
| Liga 26 | +5% | | |
| Liga 27 | +5% | | |
| Liga 28 | +10% | +5% | |
| Liga 29 | +5% | +5% | |
| Liga 30 | +5% | +5% | |
| Liga 31 | +5% | +5% | |