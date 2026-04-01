Il villaggio si trasformerà nel festival metal più epico di sempre, grazie all'esibizione esplosiva dei MEAT SHIELD, alla folla in delirio e, soprattutto, ai mostri e al pandemonio che invaderanno il mondo di Clash! Trasforma gli eroi in leggende metallare, semina il caos nei nuovi eventi a tema e preparati a scatenarti a ritmo di musica in questa stagione da panico ad altissimo volume!

Dal 1º al 30 aprile, ci sarà il Pass d'oro di Clash metal, ricco di ricompense e vantaggi che ti gaseranno più di un mosh pit! Sblocca la skin degli eroi della regina delle distorsioni, raggiungi le altre soglie infrangendo il muro del suono e approfitta dell'atmosfera inebriante del festival per migliorare come non mai i progressi.

Dal 1º aprile al 30 luglio, le difese personalizzabili spaccheranno di brutto, sfruttando la tecnologia presa in prestito dalla base del costruttore. In particolare, potrai contare su tre nuove aggiunte.

LE BOMBE CONTRAEREE Questa difesa colpisce solo le truppe aeree. Lancia in aria barili esplosivi legati a palloncini, che causano danni ad area.

Moduli di potenziamento: punti ferita danni per attacco velocità di attacco

LO SPUTALAVA Colpisce solo le truppe di terra. Causa danni ad area e lascia pozze incandescenti sul campo di battaglia.

Moduli di potenziamento: punti ferita danni al secondo portata

IL CALORIFERO Prende di mira sia le truppe di terra sia quelle aeree. Sputa fiamme peggio di un drago col reflusso.

Moduli di potenziamento: punti ferita danni per attacco quantità di raffiche



Dal 1º all'11 aprile, tornano le leghe della guerra tra clan, in cui potrai sfidare altri sette clan in scontri 15v15 o 30v30 per scalare le leghe e ottenere bottino bonus, XP del clan e medaglie delle leghe!

Dal 1º al 30 aprile, potrai prendere parte al festival musicale più assordante di sempre nello scenario extralarge di Clash metal, che trasformerà il villaggio in un concerto dal vivo, dove troverai tutto l'occorrente per un evento metal di successo: il fango, i mostri e una colonna sonora heavy metal che renderà questa stagione ancora più epica e più fuori di testa che mai!

Dal 5 al 30 aprile, potrai dare sfogo all'anima rock che è in te, distruggendo palchi e villaggi in grande stile con le skin degli eroi a tema, come quella del duca front-man, che fa sempre fuoco e fiamme sul palco, o quella del re del riff, che ha ridefinito il concetto di ''chitarra elettrica''!

Dal 6 al 15 aprile, ci sarà una sfida inedita, incentrata sul duca e sul suo nuovo equipaggiamento epico, in cui dovrai adottare delle strategie perfette, se vorrai superare la prova e vincere i premi in palio.

Dall'8 al 29 aprile, sarà disponibile l'evento delle medaglie di Clash metal, coi MEAT SHIELD pronti a fare casino! Accumula i bracciali borchiati in battaglia, vinci le medaglie metal e spendile nel negozio del mercante per ricevere premi, decorazioni e il primissimo equipaggiamento epico del duca drago. Se ciò non bastasse per arrivare a picchi di memorabilità assoluta, sappi che potrai anche contare sull'aiuto dello stregone Manero, una truppa temporanea che di musica e caos se ne intende parecchio.

Il 17 aprile, nel negozio arriva il bundle dei piedi fioriti, un'offerta riservata solo ai capi più fini e acuti. Approfittane per lasciare letteralmente le tue impronte in giro per il villaggio e non ti preoccupare minimamente del giudizio degli altri, anzi... Questa è una di quelle decisioni da prendere... su due piedi.

Dal 18 al 22 aprile, l'evento Bonus stella x2 ti permetterà di raddoppiare i Bonus stella e accelerare notevolmente i progressi, giusto in tempo per l'arrivo dei giochi del clan.

E, a proposito dei giochi, questi saranno attivi dal 22 al 28 aprile e avranno in serbo per te degli incarichi a sorpresa e delle sfide potenziate. Guadagna punti più velocemente che mai insieme al clan per sbloccare i premi in palio!

Dal 28 aprile al 3 maggio, sarà il momento della Caccia al tesoro, che ti farà ottenere ricompense imperdibili anche dopo l'arrivo dell'aggiornamento!