Preparati a scatenarti come non mai con Clash metal!

I MEAT SHIELD sono arrivati al villaggio e sono pronti a trasformarlo nel palcoscenico di un concerto metal senza precedenti, perciò, se pensi di avere la stoffa per sopravvivere, è tempo di provarlo!

Accumula i bracciali borchiati in battaglia, vinci le medaglie metal e spendile per ottenere ricompense fantastiche, tra cui un nuovo equipaggiamento epico!

Voglio partecipare!

L'evento delle medaglie ''Clash metal'' è disponibile per i giocatori che hanno costruito un municipio almeno di livello 6.

Inizio dell'evento: 8 aprile, alle 8:00 UTC.

Fine dell'evento: 29 aprile, alle 8:00 UTC.

Una volta che l'evento sarà terminato, potrai comunque accedere alla scheda dedicata nel menu del mercante e al suo edificio ancora per altri due giorni, ovvero fino alle ore 8:00 UTC del 1º maggio.

Le risorse dell'evento

I bracciali borchiati

Troverai i bracciali borchiati sparsi in giro per i villaggi nemici nelle battaglie multigiocatore.

In ogni base, ci saranno tre edifici casuali contenenti dei bracciali.

Per iniziare, potrai raccogliere fino a 200 bracciali per battaglia.

Raccogli i bracciali borchiati, distruggendo gli edifici che li nascondono, e fai progressi sul percorso dell'evento.

Puoi ottenere bracciali extra dal toro meccanico, ovvero l'edificio dell'evento, che li genera quotidianamente e in quantità sempre maggiore nel tempo.

Le medaglie metal

Raccogliendo i bracciali borchiati, potrai progredire lungo il percorso dell'evento e ottenere così le medaglie metal.

Usale nel negozio del mercante per acquistare ricompense, tra cui equipaggiamenti epici nuovi e vecchi!

Il nuovo equipaggiamento epico del duca drago

Nel negozio del mercante, troverai il nuovo equipaggiamento epico del duca drago.

Per i primi cinque giorni dell'evento, questo nuovo equipaggiamento sarà potenziato al livello massimo concesso dal tuo municipio, così potrai provarne subito tutta la potenza!

La truppa temporanea: lo stregone Manero

Cosa sarebbe un concerto senza una buona dose di caos?

Lo stregone Manero è la truppa temporanea di questo evento, che potrai sbloccare sul suo percorso e aggiungere al tuo esercito per fare la festa ai nemici!

L'edificio dell'evento: il toro meccanico

Il toro meccanico è arrivato al villaggio!

Questo edificio genera bracciali borchiati nel tempo.

Inoltre, è il punto d'accesso dell'evento e del relativo percorso.

Sfruttalo per fare progressi più in fretta e sbloccare tutte le ricompense.

Fallo girare e ricordati di tenerti forte!

Le ricompense dell'evento

Guadagna ricompense dal percorso dell'evento e spendi le medaglie in tuo possesso nel negozio del mercante per acquistare articoli fantastici, tra cui:

il nuovo equipaggiamento epico del duca drago

un equipaggiamento epico già pubblicato

risorse per il villaggio base e minerali

parti della casa della capitale del clan

una superdecorazione

due nuove decorazioni

Il Pass dell'evento

Ottieni il Pass dell'evento per avere accesso a ricompense aggiuntive e avanzare più velocemente lungo il percorso dell'evento.

Il palco è pronto, il toro meccanico è in posizione e la folla inizia a farsi sentire...

Ora è il momento di far vedere a tutti di cosa sei capace!

Continua a combattere!