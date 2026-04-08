È arrivato l'evento delle medaglie ''Clash metal''!
Preparati a scatenarti come non mai con Clash metal!
I MEAT SHIELD sono arrivati al villaggio e sono pronti a trasformarlo nel palcoscenico di un concerto metal senza precedenti, perciò, se pensi di avere la stoffa per sopravvivere, è tempo di provarlo!
Accumula i bracciali borchiati in battaglia, vinci le medaglie metal e spendile per ottenere ricompense fantastiche, tra cui un nuovo equipaggiamento epico!
Voglio partecipare!
L'evento delle medaglie ''Clash metal'' è disponibile per i giocatori che hanno costruito un municipio almeno di livello 6.
Le date dell'evento
Inizio dell'evento: 8 aprile, alle 8:00 UTC.
Fine dell'evento: 29 aprile, alle 8:00 UTC.
Una volta che l'evento sarà terminato, potrai comunque accedere alla scheda dedicata nel menu del mercante e al suo edificio ancora per altri due giorni, ovvero fino alle ore 8:00 UTC del 1º maggio.
Le risorse dell'evento
I bracciali borchiati
Troverai i bracciali borchiati sparsi in giro per i villaggi nemici nelle battaglie multigiocatore.
In ogni base, ci saranno tre edifici casuali contenenti dei bracciali.
Per iniziare, potrai raccogliere fino a 200 bracciali per battaglia.
Raccogli i bracciali borchiati, distruggendo gli edifici che li nascondono, e fai progressi sul percorso dell'evento.
Puoi ottenere bracciali extra dal toro meccanico, ovvero l'edificio dell'evento, che li genera quotidianamente e in quantità sempre maggiore nel tempo.
Le medaglie metal
Raccogliendo i bracciali borchiati, potrai progredire lungo il percorso dell'evento e ottenere così le medaglie metal.
Usale nel negozio del mercante per acquistare ricompense, tra cui equipaggiamenti epici nuovi e vecchi!
Il nuovo equipaggiamento epico del duca drago
Nel negozio del mercante, troverai il nuovo equipaggiamento epico del duca drago.
Per i primi cinque giorni dell'evento, questo nuovo equipaggiamento sarà potenziato al livello massimo concesso dal tuo municipio, così potrai provarne subito tutta la potenza!
La truppa temporanea: lo stregone Manero
Cosa sarebbe un concerto senza una buona dose di caos?
Lo stregone Manero è la truppa temporanea di questo evento, che potrai sbloccare sul suo percorso e aggiungere al tuo esercito per fare la festa ai nemici!
L'edificio dell'evento: il toro meccanico
Il toro meccanico è arrivato al villaggio!
Questo edificio genera bracciali borchiati nel tempo.
Inoltre, è il punto d'accesso dell'evento e del relativo percorso.
Sfruttalo per fare progressi più in fretta e sbloccare tutte le ricompense.
Fallo girare e ricordati di tenerti forte!
Le ricompense dell'evento
Guadagna ricompense dal percorso dell'evento e spendi le medaglie in tuo possesso nel negozio del mercante per acquistare articoli fantastici, tra cui:
il nuovo equipaggiamento epico del duca drago
un equipaggiamento epico già pubblicato
risorse per il villaggio base e minerali
parti della casa della capitale del clan
una superdecorazione
due nuove decorazioni
Il Pass dell'evento
Ottieni il Pass dell'evento per avere accesso a ricompense aggiuntive e avanzare più velocemente lungo il percorso dell'evento.
Il palco è pronto, il toro meccanico è in posizione e la folla inizia a farsi sentire...
Ora è il momento di far vedere a tutti di cosa sei capace!
Continua a combattere!