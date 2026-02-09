È arrivato l'evento ''Guerrieri saggi''!
Dopo aver scarabocchiato sulla pergamena del suo maestro, il re scimmia ha il compito di trovare quelle dei saggi custodite negli altri villaggi e ti ha chiesto di aiutarlo! Preparati all'evento ''Guerrieri saggi''!
Voglio partecipare!
L'evento delle medaglie ''Guerrieri saggi'' è disponibile per i giocatori che hanno costruito un municipio almeno di livello 6.
Le date dell'evento
Inizio
9 febbraio alle 8:00 UTC
Fine
26 febbraio alle 8:00 UTC
Una volta che l'evento sarà terminato, potrai accedere alla sua scheda nel menu del mercante e al suo edificio ancora per altri due giorni, ovvero fino alle 8:00 UTC del 28 febbraio.
Le risorse dell'evento
Le pergamene dei saggi
Le pergamene dei saggi, ricolme di informazioni, sono disseminate negli edifici che trovi nelle battaglie multigiocatore. Trovale per avanzare nel percorso dell'evento e sbloccare ricompense e medaglie musone. La ricerca della conoscenza non è mai stata così pericolosa!
Le medaglie musone
Queste medaglie raffiguranti un volto accigliato possono essere ottenute come ricompensa nel percorso dell'evento. Usale per acquistare oggetti nel negozio del mercante, tra cui il nuovo equipaggiamento epico: il Cavalluccio!
Il nuovo equipaggiamento epico del re barbaro: il Cavalluccio
Qualcosa è galoppato nel negozio del mercante! Durante l'evento, sblocca l'equipaggiamento epico ''Cavalluccio'' con le medaglie musone e permetti al re barbaro di saltare sopra le mura in modo più rapido e di infliggere più danni per alcuni secondi dopo lo schieramento.
Tornano le truppe temporanee!
Le truppe temporanee sono pronte a infiammare l'anno del Cavallo di fuoco! Diamo il bentornato:
al drago celeste
all'arciere pirotecnico
e alla domatrice di arieti
Sblocca questi prodi guerrieri dal percorso dell'evento delle medaglie!
Le truppe temporanee in evidenza
Ricorda! Durante l'evento, ciascuna truppa temporanea verrà messa in evidenza per un certo periodo di tempo, nel corso del quale sarà aggiunta gratuitamente all'esercito! Ecco una panoramica delle truppe temporanee in evidenza.
Dal 9 al 15 febbraio: verranno aggiunti all'esercito 10 arcieri pirotecnici.
Dal 15 al 21 febbraio: verranno aggiunti all'esercito tre draghi celesti.
Dal 21 al 27 febbraio: verranno aggiunti all'esercito otto domatrici di arieti.
Le decorazioni dell'evento
L'edificio dell'evento: la pergamena aitante
Qualcuno ha scarabocchiato la faccia di una minaccia baffuta su questa pergamena sacra! Non vogliamo puntare il dito contro nessuno, ma sembra roba da scimmie!
La superdecorazione: il destriero fiammante
Accendi questa nobile superdecorazione nel villaggio e vivi il Capodanno lunare con stile!
La decorazione normale: il ferro di cavallo
Non è detto che questo ferro di cavallo perfettamente lucidato ti porti fortuna, ma tentar non nuoce.