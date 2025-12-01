Una meteora gigante si è schiantata sul villaggio, causando un'era glaciale proprio a Clashtale! Affronta deserti innevati, respingi i mostri dei ghiacci e mettiti alla prova in eventi spassosi, dove il vero avversario è il freddo!

Leghe della guerra tra clan (dal 1º all'11 dicembre): vinci una caterva di premi sfidando gli altri clan con il tuo!

Villaggio dei ghiacci (dal 3 al 31 dicembre): disponibile nel negozio, questo scenario metterà il villaggio al centro di una fortezza gelata e inospitale, perfetta per chi ha sempre desiderato vivere nella desolazione più estrema!

Skin degli eroi dell'era glaciale (dal 5 al 31 dicembre): acquistabili anch'esse nel negozio, queste personalizzazioni non solo daranno una bella ''rinfrescata'' al look degli eroi, ma faranno anche gelare il sangue a coloro che se li troveranno davanti!

Evento delle medaglie ''Operazione disgelo'' (dall'8 al 31 dicembre): s'infiammano gli animi e anche il campo di battaglia! Raccogli i sonnoliti e spendi al negozio del mercante le medagliardenti accumulate per mettere le mani su ricompense ed equipaggiamenti aggiuntivi.

Fame di vittorie (dal 12 al 19 dicembre): collabora coi compagni del clan e mostra a tutti il significato del detto ''l'unione fa la forza'' per sbloccare premi condivisi e una mitica decorazione 3x3, ottenibile alla fine del percorso delle ricompense! Occhio a non farti scappare i potenziamenti durante l'evento, che accelereranno la tua corsa sul percorso!

Costruttore e ricercatore goblin (dal 12 al 19 dicembre): queste vecchie conoscenze torneranno al villaggio a darti una mano in cambio di qualche gemma.

Giochi del clan (dal 22 al 28 dicembre): porta a termine gli incarichi scelti per guadagnare punti e vincere ricompense. Tutto nella norma, giusto? Beh, non proprio, perché in questa stagione c'è una novità interessante: il Forzuto, infatti, aumenterà i punti ottenibili da 4000 a ben 10.000, permettendo ai clan con meno membri attivi di sbloccare più facilmente tutti i premi! Tieni comunque a mente che serve sempre guadagnare 4000 punti per ricevere la ricompensa extra alla fine dei giochi.

A caccia di stelle (dal 29 dicembre al 2 gennaio): ritorna l'evento per gli accumulatori seriali di stelle delle battaglie normali e classificate, pronto a ricompensarti ulteriormente per i tuoi successi sul campo!