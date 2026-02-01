Eroi leggendari si affrontano per la gloria, l'onore e le inestimabili pergamene dei saggi! Inizia i festeggiamenti del Capodanno lunare col botto, combattendo con orgoglio nella stagione del Cavallo di fuoco, e non perderti assolutamente tutto ciò che questo viaggio ha da offrirti!

Dal 1º al 28 febbraio: approfitta del Pass d'oro per sbloccare la campionessa rossa e dare una marcia in più al villaggio con vantaggi e oggetti bonus.

Dall'1º all'11 febbraio: partecipa alla lega della guerra tra clan e rendi fieri i tuoi compagni ideando strategie imbattibili!

Dal 3 al 28 febbraio: porta il tuo dominio tra le nuvole col villaggio del Cavallo di fuoco, uno scenario completo di destrieri fiammeggianti a guardia di un sontuoso palazzo.

Dal 5 al 28 febbraio: visita il negozio e immergiti ancora di più nell'avventura con le skin degli eroi ispirate all'anno del Cavallo di fuoco.

Dal 6 al 13 febbraio: supera la Sfida tra le nuvole e scrivi il tuo nome sulla nuovissima classifica della sfida!

Dal 9 al 26 febbraio: mostra il tuo valore nell'evento delle medaglie ''Guerrieri saggi'', dove potrai accumulare le pergamene dei saggi, con cui sbloccare premi stratosferici dal percorso dell'evento e nuovi equipaggiamenti dal mercante!

Dal 16 al 19 febbraio: portati al villaggio il doppio del bottino ottenuto col Bonus stella nel nuovo evento dedicato. Combattere non è mai stato così bello!

Dal 22 al 28 febbraio: vinci una quantità assurda di ricompense ai giochi del clan e affronta gli incarichi senza pensieri, grazie allo sconto pazzesco del 99% sulle supertruppe!