Le catene sono spezzate, i cancelli ridotti in ceneri, il duca drago è finalmente libero ed è così che comincia la stagione de La fuga dei draghi, interamente dedicata... beh, ai draghi, ovviamente! I cieli saranno in fiamme, le difese andranno a fuoco e le temperature si alzeranno ovunque! Scatena skin degli eroi infuocate, immergiti in eventi pieni di draghi e supera sfide costruite per condottieri coraggiosi e creature inferocite.

Dal 1º al 31 marzo, potenzia il villaggio con un Pass d'oro ancora migliore e pieno di novità, che ti darà la possibilità di guadagnare vantaggi e oggetti, di convertire minerali con il prospettore e di sbloccare la skin del principe tormentadraghi.

Dal 1º al 7 marzo, il duca drago è libero di scatenarsi e, per un periodo limitato, potrai usare questo eroe e i suoi equipaggiamenti al massimo livello concesso dal tuo municipio!

Dal 1º al 31 marzo, partecipa alle sfide del duca drago, i cui vari livelli verranno aggiunti al gioco in tre volte nel corso del mese e ti permetteranno di familiarizzare con il duca e di sbloccare un sacco di ricompense fantastiche, come spuntini magici e persino una decorazione a tema draghi, che forse riconoscerai...

Dal 3 al 31 marzo, goditi appieno questa stagione interamente dedicata ai draghi e scatena tutta la loro forza aggiungendoli all'esercito, per far piovere distruzione sui nemici dall'alto! Ecco cosa ti aspetta giorno per giorno.

03/03: draghi

04/03: cuccioli di drago

05/03: cavalcadraghi

06/03: draghi elettrici

07/03: superdraghi

08/03: draghi infernali

09/03: draghi celesti

10/03: tutti i draghi assieme!

19/03: i draghi elettrici spiccano il volo!

Dal 27/03 al 31/03: si aggiungono dei cavalcadraghi ogni giorno!

Dal 1º all'11 marzo, si svolgerà la lega della guerra tra clan, in cui tu e il tuo clan ne potrete affrontare altri sette in scontri 15v15, 30v30 oppure nella nuova modalità 5v5!

Dal 3 al 31 marzo, scopri il nuovo scenario, la prigione dei draghi, una fortezza costruita nelle profondità di un vulcano per tenere imprigionate le truppe più pericolose in circolazione e da cui far evadere qualcuno è un'impresa da veri eroi.

Dal 5 al 31 marzo, adorna gli eroi con armature leggendarie forgiate con scaglie di drago, ottenendo le skin degli eroi a tema, e porta il fuoco, la furia e una forza antica in battaglia!

Dal 7 al 14 marzo, partecipa all'evento delle medaglie "Draghi scattanti" e usa i superdraghi per aumentare il numero di scaglie di drago che ottieni in battaglia e che ti faranno guadagnare ricompense e medaglie di diamante. Spendi le medaglie dell'evento dal mercante per ottenere ancora più premi!

Dal 13 al 20 marzo, durante l'evento "Fame di vittorie", i draghi al servizio del duca scioglieranno le riserve d'oro del villaggio! Raccogli quanto più oro possibile con il clan nelle battaglie del villaggio base, dalle battaglie del giorno della guerra, dagli attacchi in singolo, dagli estrattori e dal carretto delle risorse per riempire i depositi e contribuire con l'oro fuso. Utilizzando il duca drago, guadagnerai ancora più oro fuso e, completando il percorso, sbloccherai una decorazione!

Dal 22 al 28 marzo, si terranno i giochi del clan in un'edizione a tema draghi, in cui gli incarichi dedicati a queste creature appariranno più di frequente e ti faranno guadagnare più punti del solito. Inoltre, potrai ottenere ancora più punti usando il duca drago negli attacchi e fare così incetta di ricompense nei giochi del clan!