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22 mag 2026
Blog – Clash of Clans

Aggiornamenti sul gioco - Seconda parte

Ciao,

nella seconda parte della serie riguardo agli aggiornamenti sul gioco, vedremo dei cambi ai modificatori della lega della guerra tra clan (LGC), parleremo dei dettagli sulle prossime modifiche di bilanciamento e ti anticiperemo alcune novità sul gameplay a cui lavoreremo a breve.

Un breve resoconto sulla LGC

Nell'articolo precedente, abbiamo menzionato l'espansione del sistema dei modificatori nella lega e, dopo il primo mese, siamo giunti alla conclusione che, oltre a continuare a indirizzare i modificatori sul giusto cammino nel lungo termine, sono necessari dei ritocchi temporanei.

Per questo motivo, a partire dalla prossima stagione della LGC, le leghe Titani III e Titani II useranno la composizione dei modificatori della Leggende II, mentre nella Titani I e nella lega Leggende troverai la composizione della Leggende I.

L'idea è quella di garantire una competizione più sana negli scontri classificati e capire meglio l'impatto che le varie composizioni hanno sul gameplay e sui tassi di utilizzo.

Le modifiche di bilanciamento di maggio

Prima di pubblicare l'aggiornamento, introdurremo delle nuove modifiche di bilanciamento, che potrai consultare più nel dettaglio alla fine dell'articolo.

Tuttavia, vogliamo provare a presentartele in un modo un po' diverso: la volta scorsa, abbiamo analizzato a fondo i tassi di utilizzo e i dati sulle prestazioni, ma stavolta vogliamo soffermarci maggiormente sui motivi alla base di questi cambi.

Per iniziare, rivedremo in maniera sostanziale la Freccia gigante, ritoccando leggermente anche lo Zaino a razzo. L'intento è quello di risolvere un problema ricorrente, cioè il fatto di dover potenziare la Freccia a ogni nuovo livello della difesa aerea, cosa che porta a creare delle situazioni in cui questo equipaggiamento diventa troppo forte per i municipi di basso livello. A seguito della modifica, la Freccia causerà il doppio dei danni alle difese aeree, ma sarà più debole contro gli altri bersagli, rendendola quindi uno strumento più ideale per disfarsi degli obiettivi primari, invece che un'opzione valida per ogni occasione.

Anche il duca drago è stato pompato un po' troppo e, sebbene usarlo sia in effetti uno spasso, l'impatto che ha avuto sul meta è stato eccessivo. Tornando al già menzionato cambio per lo Zaino a razzo, col prossimo aggiornamento di giugno, modificheremo le interazioni di questo equipaggiamento col Mantice sputafuoco, per fare in modo che gli attacchi vadano verso la direzione iniziale del duca e non dello Zaino. Con le modifiche di bilanciamento di maggio, invece, diminuiremo la potenza del Cuor di fuoco e aumenteremo i danni che l'eroe subisce dalle trappole. Poi vedremo come se la caverà il nostro amico alato e, se sarà necessario, calmeremo ulteriormente i suoi bollenti spiriti stringendo ancora un po' quelle catene (fichissime) che ha attorno al corpo.

Passando ai meta degli eserciti, abbiamo notato che i giocatori ora tendono a prediligere molto di più gli approcci aerei, perciò vorremmo introdurre un maggior equilibrio tra le strategie di terra e di aria lavorando sullo sputalava, le bombe contraeree e il calorifero, visto che queste ultime due difese non hanno avuto la stessa efficacia contro gli attacchi dall'alto così come l'ha avuta lo sputalava contro gli assalti via terra.

Infine, ci concentreremo anche sull'incursore volante e il cavalcadraghi: per quanto riguarda la macchina d'assedio, le toglieremo un barile e uno sgherro, oltre a un livello a tutte le sue truppe; il cavalcadraghi, invece, subirà un lieve indebolimento. Siamo contenti che l'incursore sia un'opzione efficace, ma non vogliamo che domini quasi sempre il campo di battaglia.

I minerali e tutto il resto

Ora che ti abbiamo spiegato i piani per le modifiche di bilanciamento di maggio e i motivi che ci hanno spinto a pubblicarle, passiamo alle novità che il nostro team di designer ha già in mente per espandere la varietà degli attacchi e permetterti di rompere ancora una volta l'equilibrio del gioco. Stiamo parlando di una nuova truppa degli eventi, di contenuti inediti del gameplay che potrebbero cambiare inaspettatamente il corso degli attacchi e di un equipaggiamento epico dall'aspetto... monolitico.

Sappiamo già quello che ci stai per chiedere: "Come posso godermi un altro equipaggiamento epico se non riesco neanche a tenere il passo con tutti quelli che sono già in gioco?". Beh, vogliamo che sia più semplice salire di livello e provare altri equipaggiamenti epici, così molta più gente potrà divertirsi con tutte le novità che stanno per arrivare! A tal proposito, ci siamo presi un po' di tempo per ideare una meccanica che permette ai giocatori di rimettersi in pari. Molti hanno investito tanto tempo e denaro negli equipaggiamenti, perciò volevamo trovare un modo equo per accelerare i progressi di coloro che hanno appena iniziato a giocare o che sono tornati su Clash dopo un po' di tempo e che quindi si sono persi la pubblicazione degli equipaggiamenti precedenti e degli eventi legati ad essi. Pensiamo di aver trovato una buona soluzione per rendere più accessibile l'economia degli equipaggiamenti epici senza intaccare quella dei minerali, però...

Le conclusioni

... Non ti vogliamo rivelare troppo, almeno per il momento (per quello dovrai aspettare il prossimo episodio di Clash On). E con questo e tutto! Continueremo a monitorare le conseguenze che avranno questi cambi, a leggere i commenti della community e dei creatori di contenuti e a fare le opportune modifiche, quando sarà necessario.

Ti ringraziamo per aver letto questo articolo.

Continua a combattere!

OggettoLivello dell'oggettoMunicipioParametroValori attualiNUOVI VALORI
Freccia giganteTutti1-18Danni aggiuntivi contro la difesa aereax1x2
Freccia gigante99Danni12001100
Freccia gigante1210Danni15001200
Freccia gigante1512Danni17501350
Freccia gigante1814 o superioreDanni20001500
Zaino a razzo2114Danni perforanti19251875
Zaino a razzo2716 o superioreDanni perforanti22002150
Cuor di fuoco1515 o superioreRigenerazione155140
Cuor di fuoco1815 o superioreRigenerazione175150
Cuor di fuoco115 o superioreDanni al secondo1010
Cuor di fuoco215 o superioreDanni al secondo1210
Cuor di fuoco315 o superioreDanni al secondo1412
Cuor di fuoco415 o superioreDanni al secondo1612
Cuor di fuoco515 o superioreDanni al secondo1812
Cuor di fuoco615 o superioreDanni al secondo2014
Cuor di fuoco715 o superioreDanni al secondo2214
Cuor di fuoco815 o superioreDanni al secondo2414
Cuor di fuoco915 o superioreDanni al secondo2616
Cuor di fuoco1015 o superioreDanni al secondo2816
Cuor di fuoco1115 o superioreDanni al secondo3016
Cuor di fuoco1215 o superioreDanni al secondo3218
Cuor di fuoco1315 o superioreDanni al secondo3418
Cuor di fuoco1415 o superioreDanni al secondo3618
Cuor di fuoco1515 o superioreDanni al secondo3820
Cuor di fuoco1615 o superioreDanni al secondo4020
Cuor di fuoco1715 o superioreDanni al secondo4220
Cuor di fuoco1815 o superioreDanni al secondo4523
Duca drago15-18Riduzione danni ricevuti dalle trappole5040
Sputalava118Danni al secondo8072
Sputalava218Danni al secondo8375
Sputalava318Danni al secondo8780
Sputalava418Danni al secondo9185
Sputalava518Danni al secondo9590
Sputalava618Danni al secondo10095
Sputalava718Danni al secondo105100
Sputalava818Danni al secondo111105
Sputalava918Danni al secondo118110
Sputalava1018Danni al secondo125115
Sputalava118Portata dell'attacco11001100
Sputalava218Portata dell'attacco12001150
Sputalava318Portata dell'attacco13001200
Sputalava418Portata dell'attacco14001250
Sputalava518Portata dell'attacco15001300
Sputalava618Portata dell'attacco16001350
Sputalava718Portata dell'attacco17001400
Sputalava818Portata dell'attacco18001450
Sputalava918Portata dell'attacco19001500
Sputalava1018Portata dell'attacco20001600
Sputalava118Danni della pozza di lava2621
Sputalava218Danni della pozza di lava2722
Sputalava318Danni della pozza di lava2923
Sputalava418Danni della pozza di lava3024
Sputalava518Danni della pozza di lava3125
Sputalava618Danni della pozza di lava3326
Sputalava718Danni della pozza di lava3427
Sputalava818Danni della pozza di lava3629
Sputalava918Danni della pozza di lava3830
Sputalava1018Danni della pozza di lava4032
Bombe contraereeTutti18Portata dell'attacco9001100
Bombe contraeree118Velocità di attacco38003400
Bombe contraeree218Velocità di attacco36003200
Bombe contraeree318Velocità di attacco34003000
Bombe contraeree418Velocità di attacco32002800
Bombe contraeree518Velocità di attacco30002600
Bombe contraeree618Velocità di attacco28002400
Bombe contraeree718Velocità di attacco26002200
Bombe contraeree818Velocità di attacco24002000
Bombe contraeree918Velocità di attacco22001800
Bombe contraeree1018Velocità di attacco20001600
CaloriferoTutti18Velocità di attacco18001500
CaloriferoTutti18Raggio dei danni120150
Calorifero118Velocità di attacco18001500
Calorifero218Velocità di attacco18001500
Calorifero318Velocità di attacco18001500
Calorifero418Velocità di attacco18001500
Calorifero518Velocità di attacco18001500
Calorifero618Velocità di attacco18001500
Calorifero718Velocità di attacco18001500
Calorifero818Velocità di attacco18001500
Calorifero918Velocità di attacco18001500
Calorifero1018Velocità di attacco18001500
Calorifero118Danni5085
Calorifero218Danni5490
Calorifero318Danni5895
Calorifero418Danni62100
Calorifero518Danni66105
Calorifero618Danni70110
Calorifero718Danni75115
Calorifero818Danni80120
Calorifero918Danni87125
Calorifero1018Danni95135
Calorifero118Quantità di getti di lava68
Calorifero218Quantità di getti di lava79
Calorifero318Quantità di getti di lava810
Calorifero418Quantità di getti di lava911
Calorifero518Quantità di getti di lava1012
Calorifero618Quantità di getti di lava1113
Calorifero718Quantità di getti di lava1214
Calorifero818Quantità di getti di lava1315
Calorifero918Quantità di getti di lava1416
Calorifero1018Quantità di getti di lava1517
Incursore volante116Numero di attacchi54
Incursore volante216Numero di attacchi54
Incursore volante317Numero di attacchi65
Incursore volante418Numero di attacchi65
Incursore volante116Livello delle truppe generate (sgherri, mongolfiere e cuccioli di drago)11, 10, 910, 9, 8
Incursore volante216Livello delle truppe generate (sgherri, mongolfiere e cuccioli di drago)12, 11, 1011, 10, 9
Incursore volante317Livello delle truppe generate (sgherri, mongolfiere e cuccioli di drago)13, 12, 1112, 11, 10
Incursore volante418Livello delle truppe generate (sgherri, mongolfiere e cuccioli di drago)14, 13, 1213, 12, 11
Incursore volante116Quantità di truppe generate (sgherri, mongolfiere e cuccioli di drago)3, 1, 12, 1, 1
Incursore volante216Quantità di truppe generate (sgherri, mongolfiere e cuccioli di drago)4, 1, 13, 1, 1
Incursore volante317Quantità di truppe generate (sgherri, mongolfiere e cuccioli di drago)5, 1, 14, 1, 1
Incursore volante418Quantità di truppe generate (sgherri, mongolfiere e cuccioli di drago)5, 1, 14, 1, 1
Cavalcadraghi618PF62006000
Cavalcadraghi618Danni al secondo520500