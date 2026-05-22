Ciao,

nella seconda parte della serie riguardo agli aggiornamenti sul gioco, vedremo dei cambi ai modificatori della lega della guerra tra clan (LGC), parleremo dei dettagli sulle prossime modifiche di bilanciamento e ti anticiperemo alcune novità sul gameplay a cui lavoreremo a breve.

Un breve resoconto sulla LGC

Nell'articolo precedente, abbiamo menzionato l'espansione del sistema dei modificatori nella lega e, dopo il primo mese, siamo giunti alla conclusione che, oltre a continuare a indirizzare i modificatori sul giusto cammino nel lungo termine, sono necessari dei ritocchi temporanei.

Per questo motivo, a partire dalla prossima stagione della LGC, le leghe Titani III e Titani II useranno la composizione dei modificatori della Leggende II, mentre nella Titani I e nella lega Leggende troverai la composizione della Leggende I.

L'idea è quella di garantire una competizione più sana negli scontri classificati e capire meglio l'impatto che le varie composizioni hanno sul gameplay e sui tassi di utilizzo.

Le modifiche di bilanciamento di maggio

Prima di pubblicare l'aggiornamento, introdurremo delle nuove modifiche di bilanciamento, che potrai consultare più nel dettaglio alla fine dell'articolo.

Tuttavia, vogliamo provare a presentartele in un modo un po' diverso: la volta scorsa, abbiamo analizzato a fondo i tassi di utilizzo e i dati sulle prestazioni, ma stavolta vogliamo soffermarci maggiormente sui motivi alla base di questi cambi.

Per iniziare, rivedremo in maniera sostanziale la Freccia gigante, ritoccando leggermente anche lo Zaino a razzo. L'intento è quello di risolvere un problema ricorrente, cioè il fatto di dover potenziare la Freccia a ogni nuovo livello della difesa aerea, cosa che porta a creare delle situazioni in cui questo equipaggiamento diventa troppo forte per i municipi di basso livello. A seguito della modifica, la Freccia causerà il doppio dei danni alle difese aeree, ma sarà più debole contro gli altri bersagli, rendendola quindi uno strumento più ideale per disfarsi degli obiettivi primari, invece che un'opzione valida per ogni occasione.

Anche il duca drago è stato pompato un po' troppo e, sebbene usarlo sia in effetti uno spasso, l'impatto che ha avuto sul meta è stato eccessivo. Tornando al già menzionato cambio per lo Zaino a razzo, col prossimo aggiornamento di giugno, modificheremo le interazioni di questo equipaggiamento col Mantice sputafuoco, per fare in modo che gli attacchi vadano verso la direzione iniziale del duca e non dello Zaino. Con le modifiche di bilanciamento di maggio, invece, diminuiremo la potenza del Cuor di fuoco e aumenteremo i danni che l'eroe subisce dalle trappole. Poi vedremo come se la caverà il nostro amico alato e, se sarà necessario, calmeremo ulteriormente i suoi bollenti spiriti stringendo ancora un po' quelle catene (fichissime) che ha attorno al corpo.

Passando ai meta degli eserciti, abbiamo notato che i giocatori ora tendono a prediligere molto di più gli approcci aerei, perciò vorremmo introdurre un maggior equilibrio tra le strategie di terra e di aria lavorando sullo sputalava, le bombe contraeree e il calorifero, visto che queste ultime due difese non hanno avuto la stessa efficacia contro gli attacchi dall'alto così come l'ha avuta lo sputalava contro gli assalti via terra.

Infine, ci concentreremo anche sull'incursore volante e il cavalcadraghi: per quanto riguarda la macchina d'assedio, le toglieremo un barile e uno sgherro, oltre a un livello a tutte le sue truppe; il cavalcadraghi, invece, subirà un lieve indebolimento. Siamo contenti che l'incursore sia un'opzione efficace, ma non vogliamo che domini quasi sempre il campo di battaglia.

I minerali e tutto il resto

Ora che ti abbiamo spiegato i piani per le modifiche di bilanciamento di maggio e i motivi che ci hanno spinto a pubblicarle, passiamo alle novità che il nostro team di designer ha già in mente per espandere la varietà degli attacchi e permetterti di rompere ancora una volta l'equilibrio del gioco. Stiamo parlando di una nuova truppa degli eventi, di contenuti inediti del gameplay che potrebbero cambiare inaspettatamente il corso degli attacchi e di un equipaggiamento epico dall'aspetto... monolitico.

Sappiamo già quello che ci stai per chiedere: "Come posso godermi un altro equipaggiamento epico se non riesco neanche a tenere il passo con tutti quelli che sono già in gioco?". Beh, vogliamo che sia più semplice salire di livello e provare altri equipaggiamenti epici, così molta più gente potrà divertirsi con tutte le novità che stanno per arrivare! A tal proposito, ci siamo presi un po' di tempo per ideare una meccanica che permette ai giocatori di rimettersi in pari. Molti hanno investito tanto tempo e denaro negli equipaggiamenti, perciò volevamo trovare un modo equo per accelerare i progressi di coloro che hanno appena iniziato a giocare o che sono tornati su Clash dopo un po' di tempo e che quindi si sono persi la pubblicazione degli equipaggiamenti precedenti e degli eventi legati ad essi. Pensiamo di aver trovato una buona soluzione per rendere più accessibile l'economia degli equipaggiamenti epici senza intaccare quella dei minerali, però...

Le conclusioni

... Non ti vogliamo rivelare troppo, almeno per il momento (per quello dovrai aspettare il prossimo episodio di Clash On). E con questo e tutto! Continueremo a monitorare le conseguenze che avranno questi cambi, a leggere i commenti della community e dei creatori di contenuti e a fare le opportune modifiche, quando sarà necessario.

Ti ringraziamo per aver letto questo articolo.

Continua a combattere!