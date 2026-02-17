Ehi, capo!

Volevamo condividere con te un aggiornamento sul problema riguardante i minerali, risalente allo scorso ottobre.

Verso fine mese, introdurremo una soluzione permanente per risolvere il problema e fare in modo che i progressi fatti in termini di minerali ritornino a essere bilanciati. Di conseguenza, la quantità di minerali in possesso dei giocatori verrà rivista e modificata tenendo conto di quanto è stato sfruttato il bug e ciò vuol dire che chi ha ottenuto più minerali del dovuto e ha già usato queste risorse si ritroverà con un saldo negativo.

Vogliamo rassicurare coloro che saranno interessati da questo intervento, anche se i minerali in eccesso non sono stati ottenuti intenzionalmente, che continueranno a esserci diversi modi per progredire e ritornare a un saldo di minerali positivo, giocando regolarmente.

Sappiamo che questa situazione ha creato molta confusione e che l'attesa per una soluzione è stata più lunga del previsto e ci teniamo a ringraziarti per la pazienza e la comprensione dimostrate mentre ci impegnavamo a risolvere il problema.

Ti aspettiamo nel prossimo episodio di Clash On, dove daremo molte più informazioni e condivideremo alcuni dettagli su ciò che sta per arrivare in gioco!