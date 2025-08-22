Ehilà, capo! Ti avvisiamo che in uno dei prossimi aggiornamenti ti aspettano delle modifiche importanti.

Modifiche sostanziali alla trappola a scatto

Ci saranno grandi cambiamenti per le trappole a scatto in tutti i livelli del municipio. Ecco qui i dettagli.

Invece di avere un'area d'effetto, le trappole a scatto colpiranno solo la truppa che richiede la maggior quantità di spazio tra tutte quelle che ci passano sopra.

Se lo spazio è superiore alla capacità della trappola, la truppa subirà danni elevati. Se la truppa viene eliminata da questo danno, sarà espulsa dal campo di battaglia; in caso contrario, sarà lanciata in aria verticalmente e non potrà muoversi né attaccare per un breve periodo di tempo.

Se lo spazio è pari o inferiore alla capacità della trappola, la truppa sarà espulsa.

Aggiungeremo anche altri sette livelli a queste trappole (dal 6 al 12) a partire dal municipio 11.

Abbiamo applicato le stesse modifiche sostanziali anche alle trappole a scatto della base del costruttore e abbiamo aggiunto il livello 5.

Abbiamo preso questa decisione dopo aver notato che, in generale, i danni ad area sono molto più comuni rispetto a quelli ai singoli bersagli (specialmente nei municipi di livello più alto). Abbiamo quindi pensato di cogliere quest'opportunità per migliorare l'equilibrio delle capacità difensive e correggere alcuni problemi precedenti con le trappole a scatto, che le rendevano troppo potenti contro alcuni attacchi e inutili contro altri. Adesso il danno è sempre garantito e possiamo sempre aggiungere dei livelli per rendere le trappole più forti in ogni municipio.

Rimozione del livello dell'arma del municipio

Nel prossimo aggiornamento, rimuoveremo i livelli delle armi dei municipi 12, 13, 14 e 15.

Questi livelli rallentano la progressione a metà gioco e non sono tanto significativi quanto gli altri miglioramenti, quindi vogliamo eliminarli per velocizzare l'avanzamento nel gioco.

Anche se i miglioramenti non saranno più disponibili, l'arma del municipio non andrà da nessuna parte e avrà i parametri del livello massimo che era possibile raggiungere in precedenza, proprio come succede adesso con l'arma del municipio 16.

Purtroppo, qualunque miglioramento in corso del livello dell'arma del municipio sarà annullato e le risorse spese andranno perse. Se il municipio è attualmente di livello 12, 13, 14 o 15, ti consigliamo di non aumentare il livello dell'arma e di pazientare un po': quando l'aggiornamento sarà disponibile tra un paio di settimane, l'arma del municipio raggiungerà la potenza massima, indipendentemente dal suo livello precedente!

Come sempre, facci sapere che ne pensi di queste modifiche!

Il team di Clash of Clans