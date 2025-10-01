Dal 1º al 3 ottobre ci sarà la Caccia al tesoro! Trova i bauli in battaglia e sbloccali per avere una chance di vincere ricompense epiche!

Dal 1º al 9 ottobre sarà attiva la nuova sfida degli eroi controllabili, ''Calamità cosmica'', in cui tu e la regina dei cacciatori dovrete dar prova delle vostre abilità per vincere ricompense da tre stelle.

Dal 3 al 31 ottobre potrai aggiungere alla collezione il villaggio cosmico, un meteorite che una volta vagava innocuo nello spazio e che ora il sorvegliante eterno ha trasformato in un araldo di distruzione! Le sue dimensioni più grandi del normale e i suoi edifici esterni unici ti faranno brillare di sicuro gli occhi dall'emozione, quindi non fartelo sfuggire!