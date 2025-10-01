Caos dallo spazio profondo
Dei visitatori cosmici minacciano dall'alto il villaggio con la loro maledizione! Incarna lo spirito di Clash-O-Ween e tieni testa a questi mascalzoni intergalattici!
Dal 1º al 3 ottobre ci sarà la Caccia al tesoro! Trova i bauli in battaglia e sbloccali per avere una chance di vincere ricompense epiche!
Dal 1º al 9 ottobre sarà attiva la nuova sfida degli eroi controllabili, ''Calamità cosmica'', in cui tu e la regina dei cacciatori dovrete dar prova delle vostre abilità per vincere ricompense da tre stelle.
Dal 1º all'11 ottobre tornano le leghe della guerra tra clan. Non sarà mica un disastro cosmico a portarci via le nostre buoni abitudini, giusto?
Dal 1º al 31 ottobre potrai goderti il Pass d'oro, dove troverai una skin che definirla ''gotica'' è riduttivo. Inginocchiamoci tutti davanti alla regina dei cacciatori!
Dal 3 al 31 ottobre potrai aggiungere alla collezione il villaggio cosmico, un meteorite che una volta vagava innocuo nello spazio e che ora il sorvegliante eterno ha trasformato in un araldo di distruzione! Le sue dimensioni più grandi del normale e i suoi edifici esterni unici ti faranno brillare di sicuro gli occhi dall'emozione, quindi non fartelo sfuggire!
Dal 5 al 31 ottobre le nuove skin degli eroi saranno nel negozio in tutto il loro orrore cosmico! Ammira il principe degli incubi, la campionessa maledetta, il sorvegliante eterno e il re berserker!
Dall'8 al 15 ottobre, potrai giocare a ''Bastone senza carota'', una sfida degli eroi controllabili dove potrai dar sfogo alla furia del principe degli incubi e far cadere distruzione sui nemici con il Bastone delle meteore!
Dal 10 al 22 ottobre troverai nel negozio la lanterna della festa, una superdecorazione che fa il suo ritorno per festeggiare il Diwali!
Dal 10 al 31 ottobre scatenati nell'evento delle medaglie ''Rock cosmico'' e guadagna frammenti cosmici liberando l'anima rock che è in te!
Dal 22 al 28 ottobre ci si diverte coi giochi del clan! Abbiamo chiesto al forzuto se era un po' preoccupato per tutte le meteore che ci piovono addosso, ma ci ha rassicurato dicendoci di aver portato un ombrello...