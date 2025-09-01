Che Mix-A-Rama abbia inizio!
Il divertimento non finisce mai! I goblin si sono messi a scavare in cerca di oro, ma sotto al villaggio hanno trovato solo degli strani eroi, frutto di mix bizzarri... Perciò la festa continua con la caotica stagione di Mix-A-Rama!
Dal 1º al 9 settembre, partecipa alla sfida ''Trivella monella'' per guadagnare premi epici!
Dal 1º all'11 settembre, tornano le leghe della guerra tra clan, in cui potrai conquistare la gloria e ricevere premi fantastici!
Dal 1º al 30 settembre, apparirà il Pass d'oro, che tra le altre cose metterà in palio anche la skin del principe lavico, l'alter ego roccioso del principe degli sgherri!
Dal 1º al 30 settembre, troverai anche il costruttore goblin, che di andare a scavare sotto il villaggio non ne ha voluto proprio sapere, perciò ha preferito dare una mano in superficie... se hai gemme da offrire, ovviamente.
Dal 3 al 30 settembre, potrai ottenere lo scenario di Mix-A-Rama, che scuoterà le fondamenta del villaggio grazie alle sue dimensioni due volte più grandi del normale e al nuovo look degli edifici esterni!
Dal 5 al 30 settembre, nel negozio inizieranno ad apparire le skin dei personaggi di Mix-A-Rama, che sono uno strano mix tra truppe ed eroi e che non ti conviene perdere! Scopri il re medusa, la regina P.E.K.K.A, il sorvegliante Ivan e la campioyeti.
Dal 9 al 16 settembre, si terrà l'evento ''Alla ribalta'' scelto dai giocatori! Infatti, la sua protagonista sarà la supertruppa più votata dalla community nel sondaggio dedicato. Acquista il Pass dell'evento e accumula abbastanza medaglie per sbloccare la superdecorazione 3x3 in palio, il generatore di bozzetti!
Il 15 settembre, tornano nel negozio le personalizzazioni di Campagne di Clash, incluso lo scenario leggendario del villaggio dei draghi!
Dal 17 al 20 settembre, potrai sfruttare il Bonus stella x4, quindi più risorse, più premi e ancora più motivi per sferrare assalti!
Dal 22 al 28 settembre, tornano i giochi del clan! Approfitta degli sconti sulle supertruppe per completare gli incarichi.
Dal 22 al 28 settembre, infatti, potrai sfruttare lo sconto del 99% sulle supertruppe, con cui completare i giochi del clan sarà un... gioco da ragazzi!
Dal 28 settembre al 3 ottobre, torna la Caccia al tesoro. Prendi i bauli che trovi in battaglia e aprili per avere una chance di vincere ricompense a dir poco epiche!
Quindi, che il caos di Mix-A-Rama abbia inizio!