1 set 2025
Blog – Clash of Clans

Che Mix-A-Rama abbia inizio!

Il divertimento non finisce mai! I goblin si sono messi a scavare in cerca di oro, ma sotto al villaggio hanno trovato solo degli strani eroi, frutto di mix bizzarri... Perciò la festa continua con la caotica stagione di Mix-A-Rama!

  • Dal 1º al 9 settembre, partecipa alla sfida ''Trivella monella'' per guadagnare premi epici!

  • Dal 1º all'11 settembre, tornano le leghe della guerra tra clan, in cui potrai conquistare la gloria e ricevere premi fantastici!

  • Dal 1º al 30 settembre, apparirà il Pass d'oro, che tra le altre cose metterà in palio anche la skin del principe lavico, l'alter ego roccioso del principe degli sgherri!

  • Dal 1º al 30 settembre, troverai anche il costruttore goblin, che di andare a scavare sotto il villaggio non ne ha voluto proprio sapere, perciò ha preferito dare una mano in superficie... se hai gemme da offrire, ovviamente.

  • Dal 3 al 30 settembre, potrai ottenere lo scenario di Mix-A-Rama, che scuoterà le fondamenta del villaggio grazie alle sue dimensioni due volte più grandi del normale e al nuovo look degli edifici esterni!

  • Dal 5 al 30 settembre, nel negozio inizieranno ad apparire le skin dei personaggi di Mix-A-Rama, che sono uno strano mix tra truppe ed eroi e che non ti conviene perdere! Scopri il re medusa, la regina P.E.K.K.A, il sorvegliante Ivan e la campioyeti.

  • Dal 9 al 16 settembre, si terrà l'evento ''Alla ribalta'' scelto dai giocatori! Infatti, la sua protagonista sarà la supertruppa più votata dalla community nel sondaggio dedicato. Acquista il Pass dell'evento e accumula abbastanza medaglie per sbloccare la superdecorazione 3x3 in palio, il generatore di bozzetti!

  • Il 15 settembre, tornano nel negozio le personalizzazioni di Campagne di Clash, incluso lo scenario leggendario del villaggio dei draghi!

  • Dal 17 al 20 settembre, potrai sfruttare il Bonus stella x4, quindi più risorse, più premi e ancora più motivi per sferrare assalti!

  • Dal 22 al 28 settembre, tornano i giochi del clan! Approfitta degli sconti sulle supertruppe per completare gli incarichi.

  • Dal 22 al 28 settembre, infatti, potrai sfruttare lo sconto del 99% sulle supertruppe, con cui completare i giochi del clan sarà un... gioco da ragazzi!

  • Dal 28 settembre al 3 ottobre, torna la Caccia al tesoro. Prendi i bauli che trovi in battaglia e aprili per avere una chance di vincere ricompense a dir poco epiche!

Quindi, che il caos di Mix-A-Rama abbia inizio!