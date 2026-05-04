Scegli la tua squadra e combatti.

Scegli se stare dalla parte della squadra ametista o della squadra giada e respingi l'orda insieme a milioni di giocatori.

Gioca alle battaglie casual o alle partite classificate per ottenere stelle, che aiuteranno la tua squadra a espandere il proprio territorio, conquistare caselle e avvicinarsi al centro della mappa, dove vi attende la base degli scheletri.

Sarà tutt'altro che una passeggiata, però.

Gli scheletri non se ne staranno con le mani in mano ad aspettare di perdere, anzi, sono più agguerriti che mai e faranno perdere progressi alla tua squadra, se non li fermi!

Sarà fondamentale tenere duro, continuare a combattere e non cedere nemmeno un centimetro.

Come giocare

Gioca alle battaglie casual o alle partite classificate per ottenere stelle.

Usa le stelle per conquistare caselle sulla mappa.

Attacca le caselle adiacenti al territorio della squadra.

Le caselle neutrali saranno facilmente conquistabili, ma per aggiudicarti quelle degli scheletri dovrai dare il meglio di te in battaglia.

Fa' attenzione!

Gli scheletri vanno all'attacco ogni 12 ore.

Inoltre, possono riconquistare le caselle vinte dalla tua squadra.

Cerca di battere sul tempo gli scheletri per il controllo delle posizioni chiave.

Il tuo obiettivo

Conquista le caselle e avanza verso il centro.

Circonda e distruggi la base degli scheletri.

Ottieni ricompense fantastiche lungo il percorso!

Ricompense

Scegli da che parte stare

Unisciti a una squadra per sbloccare una decorazione esclusiva.

Distruggi la base degli scheletri per sbloccare uno scenario disponibile solo fino a giugno.

Ricompense della mappa

Alcune caselle contengono ricompense per la squadra.

Conquistale, così tutti potranno ritirare i premi.

Se queste caselle vengono lasciate incustodite per troppo tempo, gli scheletri potranno riconquistarle.

Ricompense nascoste

Ci sono ricompense nascoste in vari punti della mappa.

Trovale prima degli scheletri.

I tuoi progressi

Ogni stella che ottieni conta.

Contribuire con le stelle aiuterà la tua squadra a fare progressi.

Man mano che avanzi, riceverai ricompense personali.

Collabora con la squadra per vincere premi insieme.

Questa battaglia va oltre il singolo giocatore o il singolo clan.

Questo è Clash vs Scheletri.

Continua a combattere!