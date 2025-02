Siamo davvero entusiasti di annunciare che a partire da oggi, gli intramontabili giochi per dispositivi mobili di Supercell Clash of Clans e Clash Royale sono giocabili in tutto il mondo su PC tramite Google Play Giochi (beta)!

"Vogliamo mettere i nostri giocatori al primo posto in tutto ciò che facciamo, e i nostri giocatori ci hanno chiesto un modo per giocare su PC. Speriamo di vedere molti di loro utilizzare questo nuovo modo di giocare a Clash e divertirsi ancora di più!", ha affermato Stuart McGaw, direttore generale di Clash of Clans.

Il nostro sogno è creare grandi giochi a cui il maggior numero possibile di persone possa giocare per anni e che siano ricordati per sempre. Ora, per la prima volta in assoluto, supporteremo ufficialmente due giochi su PC. Ci auguriamo che il cambiamento avvicini i giochi Clash a un numero maggiore di giocatori e offra ai giocatori più modi di giocare.

Come ottenere l'accesso? Vai su Google Play Giochi e inizia a giocare!

I giochi Clash su PC supportano controlli del mouse, grafica ottimizzata e funzionalità di prestazioni di fascia alta.