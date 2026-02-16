Il pass stagionale è presente su Clash of Clans dal 2018 e, con il passare degli anni, lo abbiamo migliorato sempre di più, ma sia l'aspetto che il funzionamento sono rimasti fondamentalmente gli stessi per molto tempo. A partire da questa stagione, però, le cose cambieranno!

Abbiamo rielaborato il Pass d'oro da zero per renderlo più moderno, gratificante e bilanciato sia per i giocatori del percorso argento che per quelli del Pass d'oro. Tra le novità che abbiamo introdotto spiccano un nuovo sistema di avanzamento e alcune modifiche al modo in cui le ricompense appaiono sul percorso.

Qui sotto ti spiegheremo meglio tutte le novità, perciò continua a leggere per non perderti nessun dettaglio.

Un'esperienza tutta nuova con il Pass d'oro

L'interfaccia del Pass d'oro è stata completamente aggiornata con l'aggiunta di:

una nuova disposizione a schermo intero

icone più grandi e una migliore visibilità delle ricompense

un sistema di avanzamento più fluido e facile da comprendere.

Il nostro obiettivo è rendere l'esperienza con il Pass più chiara, rapida e gratificante.