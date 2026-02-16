Grandi novità in arrivo per il Pass d'oro!
Il pass stagionale è presente su Clash of Clans dal 2018 e, con il passare degli anni, lo abbiamo migliorato sempre di più, ma sia l'aspetto che il funzionamento sono rimasti fondamentalmente gli stessi per molto tempo. A partire da questa stagione, però, le cose cambieranno!
Abbiamo rielaborato il Pass d'oro da zero per renderlo più moderno, gratificante e bilanciato sia per i giocatori del percorso argento che per quelli del Pass d'oro. Tra le novità che abbiamo introdotto spiccano un nuovo sistema di avanzamento e alcune modifiche al modo in cui le ricompense appaiono sul percorso.
Qui sotto ti spiegheremo meglio tutte le novità, perciò continua a leggere per non perderti nessun dettaglio.
Un'esperienza tutta nuova con il Pass d'oro
L'interfaccia del Pass d'oro è stata completamente aggiornata con l'aggiunta di:
una nuova disposizione a schermo intero
icone più grandi e una migliore visibilità delle ricompense
un sistema di avanzamento più fluido e facile da comprendere.
Il nostro obiettivo è rendere l'esperienza con il Pass più chiara, rapida e gratificante.
Il nuovo sistema degli incarichi giornalieri
Abbiamo completamente rivisto il sistema di ottenimento dei punti stagionali.
Il vecchio sistema basato sul superamento delle sfide è stato sostituito dagli incarichi giornalieri, che rendono tutto più semplice. Ogni giorno saranno disponibili otto incarichi basati sulle normali dinamiche di gioco. Questi incarichi non scadono e sono facilissimi da comprendere, anche per i giocatori col municipio al livello 7 che attaccano ancora con giganti e mongolfiere!
Completando gli incarichi, riceverai dei timbri e quando ne avrai ottenuti abbastanza da riempire una carta fedeltà, guadagnerai dei punti stagionali bonus.
All'inizio della stagione, riceverai diverse carte fedeltà e ne otterrai una nuova ogni giorno. Le carte fedeltà si accumulano, perciò se salti un giorno, non resterai indietro, ma potrai rimetterti in pari in seguito!
I giocatori del Pass d'oro ottengono dei punti extra al completamento delle carte fedeltà e durante l'ultima settimana della stagione si potrà guadagnare una quantità di punti ancora maggiore per ogni timbro e per ciascuna carta fedeltà completata. Ciò contribuirà a rendere il periodo finale della stagione più scorrevole e gratificante, in particolare per i giocatori meno competitivi.
Visto che ora è possibile ottenere punti in maniera più uniforme nell'arco della stagione, abbiamo rimosso il bonus per l'acquisto di più Pass d'oro consecutivi. In questo modo, l'avanzamento dovrebbe risultare più fluido e omogeneo per tutti.
Sono arrivati i nodi multiscelta
Proprio così: in alcuni punti del percorso, sarà possibile scegliere tra due ricompense, così potrai selezionare quella che preferisci e che più si adatta al tuo attuale livello del municipio e ai miglioramenti che hai in programma.
Ecco alcune delle opzioni tra cui potrai scegliere.
Una skin degli eroi della stagione attuale o una già pubblicata.
Una runa d'oro o una runa d'elisir (due volte!).
Un libro della guerra o un libro di incantesimi (anche qui, due volte!).
Ai giocatori con municipio di livello più alto verranno presentate scelte più significative, mentre ai municipi di livello inferiore verranno offerte solo ricompense utili al loro avanzamento. Se ti manca poco per migliorare il municipio, ti consigliamo di farlo prima dell'inizio della stagione di marzo, in modo tale da sbloccare immediatamente ricompense di maggior valore!
I nodi multiscelta consentono di avere più flessibilità e di pianificare al meglio i miglioramenti, perché saprai esattamente cosa riceverai, con in più la possibilità di scegliere l'opzione che più si adatta al tuo villaggio.
È importante notare che se non ritiri una delle ricompense di un nodo entro il termine della stagione, riceverai automaticamente la prima ricompensa mostrata, oppure, qualora il tuo inventario fosse pieno, il suo valore verrà convertito in gemme, come succede attualmente per le ricompense non ritirate.
Arriva una nuova versione del salvadanaio, con ancora più spazio per le tue risorse!
Era tempo di modificare un po' le cose, perciò ora il deposito stagionale è diventato un salvadanaio a forma di cinghiale!
Non ci sarà più bisogno di migliorarne la capienza o di moltiplicatori per le risorse in entrata, perché avrai a disposizione sin da subito tutto lo spazio, ma il Pass d'oro moltiplicherà per cinque i premi raccolti nel salvadanaio, quando lo ritiri a fine stagione.
I giocatori del percorso d'argento potranno guadagnare fino a:
otto milioni di monete d'oro e unità di elisir
due milioni di unità d'oro del costruttore e di elisir del costruttore
I giocatori del Pass d'oro potranno guadagnare fino a:
40 milioni di unità d'oro e di elisir
10 milioni di unità d'oro del costruttore e di elisir del costruttore
Ora, i premi del salvadanaio sono direttamente proporzionali al livello del municipio: per i municipi di livello più basso, il totale dei premi ottenuti sarà inferiore rispetto a prima, mentre per i municipi di livello più alto sarà più cospicuo. In questo modo, le ricompense saranno distribuite in maniera più equa e gestibile in tutte le fasi dell'avanzamento in gioco.
I miglioramenti ai vantaggi del Pass d'oro esistenti
D'ora in poi sarà possibile utilizzare le donazioni a una gemma per se stessi, così da organizzarsi più facilmente per ogni evenienza, ad esempio per la lega Leggende o per i preparativi dell'ultimo minuto nella LGC.
Inoltre, se ottieni un artefatto mentre il deposito è pieno, potrai scegliere se usarlo immediatamente oppure venderlo.
In più, in questa stagione sarà possibile ottenere fino a tre vanghe per ostacoli, così potrai finalmente fare un po' d'ordine al villaggio e sistemare tutte quelle decorazioni che hai ammucchiate in un angolo!
I bauli appaiono sul percorso d'argento
Ora i bauli appariranno direttamente sul percorso d'argento, prendendo il posto della maggior parte delle pozioni, che in precedenza erano ricompense garantite. Ogni baule contiene una ricompensa casuale, come minerali, personalizzazioni o altri oggetti bonus.
Sappiamo che non è uno scambio perfettamente equo, ma siamo convinti che sia meglio per i giocatori, in quanto anche coloro che non acquistano il Pass meritano di ricevere ricompense migliori come libri e skin, e i bauli sono il modo migliore per fare in modo che ciò accada.
Quando vedrai l'intero percorso nel gioco, tutto questo dovrebbe essere chiaro, ma se così non dovesse essere, non esitare a farcelo sapere sui social!
L'IMPORTANZA DI QUESTA DIVISIONE
I nodi multiscelta danno la possibilità di controllare e pianificare meglio l'avanzamento del villaggio, mentre i bauli sono pensati per sorprenderti, poiché potresti trovare qualcosa che potrebbe essere molto difficile ottenere in un'altra parte del gioco.
Il nuovo personaggio del Pass d'oro: il prospettore (dal livello 10 del municipio in su)
Nei villaggi sta per arrivare un nuovo aiutante, il prospettore, che si sbloccherà per i giocatori del Pass d'oro, una volta raggiunti i 2400 punti stagionali.
In maniera simile all'alchimista, che già conosci, il prospettore converte i minerali in altri minerali, dopo un periodo di attesa.
Non sono previsti miglioramenti, bonus o costi in gemme, ma solo semplici conversioni ogni 23 ore.
I giocatori che non hanno ancora migliorato il municipio al livello 10 riceveranno invece una pozione di risorse. Se vuoi scoprire tutti i dettagli sul prospettore, guarda i video dei creatori.
AVANZAMENTO E RICOMPENSE PROPORZIONALI
L'avanzamento nel Pass d'oro sarà più uniforme nell'arco della stagione, visto che gli incarichi saranno disponibili a cadenza quotidiana invece che tutti insieme e i vantaggi verranno sbloccati a ritmo più costante. Alcuni giocatori potrebbero sbloccare determinati potenziamenti un po' più tardi rispetto a prima, ma in questo modo coloro che giocano in maniera meno competitiva non dovrebbero avere problemi a rimanere al passo.
Tutte le ricompense del Pass stagionale variano in base al livello del municipio e a quello della sala del costruttore raggiunti all'inizio della stagione, inclusi le risorse e i contenuti dei bauli e del salvadanaio.
Il livello delle ricompense viene deciso in base al livello del municipio raggiunto a inizio stagione, quindi anche se lo migliori quando questa è già in corso, i premi sul percorso rimarranno gli stessi. Se ti manca poco per migliorare il municipio, ti consigliamo di completare il miglioramento prima dell'inizio della nuova stagione, così potrai approfittare di ricompense di maggior valore già nel corso del prossimo mese.
Detto ciò, non vogliamo metterti troppa fretta, però... OK, forse solo un pochino!
UN PASS D'ORO CHE SI EVOLVE INSIEME A CLASH
Queste modifiche sostanziali hanno l'obiettivo di rendere il Pass d'oro più moderno, coinvolgente e adatto al modo in cui oggi si gioca a Clash of Clans, sia per chi fa acquisti che per chi preferisce giocare gratuitamente.
Il nuovo Pass d'oro sarà disponibile dal 1° marzo con l'inizio della nuova stagione, ma abbiamo preferito condividere con te queste novità in anticipo, così potrai prepararti al meglio!
Come sempre, presteremo attenzione ai commenti della community e saremo pronti a intervenire in caso di necessità.
Il team di Clash of Clans