Ciao, capo! Ad aprile, arriveranno dei grossi cambiamenti nella modalità Classificata.

Questa decisione è stata presa dopo aver ascoltato le opinioni di giocatori come te e non possiamo che essere d'accordo su quello che ci è stato detto! La Classificata dovrebbe essere motivante, facile da capire e sempre divertente, sia quando ci si vuole impegnare sia quando si decide di fare un paio di partite.

Per queste ragioni, introdurremo delle modifiche che renderanno la lega Leggende più equilibrata ed emozionante, semplificheranno i progressi e garantiranno a tutti un'esperienza di gioco migliore e più flessibile, a prescindere da come si combatte.

Ora che abbiamo fatto queste premesse, vediamo insieme tutto quello che c'è da sapere.

L'evoluzione della lega Leggende

Una leggenda non bastava, quindi ecco qui le leghe Leggende!

La lega ora è suddivisa in tre, cioè:

Leggende I

Leggende II

Leggende III

Queste:

ti fanno guadagnare lo stesso Bonus stella;

ti danno lo stesso bonus della lega;

hanno dei modificatori delle battaglie unici.

Quello che cambia è l'aspetto competitivo, vale a dire che ogni livello ha una difficoltà, una struttura e dei modificatori delle battaglie propri che ti offriranno un cammino più chiaro da percorrere e un'esperienza più bilanciata, in base al livello di bravura.

Questo significa che:

i giocatori in cima alla lega affronteranno sfide più strutturate;

la Classificata sarà più divertente e gratificante per un maggior numero di persone.

La struttura della lega Leggende

Leggende III

Tornei settimanali

24 battaglie alla settimana

Promozione settimanale dei primi cinque giocatori di ogni gruppo

Modificatori delle battaglie della Leggende III

Leggende II

Tornei settimanali

30 battaglie alla settimana

Promozione settimanale dei primi tre giocatori di ogni gruppo

Modificatori delle battaglie della Leggende II

Leggende I

Tornei di quattro settimane

Otto battaglie al giorno

Retrocessione settimanale dei giocatori sotto al 10.000º posto

Modificatori delle battaglie della Leggende I

La settimana della migrazione

A partire dal 20 aprile.

Tra il 20 aprile e il giorno della pubblicazione dell'aggiornamento, il gioco deciderà dove posizionarti nelle nuove leghe Leggende, in base alle tue prestazioni.

I primi 12.500 giocatori andranno nella Leggende I.

I successivi 50.000 saranno spostati nella Leggende II.

I restanti finiranno nella Leggende III.

I giocatori retrocessi si ritroveranno nella Elettro (33).

Questo piazzamento automatico avverrà una sola volta e prenderà in considerazione il tuo rendimento per inserirti nelle nuove leghe, quindi da' il meglio di te!

Essere in una lega superiore comporta:

un accesso più veloce a competizioni e partite di alto livello;

meno tempo da investire nelle scalate future.

Più flessibilità e maggior chiarezza

Abbiamo introdotto anche alcune modifiche per migliorare la comprensione della modalità e rendere più piacevoli i progressi.

Riduzione delle partite classificate

Abbiamo diminuito il numero di partite classificate necessarie a raggiungere le leghe tra la Titano (25) e la Elettro (33).

Retrocessione per inattività

Ora, le pause saranno più flessibili.

Non ci saranno retrocessioni durante quattro settimane di inattività.

I giocatori possono rimanere inattivi nel sistema classificato (senza iscriversi) per quattro settimane

senza venire retrocessi.

Dopo la retrocessione iniziale, si scende di una lega ogni volta che si è inattivi per quattro settimane, fino a raggiungere la soglia minima del proprio municipio.

Dopo quattro settimane di inattività a questa soglia, si diventa ''non classificati''.

L'avviso sulla retrocessione è stato migliorato e i giocatori possono capire più chiaramente quanto tempo manca alla retrocessione grazie a un timer.

Retrocessioni più chiare

Abbiamo migliorato il modo in cui vengono comunicate le retrocessioni.

Riceverai messaggi più evidenti quando sei a rischio.

Avrai maggior visibilità sulla tua situazione attuale.

Il motivo di questi cambiamenti

Queste modifiche hanno come obiettivo lo sviluppo di due aspetti:

una struttura più organizzata delle leghe di alto livello

un'accessibilità maggiore alla Classificata in generale

Ora:

i giocatori più bravi potranno mettersi alla prova in un ambiente competitivo migliore;

più persone potranno godersi la Classificata secondo i loro ritmi;

l'avanzamento è più chiaro, equilibrato e semplice da capire.

Che cosa ci riserva il futuro?

Tutto ciò fa parte di un aggiornamento più grosso in arrivo verso fine mese, che include ulteriori modifiche ai progressi, a varie meccaniche di gioco e alle ricompense. Abbiamo deciso di anticipare queste informazioni per darti il tempo di prepararti e di sfruttare al massimo la settimana in cui si deciderà la tua posizione finale.

Per quanto riguarda il resto, invece, ci faremo sentire presto!

Continua a combattere!