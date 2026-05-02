Ehilà!

Come già detto in altre occasioni, vogliamo essere più aperti con te e il resto della community, riguardo non solo alle novità in arrivo nel gioco, ma anche ai motivi che ci sono dietro le nostre scelte, e l'aggiornamento di maggio ci offre l'opportunità perfetta per esserlo. Qui sotto troverai un riassunto di ciò che arriverà su Clash questo mese e le ragioni che ci hanno portato a prendere alcune di queste decisioni. Se, invece, vuoi un resoconto più dettagliato, ti invitiamo a consultare il calendario.

Le modifiche alla struttura delle leghe nella lega della guerra tra clan

A partire dal mese di maggio, aggiungeremo nuove leghe della guerra.

Di conseguenza, alcuni giocatori, specialmente quelli nelle leghe più alte, potrebbero ritrovarsi con meno medaglie, ma questo è dovuto al fatto che il nuovo sistema ha bisogno di un po' di tempo per trovare il suo equilibrio.

Per assicurarci che nessuno venga penalizzato durante questa transizione, abbiamo in programma di attivare un bonus della lega molto presto, perciò tieni gli occhi aperti per non perderti ulteriori aggiornamenti.

Le iniziative per i villaggi rimasti inattivi per un po'

Nel corso del mese di maggio, alcuni giocatori potranno prendere parte a degli eventi che non saranno disponibili per tutti.

Parliamo di quei capi che fanno fatica a migliorare il villaggio o i cui costruttori sono inattivi; oppure di quelli che avrebbero bisogno di aiuto con le risorse o, ancora, di quelli che piano piano stanno abbandonando il gioco o che non fanno alcun progresso.

Vogliamo incoraggiare queste persone a continuare la loro avventura, quindi, questo mese, pubblicheremo i seguenti eventi, creati apposta per loro:

il calendario degli accessi

la Caccia al tesoro

un potenziamento degli estrattori e sconti sui costi dei miglioramento fatti con le risorse

Siamo dell'idea che questa soluzione permetterà ai giocatori interessati di fare progressi in modo più divertente, attivo e costante e di raggiungere più facilmente le fasi finali del gioco, dove si trovano i contenuti migliori di Clash.

La Caccia al tesoro (evento di recupero per i municipi dal livello 3 al 16)

A fine maggio, torna la Caccia al tesoro, ma con una differenza: questa volta, sarà disponibile solo per i municipi dal livello 3 al 16.

Il motivo di questo cambio è lo stesso che abbiamo appena menzionato: vogliamo che il villaggio rimanga attivo e che non rimanga bloccato. Avere più eventi a disposizione significa avere più cose da fare, altri premi da vincere e più ragioni per tornare a giocare, perciò, se non sei ancora alle battute finali del gioco, tutto questo ti permetterà di progredire senza sacrificare il divertimento.

Per mantenere Clash in salute, è fondamentale essere in grado di avanzare, partecipare alle guerre e fare di tutto per puntare verso l'alto. Gli eventi come la Caccia al tesoro sono particolarmente efficaci nell'aiutare i giocatori intermedi a stare al passo con gli altri e a rimanere attivi ed è per questo che offriamo loro possibilità come questa.

Lo scopo non è privare di contenuti chi è ai livelli più alti, bensì bilanciare l'ecosistema di Clash, in modo che ci siano sempre più avversari e clan da affrontare e, in generale, più motivi per continuare la scalata verso le vette del gioco. Detto questo, i più esperti non hanno motivo di preoccuparsi, perché continueremo a proporre contenuti ed eventi mirati anche a loro.

L'evento del duca drago senza limiti

A fine mese, il duca drago sarà finalmente libero dalle catene!

Potrai utilizzare questo eroe e i suoi equipaggiamenti alla massima potenza, anche mentre lo stai migliorando. Non ci saranno più tempi morti o impedimenti di sorta e tutti avranno la possibilità di vedere esattamente quanto è forte il duca.

Una nota sui test A/B

Alcuni eventi di questo mese faranno parte di test limitati a un gruppo ristretto di giocatori e vogliamo che tutti ne siamo a conoscenza.

Tieni presente che, quando proviamo qualcosa di nuovo, come un evento inedito, uno sconto o un sistema di ricompense, a volte preferiamo testarlo, proponendo a vari gruppi di utenti versioni leggermente diverse dello stesso contenuto oppure delle cose in più.

Questo approccio ci aiuta a capire meglio se quel determinato contenuto invoglia le persone a tornare in gioco più spesso, se rende più facile fare progressi o semplicemente se i giocatori lo trovano divertente.

Se non facessimo questi tipi di esperimenti, dovremmo tirare a indovinare, invece di prendere decisioni basate sul comportamento dei giocatori. Quando notiamo che qualcosa ha un impatto positivo, lo proponiamo più spesso o lo aggiungiamo permanentemente al gioco. Sappiamo che molti capi hanno l'abitudine di confrontarsi con gli altri membri del clan e che potrebbero notare delle differenze negli eventi, ma ci teniamo a farti sapere che ciò è normale, quando svolgiamo questi test.

Ad ogni modo, i giocatori che includiamo nei gruppi di prova non sono molti e, se dovessi rientrare in uno di essi, probabilmente non noteresti nulla di particolarmente inusuale, perché per chi è coinvolto l'evento in prova potrebbe non apparire affatto, oppure apparire, ma con qualche leggera differenza rispetto a come lo vedono gli altri. Ovviamente, ti informeremo dei risultati osservati, ogni volta che possiamo.

Per concludere, ci teniamo a ringraziare te e la community per l'appoggio nei nostri confronti, per tutte quelle volte in cui ci fate sapere quando qualcosa non funziona e, in generale, per l'aiuto che ci date nel migliorare Clash di mese in mese. Questo vale sia per i giocatori in erba che per quelli più esperti, perché tutti voi contribuite a tenere vivo Clash.

Continua a combattere!