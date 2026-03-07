Partecipa all'evento ''Draghi scattanti'' e usa i superdraghi per aumentare il numero di scaglie di drago che ottieni in battaglia, le quali ti faranno guadagnare ricompense e medaglie di diamante, che puoi scambiare dal mercante per ottenere ancora più premi!

Inizio

7 marzo alle 8:00 UTC.

Fine

14 marzo alle 8:00 UTC.

Il negozio rimarrà aperto fino alle 8:00 UTC del 16 marzo.

Una volta che l'evento sarà terminato, potrai accedere alla sua scheda nel menu del mercante e al suo edificio ancora per altri due giorni, ovvero fino alle 8:00 UTC del 16 marzo .

L'evento è disponibile per i giocatori col municipio almeno al livello 6.