7 mar 2026
Il minievento delle medaglie ''Draghi scattanti''

Partecipa all'evento ''Draghi scattanti'' e usa i superdraghi per aumentare il numero di scaglie di drago che ottieni in battaglia, le quali ti faranno guadagnare ricompense e medaglie di diamante, che puoi scambiare dal mercante per ottenere ancora più premi!

Inizio

  • 7 marzo alle 8:00 UTC.

Fine

  • 14 marzo alle 8:00 UTC.

Il negozio rimarrà aperto fino alle 8:00 UTC del 16 marzo.

Una volta che l'evento sarà terminato, potrai accedere alla sua scheda nel menu del mercante e al suo edificio ancora per altri due giorni, ovvero fino alle 8:00 UTC del 16 marzo.

L'evento è disponibile per i giocatori col municipio almeno al livello 6.

Truppa dell'evento: il superdrago.

Le risorse dell'evento

Prima valuta: le scaglie di drago.

Seconda valuta: le medaglie di diamante.

Edificio dell'evento: la fontana del drago.

Informazioni sul negozio dell'evento

OggettoLimite d'acquistoPrezzo / unità in gettoni
Cucciolo di Ptah (decorazione)1550
Statua del drago dei goblin (decorazione)1550
Statua del cucciolo colorato (decorazione)1550
Totem del drago (decorazione)1550
Villaggio pirata (scenario)12266
Clash Fest (scenario)12266
Re lunare12266
Regina medievale12266
Sorvegliante pittore12266
Campionessa pixellata12266
Pozione degli eroi3309
Runa d'oro22060
Runa d'elisir22060
Pozione di risorse6124
Superpozione2309
5 anelli da mura10361
Vanga per ostacoli51030
Pozione di ricerca7247
125.000 elisir2015
125.000 monete d'oro2015
2000 elisir neri2031

Informazioni sul percorso dell'evento

Punti (cumulativi)Punti necessariPercorso gratuitoQuantitàPercorso premiumQuantità
8080Superdrago1Raro30
250170Medaglie300Medaglie500
500250Comune500Raro30
800300Potenziamento addestramento30Medaglie1050
1250450Medaglie350Raro40
1700450Raro10Medaglie500
2150450Comune750Raro40
2600450Raro25Medaglie1050
3050450Medaglie550Raro60
3550500Raro30Medaglie700
4050500Comune1000Raro60
4550500Raro50Epico15
5050500Medaglie600Raro80
5550500Raro35Decorazione1
6050500Comune1250Raro80
6800750Raro60Epico20
7550750Medaglie650Raro90
8350800Raro40Medaglie1200
9150800Medaglie700Raro90
10.000850Decorazione1Epico45
1000Medaglie130
2000Medaglie130
4000Medaglie130
6000Medaglie130
8000Medaglie130
11.000Medaglie130
14.000Medaglie130
17.000Medaglie130
20.000Medaglie130