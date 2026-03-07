Il minievento delle medaglie ''Draghi scattanti''
Partecipa all'evento ''Draghi scattanti'' e usa i superdraghi per aumentare il numero di scaglie di drago che ottieni in battaglia, le quali ti faranno guadagnare ricompense e medaglie di diamante, che puoi scambiare dal mercante per ottenere ancora più premi!
Inizio
7 marzo alle 8:00 UTC.
Fine
14 marzo alle 8:00 UTC.
Il negozio rimarrà aperto fino alle 8:00 UTC del 16 marzo.
Una volta che l'evento sarà terminato, potrai accedere alla sua scheda nel menu del mercante e al suo edificio ancora per altri due giorni, ovvero fino alle 8:00 UTC del 16 marzo.
L'evento è disponibile per i giocatori col municipio almeno al livello 6.
Truppa dell'evento: il superdrago.
Le risorse dell'evento
Prima valuta: le scaglie di drago.
Seconda valuta: le medaglie di diamante.
Edificio dell'evento: la fontana del drago.
Informazioni sul negozio dell'evento
|Oggetto
|Limite d'acquisto
|Prezzo / unità in gettoni
|Cucciolo di Ptah (decorazione)
|1
|550
|Statua del drago dei goblin (decorazione)
|1
|550
|Statua del cucciolo colorato (decorazione)
|1
|550
|Totem del drago (decorazione)
|1
|550
|Villaggio pirata (scenario)
|1
|2266
|Clash Fest (scenario)
|1
|2266
|Re lunare
|1
|2266
|Regina medievale
|1
|2266
|Sorvegliante pittore
|1
|2266
|Campionessa pixellata
|1
|2266
|Pozione degli eroi
|3
|309
|Runa d'oro
|2
|2060
|Runa d'elisir
|2
|2060
|Pozione di risorse
|6
|124
|Superpozione
|2
|309
|5 anelli da mura
|10
|361
|Vanga per ostacoli
|5
|1030
|Pozione di ricerca
|7
|247
|125.000 elisir
|20
|15
|125.000 monete d'oro
|20
|15
|2000 elisir neri
|20
|31
Informazioni sul percorso dell'evento
|Punti (cumulativi)
|Punti necessari
|Percorso gratuito
|Quantità
|Percorso premium
|Quantità
|80
|80
|Superdrago
|1
|Raro
|30
|250
|170
|Medaglie
|300
|Medaglie
|500
|500
|250
|Comune
|500
|Raro
|30
|800
|300
|Potenziamento addestramento
|30
|Medaglie
|1050
|1250
|450
|Medaglie
|350
|Raro
|40
|1700
|450
|Raro
|10
|Medaglie
|500
|2150
|450
|Comune
|750
|Raro
|40
|2600
|450
|Raro
|25
|Medaglie
|1050
|3050
|450
|Medaglie
|550
|Raro
|60
|3550
|500
|Raro
|30
|Medaglie
|700
|4050
|500
|Comune
|1000
|Raro
|60
|4550
|500
|Raro
|50
|Epico
|15
|5050
|500
|Medaglie
|600
|Raro
|80
|5550
|500
|Raro
|35
|Decorazione
|1
|6050
|500
|Comune
|1250
|Raro
|80
|6800
|750
|Raro
|60
|Epico
|20
|7550
|750
|Medaglie
|650
|Raro
|90
|8350
|800
|Raro
|40
|Medaglie
|1200
|9150
|800
|Medaglie
|700
|Raro
|90
|10.000
|850
|Decorazione
|1
|Epico
|45
|1000
|Medaglie
|130
|2000
|Medaglie
|130
|4000
|Medaglie
|130
|6000
|Medaglie
|130
|8000
|Medaglie
|130
|11.000
|Medaglie
|130
|14.000
|Medaglie
|130
|17.000
|Medaglie
|130
|20.000
|Medaglie
|130