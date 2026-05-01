Una stagione da ossi duri!

Sotto al villaggio si trova il Regno delle ossa... che però non hanno intenzione di rimanere sepolte! Una serie di eventi da brividi sta per emergere dalle profondità della terra e renderà questa stagione molto speciale! Esplora le profondità terrestri, scopri un potere a lungo rimasto sepolto e vivi una stagione piena di battaglie da far tremare le ossa, potenziamenti e ricompense incredibili. Il Regno delle ossa ti attende!

Dal 1° al 31 maggio: approfitta del Pass d'oro del Regno delle ossa per sbloccare ricompense, che ti aiuteranno a fare progressi, e ottieni il sorvegliante degli scheletri, la skin degli eroi esclusiva di questa stagione. Inoltre, questo mese, potrai sbloccare il prospettore fin dal primo giorno del Pass!

Dal 1° al 31 maggio: ottieni le skin degli eroi di questa stagione da veri ossi duri, tra cui il re e la regina degli scheletri, pronti a emergere dalle profondità per farsi valere in battaglia e a far rizzare i capelli ai nemici.

Dal 1° al 31 maggio: se stai pensando di tornare in azione, partecipa agli eventi di potenziamento per i capi che tornano al villaggio dopo un po' di assenza. Si tratta di una serie di potenziamenti speciali ed eventi a tempo limitato, che ti permetteranno di ricevere ricompense extra e ricostruire il villaggio più rapidamente, preparandolo per le battaglie a venire.

Dal 1° al 31 maggio: il costruttore goblin e il ricercatore goblin sono tornati per velocizzare un po' le operazioni, tutto per il giusto prezzo, ovviamente.

Dal 1° all'11 maggio: domina le nuove leghe, Titani e Leggende, della guerra tra clan e goditi i modificatori nelle leghe più alte e tutte le ultime modifiche alla lega della guerra tra clan, come la possibilità di allearti e affrontare sette clan nemici in guerre 15v15 o 30v30.

Dal 3 al 31 maggio: scopri il villaggio delle ossa, uno scenario che ti dà la possibilità di esplorare un regno sepolto, dove serpenti senza pelle e antichi scheletri la fanno da padroni. Porta alla luce questo inquietante santuario sotterraneo, ma solo se ne hai il coraggio.

Dal 4 al 18 maggio: dai il tuo contributo nello speciale evento ''Clash vs Scheletri'' e combatti contro un'orda d'ossa per difendere il mondo di Clash! Affronta l'esercito dei non morti in sfide sempre più impegnative e ricevi ricompense in questo nuovo evento della community.

Dal 9 al 16 maggio: non perderti il minievento della superstrega alla ribalta, in cui dovrai ottenere i cubetti di ghiaccio nelle battaglie, per sbloccare la superstrega e ricevere medaglie con cui acquistare ricompense dal mercante. (Evento disponibile a partire dal livello 8 del municipio.)

Dal 15 maggio in poi: nella scheda delle personalizzazioni saranno disponibili le skin dello Scontro in mare aperto di maggio 2025.

Dal 15 al 31 maggio: la skin del re samurai delle ombre sarà disponibile nel negozio e la volontà ferrea di un guerriero con indosso un'armatura nera riecheggerà nell'oscurità. Non farti scappare l'opportunità di ottenere questa skin esclusiva con quest'offerta unica, che non ritornerà!

Dal 17 al 31 maggio: la base del costruttore sarà in festa! Sono passati nove anni da quando siamo approdati sulle sue coste e, per festeggiare, arriva un evento fantastico, durante il quale tutti i costi e i tempi di miglioramento nella base del costruttore saranno dimezzati e potrai sfruttare bonus stella quadrupli, svolgere incarichi per la base del costruttore e non solo. Evviva!

Dal 18 al 31 maggio: nel negozio, sarà disponibile l'idolo di ossa, una curiosa collezione di teschi scoperta dagli abitanti del villaggio, la quale ora è una superdecorazione 3x3, al contempo elegante ed inquietante, che genera un manufatto a ogni tocco! Magie da brividi!

Dal 22 al 28 maggio: partecipa ai giochi del clan, completando sfide potenziate, e guadagna punti più velocemente che mai insieme al clan per sbloccare i premi in palio sul percorso!

Dal 27 al 31 maggio: gioca all'evento ''Duca drago senza limiti''. Drago scatenato, dolore assicurato! Durante questo evento, il duca drago può essere utilizzato anche in fase di miglioramento e tutti i suoi equipaggiamenti saranno potenziati al livello massimo!