L'evento delle medaglie ''Rock cosmico''
Li hai visti anche tu, vero? Parliamo di quei piantagrane spaziali che svolazzano in cielo. Beh, è ora di rispedirli nel buco cosmico da cui sono venuti col concerto rock più assordante che abbiano mai sentito! Libera l'anima rock che è in te nel prossimo evento delle medaglie e carica l'altoparlante fotonico dello stregone metallaro per spazzare via questi ospiti indesiderati.
Voglio partecipare!
L'evento delle medaglie ''Rock cosmico'' è disponibile per i giocatori che hanno costruito un municipio almeno di livello 6.
Le date dell'evento
Inizio
Alle 8:00 UTC del 10 ottobre.
Fine
Alle 8:00 UTC del 1º novembre.
Una volta che l'evento sarà terminato, potrai accedere alla sua scheda nel menu del mercante e al suo edificio ancora per altri due giorni, ovvero fino alle 8:00 UTC del 3 novembre.
L'edificio dell'evento: l'altoparlante fotonico
È l'orgoglio dello stregone metallaro ed è così potente che funziona solo a energia cosmica pura! Completa il percorso dell'evento e sblocca questa decorazione da urlo! Ah, non farti tanti problemi per il rumore e per l'apprendista costruttore: quello non lo svegliano manco le cannonate...
Novità del gameplay: la tempesta meteoritica!
Il sorvegliante eterno sta facendo piovere delle meteore sui villaggi, ma questo non fermerà la musica!
Questi enormi massi metteranno fuori uso tre difese a caso all'inizio della battaglia, ma occhio che, se per gli attaccanti questa può sembrare una manna... dal cielo, in realtà può rivelarsi un'insidia: sebbene le meteore siano l'unico modo per ottenere la valuta dell'evento, cioè i frammenti cosmici, queste esploderanno quando verranno distrutte, quindi fa' attenzione!
E non preoccuparti se stai partecipando alle modalità competitive: lì non cadrà niente in testa a nessuno.
Il nuovo equipaggiamento epico del principe degli sgherri: il Bastone delle meteore
Un Bastone delle meteore è caduto dal cielo e il mercante ci ha messo su le sue avide manine. Questo oggetto speciale ti permette di evocare delle meteore in battaglia per polverizzare la difesa più vicina e, migliorandolo, aumenterai i danni e la frequenza dei meteoriti.
La nuova truppa temporanea: il golem meteoritico
Risvegliato dal libro maledetto, questo bestione granitico dall'aria minacciosa lascerà tutti di sasso sul campo di battaglia! Sbloccalo e schieralo temporaneamente nell'esercito per tutto l'evento.
Questa roccia vivente è composta da due meteormiti che si lanciano ciascuno addosso all'obiettivo più vicino, per poi riunirsi e continuare a fare danni in giro.
I meteormiti attaccheranno il bersaglio più vicino o cercheranno un altro della loro specie per ritrasformarsi in un golem meteoritico.
I meteormiti possono scavalcare le mura, ma i golem meteoritici non sono abbastanza agili per farlo.
I meteormiti clonati con l'incantesimo Clonazione non si possono fondere insieme per creare un golem meteoritico.
Il ritorno di alcune truppe temporanee
La mongolfiera lavica, il barciere e lo sgherro del ghiaccio non volevano perdersi l'azione e sono tornati, ma, stavolta, si sono portati dietro un po' di modifiche di bilanciamento.
Mongolfiera lavica
Lo spazio richiesto è salito a 35 (da 23).
Barciere
Il potenziamento degli effetti della Furia è salito al 100% (dal 70%).
Sgherro del ghiaccio
Per i municipi che vanno dal livello 11 al 17, la durata del congelamento è salita a 2,7 secondi (da 2,5).
Le risorse dell'evento
I frammenti cosmici
Queste meraviglie scintillanti si trovano dentro ai meteoriti caduti e sono la risorsa di energia perfetta per l'altoparlante fotonico dello stregone metallaro.
Le medaglie rock
Quell'altoparlante spacca (i timpani)! Guadagna le medaglie rock usando i frammenti cosmici nel percorso dell'evento e consegnale al mercante per ricevere delle ricompense (e alimentare la sua passione per il rock and roll)! 🎵
Le decorazioni dell'evento
Superdecorazione: il libro maledetto
Ecco la causa di tutto questo casino cosmico! Sbloccalo nel negozio del mercante e custodisci questo inquietante souvenir nel villaggio.
Decorazione: la lanterna cosmica
Il sorvegliante eterno ha usato questa reliquia per scovare il nostro mondo tra le galassie. Che ne dici di fregarg... sbloccarla e di metterla in mostra al villaggio, così da fargli un dispetto grande come un pianeta?