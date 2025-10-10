Li hai visti anche tu, vero? Parliamo di quei piantagrane spaziali che svolazzano in cielo. Beh, è ora di rispedirli nel buco cosmico da cui sono venuti col concerto rock più assordante che abbiano mai sentito! Libera l'anima rock che è in te nel prossimo evento delle medaglie e carica l'altoparlante fotonico dello stregone metallaro per spazzare via questi ospiti indesiderati.

Voglio partecipare!

L'evento delle medaglie ''Rock cosmico'' è disponibile per i giocatori che hanno costruito un municipio almeno di livello 6.

Le date dell'evento

Inizio

Alle 8:00 UTC del 10 ottobre.

Fine

Alle 8:00 UTC del 1º novembre.