Sono ormai quattordici anni che i barbari fanno riecheggiare il loro grido di battaglia, che i goblin cercano di mettere le loro mani verdi sui bottini dei villaggi e che il mercante tiene nascosta la propria collezione più preziosa... Ma ora le cose sono cambiate e lo scoprirai con l'evento di Clash of Cards!

Per festeggiare il 14º Clashiversario, le truppe sono state rivoluzionate e sono finite su delle carte da gioco! Questo evento unico dura un mese ed è incentrato sullo scambio di carte, perciò crea il mazzo migliore e preparati a festeggiare il Clashiversario in un modo completamente nuovo!

Se hai familiarità con i pacchetti di potenziamenti dei giochi di carte, sappi che lo spirito è lo stesso, con la differenza che le carte sono truppe di Clash, gli scambi avvengono nella chat del clan e non hai bisogno di conservare le carte più preziose in bustine protettive per proteggerle dall'usura.

Cos'è l'evento di Clash of Cards?

Per tutto l'arco di agosto, nelle battaglie, negli eventi, nelle iniziative della community e non solo troverai dei pacchetti di carte, ciascuno contenente una carta con una truppa di Clash. Colleziona le carte, completa i set, vinci le ricompense in palio e, se ti mancano delle carte, ottienile scambiando i doppioni con gli altri membri del clan.

Le carte possono essere di diverse tipologie e alcune saranno più difficili da trovare rispetto ad altre, ma i doppioni che riceverai ti torneranno utili, perché sono la tua moneta di scambio.

Come ricevere le carte

Nell'arco del mese, potrai ottenere un sacco di carte nei metodi seguenti.

Caccia alle carte è l'evento principale e si terrà dal 1º al 31 agosto. Potrai ottenere due pacchetti di carte al giorno in battaglia e un totale di 10 dall'inizio dell'evento, ovvero fino a 68 carte solo dalle battaglie. Niente esche, trucchetti o carte istantanee a fine turno: ti basta distruggere l'edificio giusto in un assalto e otterrai il pacchetto che ti spetta.

Otterrai il tuo primo pacchetto in assoluto dopo aver effettuato il primo accesso dall'inizio dell'evento e completato il tutorial sulle collezioni di carte.

Dal 3 al 30 agosto, completa gli incarichi esclusivi nel Supercell Store per ricevere gratis dei pacchetti e tieni d'occhio lo Store per non perderti le offerte con altre carte gratuite.

Il 4, l'11 e il 18 agosto, il mercante ti regalerà un pacchetto, perciò collezionerai tre carte solo facendogli visita!

Dal 12 al 31 agosto, si terrà l' evento delle medaglie , che avrà pacchetti bonus sulle soglie del percorso gratuito, perciò non avrai bisogno del Pass.

Segui i nostri canali social, perché potresti trovare delle carte esclusive anche lì.

L'apertura dei pacchetti

L'apertura dei pacchetti ha una sequenza dedicata, ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo, perché il profumo di un pacchetto nuovo e la speranza di trovare qualche carta rara è la metà del divertimento, perciò vogliamo farti godere al meglio l'esperienza, senza affrettare i tempi. La sequenza ti ricorderà l'apertura di un baule e avrai tre tocchi da fare: il primo per rivelarne i contenuti, il secondo per confermare l'operazione e il terzo per continuare. Scoprirai immediatamente se la carta è nuova o se è un doppione e c'è persino il modo per sapere in anteprima la tipologia della carta, prima di aprire definitivamente il pacchetto. Chissà se riuscirai a capire come fare...

La schermata della collezione

Tocca il pulsante dell'evento nella schermata principale oppure la decorazione di Clash of Cards nel villaggio per accedere alla collezione in qualunque momento e consultare così tutte le carte del set, raggruppate in base alla tipologia. In questa schermata, potrai anche vedere quali carte possiedi e quali devi ancora ottenere.

Se una di loro appare in grigio, significa che non ce l'hai ancora, ma puoi richiederla agli altri membri del clan.

In possesso (una copia) : hai una copia di questa carta e non puoi scambiarla.

In possesso (due o più copie) : questi sono i tuoi doppioni, pronti per essere scambiati con altri giocatori o col mercante, nel suo negozio.

Completando il set di una certa tipologia, riceverai una ricompensa aggiuntiva, perciò non fermarti finché non avrai collezionato ogni singola carta!

Gli indicatori delle tipologie che trovi in alto tracciano i progressi e fungono da scorciatoie, perciò ti basta toccare quello che ti interessa per accedere direttamente alle carte di quella tipologia.

Inoltre, puoi toccare la decorazione di Clash of Cards nei villaggi degli altri giocatori per consultare la loro collezione e avere così la possibilità di scoprire chi possiede i doppioni delle carte di cui hai bisogno, prima di inviare una richiesta di scambio. Del resto, se vuoi creare un mazzo come si deve, devi pensarle tutte.

Gli scambi con gli altri membri del clan

Se ti serve un goblin, ma hai un doppione dell'arciere, cerca aiuto nella chat.

Richiedendo una carta direttamente dalla schermata della collezione, gli altri membri del clan vedranno la richiesta in questione nella chat e potranno rispondere donandoti un loro doppione. Se gli altri non hanno doppioni della carta che hai richiesto o non vogliono darteli, puoi completare lo scambio spendendo delle gemme.

Per ragioni di imparzialità, abbiamo elaborato le regole che trovi qui sotto.

In modo simile alle richieste delle truppe del castello del clan, una volta inviata una richiesta di scambio, dovrai aspettare una certa quantità di tempo prima di inviarne un'altra, in modo che la chat non venga intasata.

È possibile scambiare solo i doppioni, perciò non potrai donare una carta, se ne hai una copia sola.

Se sei impaziente di completare uno scambio, puoi spendere delle gemme per accelerare i tempi. Non ti preoccupare... Non ti giudicherà nessuno.

Il negozio del mercante

Hai dei doppioni che non riesci a scambiare? Vai al negozio del mercante e scambiali con altri pacchetti, tra cui alcuni incentrati su una particolare tipologia.

I tassi di cambio

Con due doppioni di una carta, ottieni una copia di una carta casuale.

Con due doppioni di una carta, ottieni una copia di una carta d'elisir casuale.

Con due doppioni di una carta, ottieni una copia di una carta d'elisir nero casuale.

Con due doppioni di una carta, ottieni una copia di una carta della base del costruttore casuale.

Con tre doppioni di una carta, ottieni una copia di una carta delle supertruppe casuale.

Ricorda che, per usufruire di queste offerte, devi avere almeno tre copie di una carta, perché il mercante non ti permetterà di scambiare la tua ultima copia, che rimarrà al sicuro nella collezione.

Le ricompense

Completa i set e raggiungi i traguardi dell'indicatore dei progressi per ricevere ricompense durante il mese.

Premio disponibile dall'inizio dell'evento

La decorazione di Clash of Cards La decorazione di Clash of Cards è il tuo punto di accesso permanente alla schermata della collezione, anche dopo il termine dell'evento. Una volta completata, la collezione resterà qui e ricorderà a tutti la tua grandiosità!



I premi per il completamento dei vari set di carte

Collezionando tutte le carte dell'elisir , riceverai una runa d'elisir.

Collezionando tutte le carte dell'elisir nero , riceverai una runa d'elisir nero.

Collezionando tutte le carte della base del costruttore , riceverai una runa d'oro.

Collezionando tutte le carte delle supertruppe, riceverai un baule leggendario.

I premi per l'ottenimento di più carte diverse tra loro

Collezionando 10 carte diverse , riceverai la decorazione del libro delle carte.

Collezionando 20 carte diverse , riceverai 5000 minerali lucenti.

Collezionando 30 carte diverse , riceverai 500 minerali raffinati.

Collezionando 40 carte diverse , riceverai 50 minerali stellari.

Collezionando 50 carte diverse , riceverai due pozioni del costruttore.

Collezionando 60 carte diverse, riceverai la skin del principe della furia manga, una novità assoluta!

Cosa succede dopo l'evento

Alle 8:00 UTC del 2 settembre, la finestra degli scambi si chiuderà, ma la collezione resterà accessibile tramite la decorazione di Clash of Cards posizionata nel villaggio. Considerala la tua lista delle carte riservata, quelle che non scambieresti o sostituiresti mai e il cui valore crescerà un sacco tra dieci anni.

Continua a combattere!