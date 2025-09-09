Minievento ''Superdrago alla ribalta''
Il superdrago è la truppa più votata dalla community e sarà la protagonista di questo minievento ''Alla ribalta''!
È stato un testa a testa combattuto, ma alla fine a spuntarla è stato il superdrago con il 34% dei voti, seguito dal superyeti, che si è fermato al 31,4% delle preferenze e non è così riuscito a strappare la vittoria alla nuova supertruppa preferita della community.
Inizio
L'evento inizia il 9 settembre alle 8:00 UTC.
Fine
L'evento terminerà il 16 settembre alle 8:00 UTC.
Il negozio rimarrà aperto fino alle 8:00 UTC del 18 settembre.
Una volta che l'evento sarà terminato, potrai accedere alla scheda del mercante e all'edificio dedicati a esso per altri due giorni, ovvero fino alle 8:00 UTC del 18 settembre.
L'evento è disponibile per i giocatori col municipio almeno al livello 7.
Truppa dell'evento: il superdrago.
Le risorse dell'evento
Prima valuta: cubetti di ghiaccio.
Seconda valuta: supermedaglie.
Edificio dell'evento: tinozza superfredda.
Negozio dell'evento
Superdecorazione
Ciliegio bonsai
Monte cinghiale
Monte tigre
Sorvegliante magico
Campionessa magica
Re del ritmo
Regina rubacuori