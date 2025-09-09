Skip to content
Supercell logo
Back to Clash of Clans News
9 set 2025
Blog – Clash of Clans

Minievento ''Superdrago alla ribalta''

Il superdrago è la truppa più votata dalla community e sarà la protagonista di questo minievento ''Alla ribalta''!

È stato un testa a testa combattuto, ma alla fine a spuntarla è stato il superdrago con il 34% dei voti, seguito dal superyeti, che si è fermato al 31,4% delle preferenze e non è così riuscito a strappare la vittoria alla nuova supertruppa preferita della community.

Inizio
L'evento inizia il 9 settembre alle 8:00 UTC.

Fine
L'evento terminerà il 16 settembre alle 8:00 UTC.

Il negozio rimarrà aperto fino alle 8:00 UTC del 18 settembre.

Una volta che l'evento sarà terminato, potrai accedere alla scheda del mercante e all'edificio dedicati a esso per altri due giorni, ovvero fino alle 8:00 UTC del 18 settembre.

L'evento è disponibile per i giocatori col municipio almeno al livello 7.

Truppa dell'evento: il superdrago.

Le risorse dell'evento

Prima valuta: cubetti di ghiaccio.

Seconda valuta: supermedaglie.

Edificio dell'evento: tinozza superfredda.

Negozio dell'evento

Superdecorazione

Ciliegio bonsai

Monte cinghiale

Monte tigre

Sorvegliante magico

Campionessa magica

Re del ritmo

Regina rubacuori