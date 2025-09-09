Il superdrago è la truppa più votata dalla community e sarà la protagonista di questo minievento ''Alla ribalta''!

È stato un testa a testa combattuto, ma alla fine a spuntarla è stato il superdrago con il 34% dei voti, seguito dal superyeti, che si è fermato al 31,4% delle preferenze e non è così riuscito a strappare la vittoria alla nuova supertruppa preferita della community.

Inizio

L'evento inizia il 9 settembre alle 8:00 UTC.

Fine

L'evento terminerà il 16 settembre alle 8:00 UTC.

Il negozio rimarrà aperto fino alle 8:00 UTC del 18 settembre.

Una volta che l'evento sarà terminato, potrai accedere alla scheda del mercante e all'edificio dedicati a esso per altri due giorni, ovvero fino alle 8:00 UTC del 18 settembre .

L'evento è disponibile per i giocatori col municipio almeno al livello 7.