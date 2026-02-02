Skip to content
2 feb 2026
Cambi in arrivo nella modalità classificata e nei modificatori delle leghe

Nuove modifiche di bilanciamento e cambi ai modificatori delle leghe

Ehilà, capo! Ecco qui la lista completa delle modifiche di bilanciamento e dei cambi ai modificatori delle leghe che abbiamo inserito nella manutenzione di oggi.

Indebolimenti alle difese

  • Cannone a palle rimbalzanti

    • Danni dei colpi rimbalzanti ridotti al 70% (dal 100%).

    • Raggio dei colpi rimbalzanti ridotto a 3,5 caselle (da 4,5).

  • Torre dell'arciere evoluta

    • Velocità di attacco ridotta a 600 ms (da 500).

  • Torre del rancore (municipio 18)

    • Velocità di attacco ridotta a 350 ms (da 300).

    • Edifici da distruggere per l'attivazione del livello 3 aumentati a 25 (da 20).

    • Edifici da distruggere per l'attivazione del livello 4 aumentati a 50 (da 40).

  • Torre multifunzione (modalità a corto raggio)

    • Danni causati dalla torre a ogni livello ridotti di circa il 10,6%.

  • Capanna del costruttore

    • Velocità di movimento ridotta a 20 (da 28).

Potenziamenti alle difese

  • Torre multifunzione (modalità a lungo raggio)

    • Danni causati dalla torre a ogni livello aumentati di circa il 15%.

Potenziamenti alle truppe

  • Superarciere (dal livello 10 al 13)

Aumento graduale dei PF (da circa il 2,7% al 9,6%).

  • Superstregone (dal livello 9 al 14)

Aumento massiccio dei PF (da circa il 21% al 41%).

  • Lanciatore (dal livello 1 al 4)

    • PF aumentati di circa il 4%.

    • Danni al secondo aumentati di circa il 4%-5%.

    • Velocità di movimento aumentata a 18 (da 16).

  • Titana delle folgori (livello 4)

PF aumentati a 8700 (da 8400).

  • Supersgherro

    • Colpi dalla lunga distanza aumentati a 8 (da 7).

    • Portata aumentata a 10,25 caselle (da 10).

  • Lucertola sputaveleno (tutti i livelli)

    • Portata degli attacchi aumentata a 4,5 caselle (da 3,5).

    • Aumento rilevante dei PF a ogni livello (da circa il 10% al 21%).

  • Gigagigante

    • Modifiche alla logica dell'IA (ora il sorvegliante e l'artiglieria Aquila gli danno meno priorità).

Indebolimenti alle truppe

  • Golem meteoritico (tutti i livelli)

    • PF ridotti di circa il 13%-16%.

    • Danni al secondo ridotti di circa il 14%-16%.

Potenziamenti agli equipaggiamenti

  • Peso nobile del principe degli sgherri (tutti i livelli)

    • Aumentati il numero dei colpi, la portata e la velocità di attacco.

  • Guanto dei giganti del re barbaro (tutti i livelli)

    • Riduzione ulteriore dei danni e aumento della durata.

I modificatori delle leghe

Leggenda (lega Leggende)

  • Bonus ai danni al secondo delle difese ridotto al 15% (dal 20%).

  • Bonus ai danni al secondo degli eroi in difesa ridotto al 15% (dal 20%).

  • Penalità ai danni al secondo degli eroi in attacco ridotta al 5% (dal 10%).

  • Equipaggiamenti: nessun cambio.

Maestro (lega Elettro 33)

  • Bonus ai danni al secondo delle difese ridotto al 10% (dal 14%).

  • Bonus ai danni al secondo degli eroi in difesa ridotto al 10% (dal 14%).

  • Penalità ai danni al secondo degli eroi in attacco ridotta allo 0% (dal 6%).

  • Equipaggiamenti: nessun cambio.

Esperto (lega Elettro 32)

  • Bonus ai danni al secondo delle difese ridotto al 5% (dal 7%).

  • Bonus ai danni al secondo degli eroi in difesa ridotto al 5% (dal 7%).

  • Penalità ai danni al secondo degli eroi in attacco ridotta allo 0% (dal 3%).

  • Equipaggiamenti: nessun cambio.

Terremo d'occhio costantemente gli effetti di queste modifiche e ne faremo altre, se lo riterremo necessario. Prima di salutarci, ti ricordiamo che tutti i commenti sono preziosi e ci aiutano a migliorare la tua esperienza di gioco, quindi facci sapere sempre cosa pensi di Clash of Clans!

Il team di Clash of Clans