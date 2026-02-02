Cambi in arrivo nella modalità classificata e nei modificatori delle leghe
Nuove modifiche di bilanciamento e cambi ai modificatori delle leghe
Ehilà, capo! Ecco qui la lista completa delle modifiche di bilanciamento e dei cambi ai modificatori delle leghe che abbiamo inserito nella manutenzione di oggi.
Indebolimenti alle difese
Cannone a palle rimbalzanti
Danni dei colpi rimbalzanti ridotti al 70% (dal 100%).
Raggio dei colpi rimbalzanti ridotto a 3,5 caselle (da 4,5).
Torre dell'arciere evoluta
Velocità di attacco ridotta a 600 ms (da 500).
Torre del rancore (municipio 18)
Velocità di attacco ridotta a 350 ms (da 300).
Edifici da distruggere per l'attivazione del livello 3 aumentati a 25 (da 20).
Edifici da distruggere per l'attivazione del livello 4 aumentati a 50 (da 40).
Torre multifunzione (modalità a corto raggio)
Danni causati dalla torre a ogni livello ridotti di circa il 10,6%.
Capanna del costruttore
Velocità di movimento ridotta a 20 (da 28).
Potenziamenti alle difese
Torre multifunzione (modalità a lungo raggio)
Danni causati dalla torre a ogni livello aumentati di circa il 15%.
Potenziamenti alle truppe
Superarciere (dal livello 10 al 13)
Aumento graduale dei PF (da circa il 2,7% al 9,6%).
Superstregone (dal livello 9 al 14)
Aumento massiccio dei PF (da circa il 21% al 41%).
Lanciatore (dal livello 1 al 4)
PF aumentati di circa il 4%.
Danni al secondo aumentati di circa il 4%-5%.
Velocità di movimento aumentata a 18 (da 16).
Titana delle folgori (livello 4)
PF aumentati a 8700 (da 8400).
Supersgherro
Colpi dalla lunga distanza aumentati a 8 (da 7).
Portata aumentata a 10,25 caselle (da 10).
Lucertola sputaveleno (tutti i livelli)
Portata degli attacchi aumentata a 4,5 caselle (da 3,5).
Aumento rilevante dei PF a ogni livello (da circa il 10% al 21%).
Gigagigante
Modifiche alla logica dell'IA (ora il sorvegliante e l'artiglieria Aquila gli danno meno priorità).
Indebolimenti alle truppe
Golem meteoritico (tutti i livelli)
PF ridotti di circa il 13%-16%.
Danni al secondo ridotti di circa il 14%-16%.
Potenziamenti agli equipaggiamenti
Peso nobile del principe degli sgherri (tutti i livelli)
Aumentati il numero dei colpi, la portata e la velocità di attacco.
Guanto dei giganti del re barbaro (tutti i livelli)
Riduzione ulteriore dei danni e aumento della durata.
I modificatori delle leghe
Leggenda (lega Leggende)
Bonus ai danni al secondo delle difese ridotto al 15% (dal 20%).
Bonus ai danni al secondo degli eroi in difesa ridotto al 15% (dal 20%).
Penalità ai danni al secondo degli eroi in attacco ridotta al 5% (dal 10%).
Equipaggiamenti: nessun cambio.
Maestro (lega Elettro 33)
Bonus ai danni al secondo delle difese ridotto al 10% (dal 14%).
Bonus ai danni al secondo degli eroi in difesa ridotto al 10% (dal 14%).
Penalità ai danni al secondo degli eroi in attacco ridotta allo 0% (dal 6%).
Equipaggiamenti: nessun cambio.
Esperto (lega Elettro 32)
Bonus ai danni al secondo delle difese ridotto al 5% (dal 7%).
Bonus ai danni al secondo degli eroi in difesa ridotto al 5% (dal 7%).
Penalità ai danni al secondo degli eroi in attacco ridotta allo 0% (dal 3%).
Equipaggiamenti: nessun cambio.
Terremo d'occhio costantemente gli effetti di queste modifiche e ne faremo altre, se lo riterremo necessario. Prima di salutarci, ti ricordiamo che tutti i commenti sono preziosi e ci aiutano a migliorare la tua esperienza di gioco, quindi facci sapere sempre cosa pensi di Clash of Clans!
Il team di Clash of Clans