Ciao!

A maggio avevamo detto che avremmo tenuto d'occhio il duca drago e il meta delle truppe aeree e ora siamo pronti a darti degli aggiornamenti al riguardo. Non parleremo di grandi novità, ma rivolgeremo solo uno sguardo mirato al meta del municipio 18, ai cambiamenti in arrivo a luglio e ai motivi che ci hanno portato a introdurli.

Al momento, gli eserciti basati sui draghi compaiono al municipio 18 più spesso di quanto vorremmo, di solito guidati dal duca drago e dai cavalcadraghi. Analizzando i dati, abbiamo visto che queste formazioni sono le più utilizzate in assoluto nelle guerre tra municipi di livello 18 e compaiono in circa il 20% degli attacchi.

Alla base del problema c'è anche il fatto che il meta delle guerre in generale non è diversificato quanto vorremmo. Infatti, anche il secondo esercito più popolare, ovvero quello con i lanciatori supportati dai guaritori, appare più o meno nel 20% dei casi, il che vuol dire queste due composizioni compaiono nel 40% degli attacchi tra municipi 18. Ci fa piacere vedere un esercito di terra tra i preferiti, ma quando una parte così ampia del meta ruota attorno a solo un paio di opzioni, sia gli attacchi che la costruzione delle basi rischiano di diventare meno vari di quanto vorremmo.

Allo stesso tempo, il meta non si è evoluto in modo uniforme per tutte le strategie. I draghi elettrici faticano a trovare spazio tra gli eserciti più popolari, mentre il golem meteoritico è sceso ben al di sotto del livello previsto dopo gli indebolimenti.

Quindi, con questo intervento, intendiamo ridurre gli eccessi più evidenti, riportare in gioco alcune opzioni poco usate ed evitare di rendere gli attacchi complessivamente più forti.

Ci stiamo muovendo con cautela, anche perché a breve inizierà una nuova fase di personalizzazione, che influenzerà la costruzione delle basi, la scelta degli eserciti e il modo di affrontare gli attacchi, quindi preferiamo evitare troppi cambiamenti proprio prima che il meta si evolva di nuovo. Con questo aggiornamento miriamo a intervenire subito sui problemi più evidenti per poi continuare a osservare come si assesterà il meta con l'inizio della nuova stagione.

Le modifiche

Duca drago : ulteriore diminuzione della riduzione dei danni subiti dalle trappole. La sua furia resta invariata: ci piace vedere i giocatori mettere in campo le proprie abilità per isolarlo e sprigionarne tutta la potenza, ma le trappole devono avere un ruolo più importante nel tenere a bada questo eroe volante solitario.

Cavalcadraghi : piccola riduzione dei PF e dei danni al livello massimo. Visto che stiamo indebolendo su più fronti gli eserciti basati sui draghi, preferiamo procedere con cautela invece di esagerare con le correzioni.

Stroncatore (guardiano del municipio) : raggio di rotolamento ridotto di due caselle e spinta a corto raggio aumentata. Lo stroncatore deve rappresentare una minaccia per gli attacchi terrestri, ma finora controllava troppo spazio da una distanza eccessiva.

Drago elettrico : piccolo aumento dei PF e dei danni agli ultimi due livelli. Anche qui, procediamo con cautela, dato che i draghi elettrici sono già popolari e conosciuti, ma al momento rendono meno di quanto vorremmo.

Il golem meteoritico e i meteormiti ricevono il potenziamento più importante di questo aggiornamento. Dopo l'uscita del municipio 18, abbiamo dovuto indebolire in fretta il golem meteoritico, ma ci siamo spinti troppo oltre: questa modifica dovrebbe rendere di nuovo interessante il suo stile di gioco basato su separazione e fusione, senza riportarlo alla versione del lancio.

Druido: modesto aumento delle cure agli ultimi livelli; una piccola spinta per una truppa che può essere molto efficace, ma viene scelta di rado.

Anche per questa serie di modifiche di bilanciamento, ci teniamo a spiegare i motivi dietro gli interventi fatti, piuttosto che limitarci a presentarti una carrellata di statistiche.

Abbiamo anche chiesto ai creatori quali statistiche avrebbero voluto vedere in relazione a queste modifiche e condiviso con loro dati di gioco, tra cui le percentuali di successo delle truppe e altre statistiche, perciò chi vuole approfondire i numeri, potrà farlo consultando i contenuti dei creatori che preferisce!

Cosa terremo d'occhio

Ci sono alcuni contenuti per cui stiamo valutando delle modifiche, ma che rimarranno invariati, per il momento.

L'incantesimo Totem resta in cima alla lista degli elementi sotto osservazione. Abbiamo valutato anche delle modifiche per Starnì, ma visti gli indebolimenti alle formazioni con i draghi e l'avvicinarsi della nuova fase di personalizzazione, abbiamo preferito aspettare. La strega delle macerie e l'incantesimo Rabbia sono ancora molto recenti, quindi vogliamo dare più tempo ai giocatori per sperimentarli prima di fare modifiche. Anche l'incursore volante resta sotto osservazione dopo le ultime modifiche.

Ci teniamo a precisare che il fatto che qualcosa non cambi non significa che ci sia sfuggito, infatti, a volte, preferiamo vedere come il resto dell'aggiornamento e la stagione successiva influenzeranno il meta, prima di intervenire di nuovo.

Il Mantice sputafuoco e lo Zaino a razzo

La precedente modifica al modo in cui il Mantice sputafuoco spinge il duca drago ha introdotto un bug che a volte impedisce l'attivazione dello Zaino a razzo.

Per risolvere definitivamente l'errore serve un aggiornamento, quindi per ora ripristineremo temporaneamente il comportamento precedente: il Mantice sputafuoco tornerà a spingere nella direzione dello Zaino a razzo.

Questo non è il comportamento definitivo che vogliamo mantenere, ma un'interazione prevedibile è meglio di una che non funziona. La correzione completa, insieme alla rimozione delle relative restrizioni competitive, è prevista per il prossimo aggiornamento.

I piani per il futuro

Questo sono tutte le novità in arrivo con questo aggiornamento, visto che si tratta solo di un bilanciamento pensato per rendere più sano il meta del municipio 18, creare più spazio per le opzioni poco usate e fornire tattiche migliori a chi costruisce le basi.

Nel frattempo, ti chiediamo di continuare a inviarci feedback, replay, risultati delle guerre e opinioni sincere, perché sono fondamentali per definire il nostro approccio a questi aggiornamenti.

Continua a combattere!

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