Con la pubblicazione della modalità classificata e del municipio 18, abbiamo introdotto alcune delle modifiche più grandi degli ultimi anni su Clash.

Sappiamo che molti giocatori hanno apprezzato le maggiori flessibilità e competitività portate da questi cambi, ma siamo anche consapevoli che una fetta di utenti sta trovando alcuni aspetti dell'esperienza troppo impegnativi, specialmente nelle leghe più alte, il che la rende, nel complesso, meno divertente.

Per questo, abbiamo deciso di prendere in considerazione questi commenti e di trovare una soluzione.

Migliorare l'esperienza della classificata

Abbiamo ideato la modalità classificata in modo che i giocatori possano scegliere con più libertà quando giocare e con quale frequenza, ma sappiamo di non aver ancora trovato la giusta formula per tutti, in particolare per quanto riguarda la velocità di avanzamento e il livello di difficoltà nelle leghe superiori.

Ecco le prime modifiche che faremo nel prossimo aggiornamento per cercare di risolvere questi problemi.

Correggeremo l'errore per cui vengono inviati erroneamente avvisi di retrocessione ad alcuni giocatori.

Aumenteremo le percentuali di promozione e retrocessione in certe leghe, così da rendere l'esperienza più scorrevole.

Ridurremo il numero di battaglie richieste nelle leghe superiori per evitare che il gioco diventi troppo impegnativo.

Faremo dei cambi ai modificatori di difficoltà, in base ai suggerimenti della community.

Ci teniamo a ringraziare tutti per le opinioni condivise con noi e continueremo a lavorare sodo per migliorare il più possibile la modalità classificata.

L'evoluzione del meta al municipio 18

Abbiamo ricevuto diversi commenti riguardanti il cambio improvviso delle strategie a disposizione al livello 18 del municipio.

Infatti, alcune di quelle più popolari del municipio 17 non garantiscono gli stessi risultati al nuovo livello, in parte perché alcune meccaniche sono diverse (ad esempio, il municipio non è più un edificio difensivo) e in parte perché mancano nuovi livelli delle truppe per quest'ultimo municipio pubblicato.

A questo proposito, ci teniamo a chiarire che il nostro obiettivo non è quello di garantire che ogni strategia vada sempre bene; anzi, riteniamo importante che i nuovi contenuti sbloccati con ogni miglioramento siano entusiasmanti e sempre più potenti, come nel caso del golem meteoritico e dell'incantesimo Totem. Detto questo, cerchiamo di rendere queste transizioni sempre più facili e gratificanti e i commenti della community su questo aggiornamento ci stanno aiutando a ideare nuovi approcci per il prossimo.

I piani per il futuro

Questi aggiornamenti fanno parte dei nostri continui sforzi per rendere Clash il più divertente e gratificante possibile, a prescindere da come ci si gioca.

Per questo, continueremo a imparare, ascoltare e fare modiche strada facendo, in modo che tutti possano godersi al meglio l'esperienza di gioco, sia essa combattere nella classificata, provare nuove formazioni o semplicemente migliorare il villaggio.

Grazie, perché ci aiuti a migliorare Clash ogni giorno!

Il team di Clash of Clans