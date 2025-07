Ehilà!

Stiamo preparando il nuovo episodio di ''Nella capanna del costruttore'', dove parleremo di tutto ciò che c'è da sapere sulle difese personalizzabili e risponderemo anche ai commenti ricevuti al riguardo, ma prima della pubblicazione del video, abbiamo alcuni aggiornamenti importanti da condividere con te.

La stagione è stata estesa! 📅

Abbiamo esteso la durata della stagione in corso relativa alle difese personalizzabili per farla durare oltre il termine delle Finali del Torneo mondiale, previsto per i primi di novembre, e presto comunicheremo la data esatta.

Questo perché vogliamo dare a tutti più tempo per migliorare, provare e godersi le difese di questa funzionalità.

Ci sarà una ricompensa permanente! 🏆

Sappiamo che in molti ci hanno chiesto qualcosa di permanente come ricordo di questi contenuti temporanei e stiamo lavorando a una soluzione, perciò non temere, perché i tuoi sforzi con le difese personalizzabili non saranno vani. Presto riveleremo più dettagli sulla ricompensa che abbiamo in serbo per te e gli altri giocatori!

Siamo molto grati alla community per tutti gli utilissimi commenti che ci sono arrivati e ci teniamo a precisare che i tuoi suggerimenti e quelli degli altri giocatori ci stanno davvero aiutando a migliorare questa funzionalità.

Non perderti l'episodio di ''Nella capanna del costruttore'' in arrivo, per scoprire ancora più dettagli sulle difese personalizzabili e sulle novità in arrivo!