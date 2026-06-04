Il villaggio non è mai stato così sensazionale! La M.E.C.H.A è tornata, e no, non è rossa. Sì, lo sappiamo che sarebbe tre volte più veloce. Basta chiedercelo. È tornata anche la streghetta, con i capelli al vento, un gatto sulla spalla e il municipio in vista. La regina degli arcieri si è procurata una freccia così grande che avrà una sequenza di apertura tutta sua. Come se non bastasse, da qualche parte c'è un gatto della fortuna che ha in serbo un annuncio che probabilmente durerà sei episodi.

Ti presentiamo l'evento delle medaglie ''Furia anime''! Affronta battaglie, raccogli oggetti e, attacco dopo attacco, fatti strada verso ricompense e personalizzazioni che ti lasceranno a bocca aperta. Proprio così!

Stai già partecipando!

NANI?! L'evento delle medaglie ''Furia anime'' è disponibile per i giocatori che hanno costruito un municipio almeno di livello 6.

Le date dell'evento

Inizio dell'evento: 4 giugno, alle 8:00 UTC.

Fine dell'evento: 15 giugno, alle 8:00 UTC.

Una volta che l'evento sarà terminato, potrai accedere alla sua scheda nel menu del mercante e al suo edificio ancora per altri due giorni, fino alle 8:00 UTC del 17 giugno. Ricordati di allenarti a dovere.

Le risorse dell'evento

Monete fortunate

Durante l'evento, le monete fortunate saranno sparse per i villaggi nemici: distruggi gli edifici che le contengono per raccoglierle e avanzare lungo il percorso dell'evento. Più battaglie affronti, più medaglie miao riceverai. Proprio come previsto dal ''keikaku''.

Nota di traduzione: ''keikaku'' significa "piano".

Medaglie miao

Ottieni medaglie miao avanzando lungo il percorso dell'evento e spendile nel negozio del mercante per acquistare ricompense incredibili, tra cui un nuovo equipaggiamento epico e l'action figure anime, una superdecorazione che porterà fortuna al tuo municipio.

Tornano alcune truppe temporanee!

Sono tornati due volti noti, perché, si sa, il sequel è sempre meglio dell'originale.

La M.E.C.H.A , bianca con finiture blu e un dettaglio giallo a V, prende di mira soprattutto le difese e infligge danni moltiplicati per 20 ai muri, tanto che qualcuno la chiama "diavolo bianco".

La streghetta vola veloce, prova un rancore inenarrabile nei confronti delle torri dello stregone e, non appena viene colpita, genera degli spiriti stregati che colpiscono in maniera quattro volte più dura di lei. In ogni caso, non è affiliata ad alcun servizio di consegna.

Entrambe le truppe torneranno alla ribalta durante l'evento delle medaglie ''Furia anime''.

L'edificio dell'evento: il gatto della fortuna

Un gatto paffuto si è fatto strada nel villaggio e si è autoproclamato dio della fortuna. Il barbaro dice che è uno yōkai, ma c'è da tenere presente che questo giudizio viene da una persona che mangia le pietre. A ogni modo, il gatto della fortuna ha promesso un po' di buona sorte in cambio di un tributo. Noi non abbiamo nessun manjū, ma solo monete fortunate, che a quanto pare, vanno più che bene.

Il negozio del mercante

E così... ti avvicini al bancone? Invece di scappare, vieni da noi?

Guadagna ricompense dal percorso dell'evento e spendi le medaglie miao in tuo possesso nel negozio del mercante per acquistare articoli fantastici, tra cui:

l'equipaggiamento epico ''Freccia monolitica''

la superdecorazione ''action figure anime''

parti a tema anime (tetto, muro, terreno, casa)

artefatti (rune, libri, vanga per ostacoli)

pozioni del costruttore, di forza, di ricerca, dei famigli, di risorse, della torre dell'orologio e di addestramento

minerali stellari, raffinati e lucenti

elisir e oro a volontà

Il Pass dell'evento

Sblocca il Pass dell'evento per ricevere ricompense extra e avanzare più rapidamente lungo il percorso dell'evento. Ci pensa il Pass ad attivare la modalità ultra al posto tuo.

Il nuovo equipaggiamento epico della regina degli arcieri: la Freccia monolitica

Nel negozio del mercante è arrivato un nuovo equipaggiamento epico per la regina degli arcieri, colei alla quale vanno tutti gli onori del mondo. Potrai sbloccare questa potentissima freccia in cambio di medaglie miao, durante l'evento. Kagome vuole sapere cosa le hai dato da mangiare.

Qualche giorno prima della fine dell'evento, la Freccia monolitica riceverà un potenziamento, così i giocatori che l'hanno già sbloccata potranno avere un assaggio della sua vera potenza.

Le medaglie chiamano, le M.E.C.H.A sono pronte a dare spettacolo, le streghe sono più veloci che mai e quella freccia è semplicemente enorme.

Che il sipario si alzi: la seconda stagione anime è arrivata!

Continua a combattere!