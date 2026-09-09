Obiettivo equipaggiamenti, l'evento delle medaglie della WWE
Sali sul ring nell'ultimo evento delle medaglie a tema WWE!
Uououo, capo! In questa modalità favolosa, ci aspettano scontri a iosa! È arrivato il nuovissimo evento delle medaglie, in cui dovrai scatenarti nelle battaglie multigiocatore per fare incetta di biglietti del tag team da scambiare con premi, truppe, bauli della WWE e medaglie del campione! Tuttavia, c'è una decisione importante da prendere ogni volta che devasti una base nemica in questi scontri particolari: farai entrare altre truppe per rinforzare l'esercito oppure punterai a guadagnare biglietti extra?
Per riassumere: combatti, vinci i biglietti e usa le medaglie del campione nel negozio del mercante prima che la campanella chiuda lo spettacolo!
Voglio buttarmi nella mischia pure io!
L'evento delle medaglie della WWE ''Obiettivo equipaggiamenti'' è disponibile per i giocatori che hanno costruito un municipio almeno di livello 6.
Le date dell'evento
Inizio: 9 settembre alle 8:00 UTC.
Fine: 22 settembre alle 8:00 UTC.
Una volta terminato l'evento, potrai continuare ad accedere al suo edificio e al negozio del mercante fino al 24 settembre, per spendere i tuoi guadagni.
Le risorse dell'evento
Affronta le battaglie multigiocatore per accumulare biglietti del tag team e avanza lungo il percorso dell'evento per sbloccare i bauli della WWE, le truppe temporanee della stagione e tanto altro ancora.
Ottieni le medaglie del campione dal percorso e usale dal mercante.
Tornano le truppe temporanee!
Nel percorso ci sarà anche una rotazione delle truppe temporanee di questa stagione: vediamo chi ti accompagnerà questa volta nelle tue scorribande!
Lo yeti Undertaker prende di mira le difese e causa il quintuplo dei danni alle mura. Inoltre, torna in vita due volte, evocando quattro scheletri oscuri quando succede, e diventa sempre più forte a mano a mano che l'esercito subisce perdite, aumentando la salute fino al 50% in più e i danni inferti fino al 60% in più.
K.A.N.E è un lottatore simile alla P.E.K.K.A, che occupa 75 spazi e che è stato creato per trapassare le difese come un coltello caldo nel burro.
Il Jeyttatore è una truppa da 45 spazi che lancia quattro membri della tribù del tag team tribale non appena viene schierato, per poi passare alle lance quando i suoi amici hanno fatto il loro lavoro.
Il gigagigante è un gigante extra-large che richiede 50 spazi e ha all'incirca 10 volte i PF e la potenza d'attacco della sua controparte standard. Come se non bastasse, è pure immune alle trappole a scatto e, quando ha meno della metà della salute, si infuria.
L'edificio dell'evento, i pugni di ferro
Nelle prossime due settimane, i pugni di ferro che trovi al villaggio saranno la sede del main event e ti faranno accedere al suo percorso e a tutto ciò che ha a che fare sia con i biglietti del tag team sia con le medaglie del campione.
Il negozio del mercante
Guadagna ricompense dal percorso dell'evento e spendi le medaglie del campione in tuo possesso nel negozio del mercante per acquistare articoli fantastici, tra cui equipaggiamenti degli eroi, minerali e personalizzazioni.
Il Pass dell'evento
Sblocca il Pass dell'evento per ricevere ricompense extra e avanzare più rapidamente lungo il percorso dell'evento.
Una piccola nota sui minerali del percorso del Pass
Questa volta, abbiamo rimosso dal percorso del Pass i premi che danno solo minerali e li abbiamo trasferiti nei bauli della WWE. Si tratta di una cosa positiva e non di una penalità, perché questi bauli contengono una quantità molto più grande di minerali rispetto alle ricompense che sostituiscono, quindi, chiunque farà progressi sul percorso ci guadagnerà.
I bauli della WWE
Ognuno di questi bauli può contenere un oggetto casuale, uno spuntino magico o persino un contratto dello sfidante, cioè un premio speciale che, una volta attivato, è valido per 24 ore e ti permette di affrontare la sfida di John Cena.
Le probabilità dei premi contenuti nei vari bauli
|Tipo di baule
|Probabilità di ottenere la ricompensa
|Baule casuale
|60,61%
|Baule con spuntino magico
|30,3%
|Baule con contratto
|9,1%
Le possibili ricompense si basano sul livello del municipio, quindi potrai ottenere premi relativi a funzionalità che non hai ancora sbloccato, ma che sono disponibili al livello del municipio che hai raggiunto.
Le probabilità dei premi per i municipi di livello 1 e 2
|Ricompensa
|Probabilità
|Pozione del costruttore (casuale)
|60,61%
|Cosciotto del costruttore (spuntino magico)
|30,3%
|Contratto dello sfidante (contratto)
|9,09%
Le probabilità dei premi per i municipi di livello 3, 4 e 5
|Ricompensa
|Probabilità
|Pozione del costruttore (casuale)
|60,61%
|Cosciotto del costruttore (spuntino magico)
|10,1%
|Pancake ipernutrienti (spuntino magico)
|10,1%
|Zuppa del ricercatore (spuntino magico)
|10,1%
|Contratto dello sfidante (contratto)
|9,09%
Le probabilità dei premi per i municipi di livello 6
|Ricompensa
|Probabilità
|300-350 medaglie del campione (casuale)*
|27,55%
|Gigante d'oro (decorazione casuale)
|11,02%
|Goblinmania (decorazione casuale)
|11,02%
|Ruota della sorprese (decorazione casuale)
|5,51%
|Skin degli eroi (casuale)
|5,51%
|Cosciotto del costruttore (spuntino magico)
|10,1%
|Pancake ipernutrienti (spuntino magico)
|10,1%
|Zuppa del ricercatore (spuntino magico)
|10,1%
|Contratto dello sfidante (contratto)
|9,09%
*Le medaglie del campione sono disponibili solo durante ''Obiettivo equipaggiamenti'', l'evento delle medaglie della WWE.
Le probabilità dei premi per i municipi di livello 7
|Ricompensa
|Probabilità
|300-350 medaglie del campione (casuale)*
|27,55%
|Gigante d'oro (decorazione casuale)
|11,02%
|Goblinmania (decorazione casuale)
|11,02%
|Ruota della sorprese (decorazione casuale)
|5,51%
|Skin degli eroi (casuale)
|5,51%
|Cosciotto del costruttore (spuntino magico)
|7,58%
|Spiedino rinvigorente (spuntino magico)
|7,58%
|Pancake ipernutrienti (spuntino magico)
|7,58%
|Zuppa del ricercatore (spuntino magico)
|7,58%
|Contratto dello sfidante (contratto)
|9,09%
*Le medaglie del campione sono disponibili solo durante ''Obiettivo equipaggiamenti'', l'evento delle medaglie della WWE.
Le probabilità dei premi per i municipi di livello 8 e 9
|Ricompensa
|Probabilità
|90-130 minerali raffinati (casuale)
|11,66%
|300-350 medaglie del campione (casuale)*
|11,66%
|900-1300 minerali lucenti (casuale)
|11,66%
|14-18 minerali stellari (casuale)
|6,99%
|Gigante d'oro (decorazione casuale)
|4,66%
|Goblinmania (decorazione casuale)
|4,66%
|Action figure (casuale)
|4,66%
|Ruota della sorprese (decorazione casuale)
|2,33%
|Skin degli eroi (casuale)
|2,33%
|Cosciotto del costruttore (spuntino magico)
|7,58%
|Spiedino rinvigorente (spuntino magico)
|7,58%
|Pancake ipernutrienti (spuntino magico)
|7,58%
|Zuppa del ricercatore (spuntino magico)
|7,58%
|Contratto dello sfidante (contratto)
|9,09%
*Le medaglie del campione sono disponibili solo durante ''Obiettivo equipaggiamenti'', l'evento delle medaglie della WWE.
Le probabilità dei premi per i municipi di livello 10 e 11
|Ricompensa
|Probabilità
|105-160 minerali raffinati (casuale)
|11,66%
|300-350 medaglie del campione (casuale)*
|11,66%
|1050-1600 minerali lucenti (casuale)
|11,66%
|15-19 minerali stellari (casuale)
|6,99%
|Gigante d'oro (decorazione casuale)
|4,66%
|Goblinmania (decorazione casuale)
|4,66%
|Action figure (casuale)
|4,66%
|Ruota della sorprese (decorazione casuale)
|2,33%
|Skin degli eroi (casuale)
|2,33%
|Cosciotto del costruttore (spuntino magico)
|7,58%
|Spiedino rinvigorente (spuntino magico)
|7,58%
|Pancake ipernutrienti (spuntino magico)
|7,58%
|Zuppa del ricercatore (spuntino magico)
|7,58%
|Contratto dello sfidante (contratto)
|9,09%
*Le medaglie del campione sono disponibili solo durante ''Obiettivo equipaggiamenti'', l'evento delle medaglie della WWE.
Le probabilità dei premi per i municipi di livello 12 e 13
|Ricompensa
|Probabilità
|120-190 minerali raffinati (casuale)
|11,66%
|300-350 medaglie del campione (casuale)*
|11,66%
|1200-1900 minerali lucenti (casuale)
|11,66%
|16-20 minerali stellari (casuale)
|6,99%
|Gigante d'oro (decorazione casuale)
|4,66%
|Goblinmania (decorazione casuale)
|4,66%
|Action figure (casuale)
|4,66%
|Ruota della sorprese (decorazione casuale)
|2,33%
|Skin degli eroi (casuale)
|2,33%
|Cosciotto del costruttore (spuntino magico)
|7,58%
|Spiedino rinvigorente (spuntino magico)
|7,58%
|Pancake ipernutrienti (spuntino magico)
|7,58%
|Zuppa del ricercatore (spuntino magico)
|7,58%
|Contratto dello sfidante (contratto)
|9,09%
*Le medaglie del campione sono disponibili solo durante ''Obiettivo equipaggiamenti'', l'evento delle medaglie della WWE.
Le probabilità dei premi per i municipi di livello 14 e 15
|Ricompensa
|Probabilità
|135-220 minerali raffinati (casuale)
|11,66%
|300-350 medaglie del campione (casuale)*
|11,66%
|1350-2200 minerali lucenti (casuale)
|11,66%
|17-21 minerali stellari (casuale)
|6,99%
|Gigante d'oro (decorazione casuale)
|4,66%
|Goblinmania (decorazione casuale)
|4,66%
|Action figure (casuale)
|4,66%
|Ruota della sorprese (decorazione casuale)
|2,33%
|Skin degli eroi (casuale)
|2,33%
|Cosciotto del costruttore (spuntino magico)
|7,58%
|Spiedino rinvigorente (spuntino magico)
|7,58%
|Pancake ipernutrienti (spuntino magico)
|7,58%
|Zuppa del ricercatore (spuntino magico)
|7,58%
|Contratto dello sfidante (contratto)
|9,09%
*Le medaglie del campione sono disponibili solo durante ''Obiettivo equipaggiamenti'', l'evento delle medaglie della WWE.
Le probabilità dei premi per i municipi di livello 16, 17 e 18
|Ricompensa
|Probabilità
|150-250 minerali raffinati (casuale)
|11,66%
|300-350 medaglie del campione (casuale)*
|11,66%
|1500-2500 minerali lucenti (casuale)
|11,66%
|18-22 minerali stellari (casuale)
|6,99%
|Gigante d'oro (decorazione casuale)
|4,66%
|Goblinmania (decorazione casuale)
|4,66%
|Action figure (casuale)
|4,66%
|Ruota della sorprese (decorazione casuale)
|2,33%
|Skin degli eroi (casuale)
|2,33%
|Cosciotto del costruttore (spuntino magico)
|7,58%
|Spiedino rinvigorente (spuntino magico)
|7,58%
|Pancake ipernutrienti (spuntino magico)
|7,58%
|Zuppa del ricercatore (spuntino magico)
|7,58%
|Contratto dello sfidante (contratto)
|9,09%
*Le medaglie del campione sono disponibili solo durante ''Obiettivo equipaggiamenti'', l'evento delle medaglie della WWE.
Il ring dei pugni di ferro è pronto, il mercante ha rifornito il negozio e la folla è in visibilio! Buttati nella mischia, sblocca le medaglie e manda al tappeto tutte le basi che incontri!
Continua a combattere!