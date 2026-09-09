Sali sul ring nell'ultimo evento delle medaglie a tema WWE!

Uououo, capo! In questa modalità favolosa, ci aspettano scontri a iosa! È arrivato il nuovissimo evento delle medaglie, in cui dovrai scatenarti nelle battaglie multigiocatore per fare incetta di biglietti del tag team da scambiare con premi, truppe, bauli della WWE e medaglie del campione! Tuttavia, c'è una decisione importante da prendere ogni volta che devasti una base nemica in questi scontri particolari: farai entrare altre truppe per rinforzare l'esercito oppure punterai a guadagnare biglietti extra?

Per riassumere: combatti, vinci i biglietti e usa le medaglie del campione nel negozio del mercante prima che la campanella chiuda lo spettacolo!

Voglio buttarmi nella mischia pure io!

L'evento delle medaglie della WWE ''Obiettivo equipaggiamenti'' è disponibile per i giocatori che hanno costruito un municipio almeno di livello 6.

Le date dell'evento

Inizio : 9 settembre alle 8:00 UTC.

Fine: 22 settembre alle 8:00 UTC.

Una volta terminato l'evento, potrai continuare ad accedere al suo edificio e al negozio del mercante fino al 24 settembre, per spendere i tuoi guadagni.

Le risorse dell'evento

Affronta le battaglie multigiocatore per accumulare biglietti del tag team e avanza lungo il percorso dell'evento per sbloccare i bauli della WWE, le truppe temporanee della stagione e tanto altro ancora.

Ottieni le medaglie del campione dal percorso e usale dal mercante.

Tornano le truppe temporanee!

Nel percorso ci sarà anche una rotazione delle truppe temporanee di questa stagione: vediamo chi ti accompagnerà questa volta nelle tue scorribande!

Lo yeti Undertaker prende di mira le difese e causa il quintuplo dei danni alle mura. Inoltre, torna in vita due volte, evocando quattro scheletri oscuri quando succede, e diventa sempre più forte a mano a mano che l'esercito subisce perdite, aumentando la salute fino al 50% in più e i danni inferti fino al 60% in più.

K.A.N.E è un lottatore simile alla P.E.K.K.A, che occupa 75 spazi e che è stato creato per trapassare le difese come un coltello caldo nel burro.

Il Jeyttatore è una truppa da 45 spazi che lancia quattro membri della tribù del tag team tribale non appena viene schierato, per poi passare alle lance quando i suoi amici hanno fatto il loro lavoro.

Il gigagigante è un gigante extra-large che richiede 50 spazi e ha all'incirca 10 volte i PF e la potenza d'attacco della sua controparte standard. Come se non bastasse, è pure immune alle trappole a scatto e, quando ha meno della metà della salute, si infuria.

L'edificio dell'evento, i pugni di ferro

Nelle prossime due settimane, i pugni di ferro che trovi al villaggio saranno la sede del main event e ti faranno accedere al suo percorso e a tutto ciò che ha a che fare sia con i biglietti del tag team sia con le medaglie del campione.

Il negozio del mercante

Guadagna ricompense dal percorso dell'evento e spendi le medaglie del campione in tuo possesso nel negozio del mercante per acquistare articoli fantastici, tra cui equipaggiamenti degli eroi, minerali e personalizzazioni.

Il Pass dell'evento

Sblocca il Pass dell'evento per ricevere ricompense extra e avanzare più rapidamente lungo il percorso dell'evento.

Una piccola nota sui minerali del percorso del Pass

Questa volta, abbiamo rimosso dal percorso del Pass i premi che danno solo minerali e li abbiamo trasferiti nei bauli della WWE. Si tratta di una cosa positiva e non di una penalità, perché questi bauli contengono una quantità molto più grande di minerali rispetto alle ricompense che sostituiscono, quindi, chiunque farà progressi sul percorso ci guadagnerà.

I bauli della WWE

Ognuno di questi bauli può contenere un oggetto casuale, uno spuntino magico o persino un contratto dello sfidante, cioè un premio speciale che, una volta attivato, è valido per 24 ore e ti permette di affrontare la sfida di John Cena.

Le probabilità dei premi contenuti nei vari bauli

Tipo di baule Probabilità di ottenere la ricompensa Baule casuale 60,61% Baule con spuntino magico 30,3% Baule con contratto 9,1%

Le possibili ricompense si basano sul livello del municipio, quindi potrai ottenere premi relativi a funzionalità che non hai ancora sbloccato, ma che sono disponibili al livello del municipio che hai raggiunto.

Le probabilità dei premi per i municipi di livello 1 e 2

Ricompensa Probabilità Pozione del costruttore (casuale) 60,61% Cosciotto del costruttore (spuntino magico) 30,3% Contratto dello sfidante (contratto) 9,09%

Le probabilità dei premi per i municipi di livello 3, 4 e 5

Ricompensa Probabilità Pozione del costruttore (casuale) 60,61% Cosciotto del costruttore (spuntino magico) 10,1% Pancake ipernutrienti (spuntino magico) 10,1% Zuppa del ricercatore (spuntino magico) 10,1% Contratto dello sfidante (contratto) 9,09%

Le probabilità dei premi per i municipi di livello 6

Ricompensa Probabilità 300-350 medaglie del campione (casuale)* 27,55% Gigante d'oro (decorazione casuale) 11,02% Goblinmania (decorazione casuale) 11,02% Ruota della sorprese (decorazione casuale) 5,51% Skin degli eroi (casuale) 5,51% Cosciotto del costruttore (spuntino magico) 10,1% Pancake ipernutrienti (spuntino magico) 10,1% Zuppa del ricercatore (spuntino magico) 10,1% Contratto dello sfidante (contratto) 9,09%

*Le medaglie del campione sono disponibili solo durante ''Obiettivo equipaggiamenti'', l'evento delle medaglie della WWE.

Le probabilità dei premi per i municipi di livello 7

Ricompensa Probabilità 300-350 medaglie del campione (casuale)* 27,55% Gigante d'oro (decorazione casuale) 11,02% Goblinmania (decorazione casuale) 11,02% Ruota della sorprese (decorazione casuale) 5,51% Skin degli eroi (casuale) 5,51% Cosciotto del costruttore (spuntino magico) 7,58% Spiedino rinvigorente (spuntino magico) 7,58% Pancake ipernutrienti (spuntino magico) 7,58% Zuppa del ricercatore (spuntino magico) 7,58% Contratto dello sfidante (contratto) 9,09%

*Le medaglie del campione sono disponibili solo durante ''Obiettivo equipaggiamenti'', l'evento delle medaglie della WWE.

Le probabilità dei premi per i municipi di livello 8 e 9

Ricompensa Probabilità 90-130 minerali raffinati (casuale) 11,66% 300-350 medaglie del campione (casuale)* 11,66% 900-1300 minerali lucenti (casuale) 11,66% 14-18 minerali stellari (casuale) 6,99% Gigante d'oro (decorazione casuale) 4,66% Goblinmania (decorazione casuale) 4,66% Action figure (casuale) 4,66% Ruota della sorprese (decorazione casuale) 2,33% Skin degli eroi (casuale) 2,33% Cosciotto del costruttore (spuntino magico) 7,58% Spiedino rinvigorente (spuntino magico) 7,58% Pancake ipernutrienti (spuntino magico) 7,58% Zuppa del ricercatore (spuntino magico) 7,58% Contratto dello sfidante (contratto) 9,09%

*Le medaglie del campione sono disponibili solo durante ''Obiettivo equipaggiamenti'', l'evento delle medaglie della WWE.

Le probabilità dei premi per i municipi di livello 10 e 11

Ricompensa Probabilità 105-160 minerali raffinati (casuale) 11,66% 300-350 medaglie del campione (casuale)* 11,66% 1050-1600 minerali lucenti (casuale) 11,66% 15-19 minerali stellari (casuale) 6,99% Gigante d'oro (decorazione casuale) 4,66% Goblinmania (decorazione casuale) 4,66% Action figure (casuale) 4,66% Ruota della sorprese (decorazione casuale) 2,33% Skin degli eroi (casuale) 2,33% Cosciotto del costruttore (spuntino magico) 7,58% Spiedino rinvigorente (spuntino magico) 7,58% Pancake ipernutrienti (spuntino magico) 7,58% Zuppa del ricercatore (spuntino magico) 7,58% Contratto dello sfidante (contratto) 9,09%

*Le medaglie del campione sono disponibili solo durante ''Obiettivo equipaggiamenti'', l'evento delle medaglie della WWE.

Le probabilità dei premi per i municipi di livello 12 e 13

Ricompensa Probabilità 120-190 minerali raffinati (casuale) 11,66% 300-350 medaglie del campione (casuale)* 11,66% 1200-1900 minerali lucenti (casuale) 11,66% 16-20 minerali stellari (casuale) 6,99% Gigante d'oro (decorazione casuale) 4,66% Goblinmania (decorazione casuale) 4,66% Action figure (casuale) 4,66% Ruota della sorprese (decorazione casuale) 2,33% Skin degli eroi (casuale) 2,33% Cosciotto del costruttore (spuntino magico) 7,58% Spiedino rinvigorente (spuntino magico) 7,58% Pancake ipernutrienti (spuntino magico) 7,58% Zuppa del ricercatore (spuntino magico) 7,58% Contratto dello sfidante (contratto) 9,09%

*Le medaglie del campione sono disponibili solo durante ''Obiettivo equipaggiamenti'', l'evento delle medaglie della WWE.

Le probabilità dei premi per i municipi di livello 14 e 15

Ricompensa Probabilità 135-220 minerali raffinati (casuale) 11,66% 300-350 medaglie del campione (casuale)* 11,66% 1350-2200 minerali lucenti (casuale) 11,66% 17-21 minerali stellari (casuale) 6,99% Gigante d'oro (decorazione casuale) 4,66% Goblinmania (decorazione casuale) 4,66% Action figure (casuale) 4,66% Ruota della sorprese (decorazione casuale) 2,33% Skin degli eroi (casuale) 2,33% Cosciotto del costruttore (spuntino magico) 7,58% Spiedino rinvigorente (spuntino magico) 7,58% Pancake ipernutrienti (spuntino magico) 7,58% Zuppa del ricercatore (spuntino magico) 7,58% Contratto dello sfidante (contratto) 9,09%

*Le medaglie del campione sono disponibili solo durante ''Obiettivo equipaggiamenti'', l'evento delle medaglie della WWE.

Le probabilità dei premi per i municipi di livello 16, 17 e 18

Ricompensa Probabilità 150-250 minerali raffinati (casuale) 11,66% 300-350 medaglie del campione (casuale)* 11,66% 1500-2500 minerali lucenti (casuale) 11,66% 18-22 minerali stellari (casuale) 6,99% Gigante d'oro (decorazione casuale) 4,66% Goblinmania (decorazione casuale) 4,66% Action figure (casuale) 4,66% Ruota della sorprese (decorazione casuale) 2,33% Skin degli eroi (casuale) 2,33% Cosciotto del costruttore (spuntino magico) 7,58% Spiedino rinvigorente (spuntino magico) 7,58% Pancake ipernutrienti (spuntino magico) 7,58% Zuppa del ricercatore (spuntino magico) 7,58% Contratto dello sfidante (contratto) 9,09%

*Le medaglie del campione sono disponibili solo durante ''Obiettivo equipaggiamenti'', l'evento delle medaglie della WWE.

Il ring dei pugni di ferro è pronto, il mercante ha rifornito il negozio e la folla è in visibilio! Buttati nella mischia, sblocca le medaglie e manda al tappeto tutte le basi che incontri!

Continua a combattere!